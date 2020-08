Στον “πάγο” το σχέδιο Τραμπ για “στροφή” της Kodak στα φάρμακα λόγω “σοβαρών ανησυχιών”

Της Karen Robinson-Jacobs

Το ιδιαίτερα προβεβλημένο σχέδιο των 765 εκατ. δολαρίων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη "μεταμόρφωση” της εταιρείας φωτογραφικών μηχανών και προϊόντων Eastman Kodak σε φαρμακοβιομηχανία έχει μπει στον "πάγο”, μέχρις ότου η γνωστή εταιρεία ξεκαθαρίσει τις "σοβαρές ανησυχίες” που έχουν ανακύψει σχετικά με το deal, σύμφωνα με αναρτήσεις κυβερνητικής υπηρεσίας στο Twitter. Ανησυχίες που πυροδότησαν αφενός το εντυπωσιακό "άλμα” που κατέγραψε η μετοχή της εταιρείας και αφετέρου οι μετοχές που χορηγήθηκαν σε κορυφαία στελέχη της εταιρείας λίγο πριν τη δημοσίευση του deal.

Η αμερικανική Εταιρεία Διεθνούς Οικονομικής Ανάπτυξης (DFC) ανέφερε στις 28 Ιουλίου ότι σχεδιάζει να συνάψει συμφωνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή δανείου ύψους 765 εκατ. δολαρίων στην εταιρεία προκειμένου να στηρίξει τη Kodak Pharmaceuticals, έναν νέο επιχειρηματικό βραχίονα της εταιρείας που έχει στόχο την παραγωγή κρίσιμων συστατικών φαρμάκων, εν μέρει στο πλαίσιο της προσπάθειας να περιοριστεί η εξάρτηση των ΗΠΑ για φάρμακα από ξένες πηγές κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού.

Λίγο μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, ωστόσο, ανέκυψαν μια σειρά ερωτηματικά με αφορμή την εκτίναξη της μετοχής της εταιρείας αλλά και τις αναφορές ότι χορηγήθηκαν δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών σε στελέχη και μέλη του διοικητικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του διευθύνοντος συμβούλου, λίγο πριν από την ανακοίνωση του deal, με βάση δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Έτσι, σε ανάρτησή της στο Twitter την Παρασκευή, η DFC δήλωσε ότι "οι πρόσφατες καταγγελίες για αδικοπραγίες εγείρουν σοβαρές ανησυχίες”, προσθέτοντας "ότι δεν θα προχωρήσουμε περαιτέρω (σ.μ. τη συμφωνία) εκτός και αν ξεκαθαριστούν οι καταγγελίες αυτές”.

Η Kodak εν τω μεταξύ, την Παρασκευή, ανακοίνωσε μέσω δελτίου Τύπου ότι συστήνει "ειδική επιτροπή ανεξάρτητων ελεγκτών… η οποία θα επιβλέψει την εσωτερική έρευνα για τις πρόσφατες κινήσεις της εταιρείας και των εμπλεκόμενων μερών” σχετικά με την υπόθεση του δανείου. Ωστόσο, η εταιρεία αρνήθηκε να προβεί σε περαιτέρω σχόλια για το θέμα σε κρούσεις που της έγιναν το Σάββατο.

Η υπόθεση φέρεται να ξεκίνησε από την γερουσιαστή Ελίζαμπεθ Γουόρεν, η οποία με επιστολή της ζήτησε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) να διερευνήσει εάν υπάρχει παράβαση του νόμου περί εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών για την τέλεση ύποπτων συναλλαγών, σύμφωνα με το CBS News.

Το δελτίο Τύπου που απεστάλη στο τέλος Ιουλίου και ανακοίνωνε την προτεινόμενη συμφωνία ανέφερε ότι η επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπογράφηκε "υπό την καθοδήγηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ" και "θα σηματοδοτήσει την χρήση για πρώτη φορά της δυνατότητας που παρέχει πρόσφατο εκτελεστικό διάταγμα του Προέδρου Τραμπ, στην DFC και στο Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ" να συνεργαστούν με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας προσπάθειας αντιμετώπισης της πανδημίας στο πλαίσιο του Νόμου περί Αμυντικής Παραγωγής.

