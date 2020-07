O Kanye West, ο Elon Musk και άλλοι 11 δισεκατομμυριούχοι ζήτησαν δάνειο από το πρόγραμμα στήριξης των μικρών επιχειρήσεων

Μετά από πολλαπλά αιτήματα για διαφάνεια σχετικά με το ποιος έλαβε χρηματοδότηση, τη Δευτέρα η κυβέρνηση Trump δημοσιοποίησε τα ονόματα των επιχειρήσεων που έλαβαν δάνειο τουλάχιστον 150.000 δολαρίων από το κρατικό πρόγραμμα στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον κορονοϊό (PPP). Μέχρι στιγμής το Forbes έχει εντοπίσει τουλάχιστον 34 εταιρείες που στηρίζονται από δισεκατομμυριούχους που έχουν λάβει δάνεια από το πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις μικρές επιχειρήσεις να επιβιώσουν στη διάρκεια της πανδημίας. Στους δανειολήπτες συμπεριλαμβάνονται η εταιρεία ενδυμάτων Yeeze του Kanye West, το ξενοδοχείο και θέρετρο, Greenbrier, του κυβερνήτη της Δυτικής Βιρτζίνια Jim Justice, η εταιρεία διάνοιξης τούνελ του Elon Musk, The Boring Company και η αντιπροσωπεία αυτοκινήτων Braman Motorcars με έδρα της Φλόριντα που ανήκει στον δισεκατομμυριούχο Norman Braman.

"Στο αποκορύφωμα αυτής της άνευ προηγουμένου κρίσης στον τομέα της δημόσιας υγείας, πήρα αρκετές δύσκολες αποφάσεις για να αντέξω μια ατελείωτη καταιγίδα και να διασφαλίσω την επιβίωση των αντιπροσωπειών", δήλωσε ο Braman, η περιουσία του οποίου εκτιμάται από το Forbes στα 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια. "Στις αρχές Μαρτίου, μείωσα τις αμοιβές όλων των στελεχών κατά περισσότερο από 95% και κατήργησα ολοκληρωτικά τις δικές μου. Επιπλέον, σε μια από τις πιο απογοητευτικές αποφάσεις που έλαβα ως αντιπρόσωπος, έθεσε σε διαθεσιμότητα σχεδόν το 30% του εργατικού δυναμικού μας –περισσότερα από 500 άτομα". Όταν το Forbes ζήτησε από τον Braman να σχολιάσει τις κριτικές για το ότι επιχειρήσεις με κεφαλαιοποίηση άνω του 1 δισ. δολαρίων έλαβαν δάνεια του PPP, ο Braman απέφυγε να απαντήσει, λέγοντας ότι η κυβέρνηση έδωσε στην επιχείρησή του πρόσβαση στο πρόγραμμα "για να προστατέψει τους υπαλλήλους της". Στις αρχές Απριλίου, οι επιχειρήσεις του Branan, οι οποίες περιλαμβάνουν μία από τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες αυτοκινήτων στη Φλόριντα, έλαβαν συνολικά 16 έως 36 εκατ. εκατ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του φορέα στήριξης μικρών επιχειρήσεων Small Business Administration.

Το δανειακό πρόγραμμα PPP είναι ανοιχτό σε οποιαδήποτε επιχείρηση –συμπεριλαμβανομένων μη κερδοσκοπικών οργανισμών και ανεξάρτητων εργολάβων- με 500 ή λιγότερους υπαλλήλους ανά εγκατάσταση, γεγονός που καθιστά τα δάνεια προσβάσιμα σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος αλλά και σε δισεκατομμυριούχους.

Αυτοί είναι οι δισεκατομμυριούχοι –και οι εταιρείες που στηρίζουν- που έλαβαν δάνεια από το PPP:

Norman Branan

Καθαρή Αξία: $2,6 ΔΙΣ

Δανειολήπτες: Braman Colorado Imports, Braman Colorado European Imports, Braman Motors, Braman Imports, Braman Palm Beach, Braman Automotive, Braman Cadillac, Braman Hyundai

Θέσεις εργασίας που διατηρήθηκαν: 1.407

Στις αρχές Μαρτίου, οι αντιπροσωπείες αυτοκινήτων της Braman στη Φλόριντα και το Κολοράντο έκλεισαν λόγω της πανδημίας και έθεσαν 500 υπαλλήλους σε διαθεσιμότητα.

Kanye West

Καθαρή Αξία: $1.3 ΔΙΣ

Δανειολήπτης: Yeezy LLC

Θέσεις εργασίας που διατηρήθηκαν: 106

Περίπου 10 ημέρες πριν το Forbes ανακοινώσει ότι ο σούπερ σταρ της χιπ χοπ ήταν πράγματι δισεκατομμυριούχος στα τέλη Απριλίου, η εταιρεία σχεδιασμού ενδυμάτων και υποδημάτων του Kanye West, Yeezy, έλαβε δάνειο μεταξύ 2 εκατομμυρίων και 5 εκατομμυρίων δολαρίων. Επειδή είναι η Adidas που κατασκευάζει και πουλά τα υψηλών προδιαγραφών παπούτσια, τα οποία πωλούνται αντί 360 δολαρίων ή και παραπάνω, δεν είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς κάνουν 106 άτομα στη μισθοδοσία του Yeezy.



Jim Justice

Καθαρή Αξία: $1,2 ΔΙΣ

Δανειολήπτες: The Greenbrier Hotel Θέσεις εργασίας που διατηρήθηκαν: Μηδέν

The Greenbrier Sporting Club, Θέσεις εργασίας που διατηρήθηκαν: 120

Ranger Fuel Coal Corporation, Θέσεις εργασίας που διατηρήθηκαν: 71

Blackstone Energy Ltd., Θέσεις εργασίας που διατηρήθηκαν: Άγνωστο

Bluestone Coke, LLC, Θέσεις εργασίας που διατηρήθηκαν: Άγνωστο

Justice Energy Company Inc., Θέσεις εργασίας που διατηρήθηκαν: Άγνωστο

Ο μεγιστάνας των ανθρακωρυχείων υπηρετεί ως κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνια από το 2017 και, όπως το Forbes περιέγραψε με λεπτομέρεια σε έρευνα του Απριλίου του 2019, δεν είναι καλός στο να πληρώνει τους λογαριασμούς του. Τα θέρετρό του Greenbrier στο White Sulphur Springs, που έκλεισε για δύο μήνες, από τα τέλη Μαρτίου έως τα τέλη Μαΐου, πήρε από το PPP δάνεια που κυμαίνονται από 5 έως 10 εκατ. δολάρια.

Robert Rowling

Καθαρή Αξία: $3.5 ΔΙΣ

Δανειολήπτες: Omni Hotels συμπεριλαμβανομένου του Omni Montelucia στο Scottsdale, Arizona; Omni San Francisco; Omni Fort Worth; Omni Charlotte, North Carolina; Omni Louisville in Kentucky; Omni Boston Corp.; Omni Bedford Springs in Pennsylvania; Omni Jacksonville Corp. in Florida; Omni Rhode Island; Omni Pittsburgh; Omni Berkshire in New York; Omni La Mansion in San Antonio, Texas; Omni Charlottesville in Virginia. TRT Development Company - CCM, TRT Development Company - Austin, TRT Development Company - Dallas, TRT Development Company - West Houston, TRT Development Company - San Antonio

Θέσεις εργασίας που διατηρήθηκαν: τουλάχιστον 3.035

Η TRT Holding του Rowling εξαγόρασε την αλυσίδα Omni Hotel αντί $500 εκατ. το 1996 αφότου πώλησε την οικογενειακή πετρελαϊκή επιχείρηση. Έκτοτε τη μετέτρεψε σε μια επιχείρηση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, με 60 ξενοδοχεία σε ολη τη χώρα και πολλά περισσότερα υπό κατασκευή.Σύμφωνα με στοιχεία της SBA, 13 ξενοδοχεία Omni έλαβαν δάνεια μεταξύ 2 και 5 εκατ. δολαρίων έκαστο.

David Green

Καθαρή Αξία: $7.9 ΔΙΣ

Δανειολήπτες: Museum of the Bible (nonprofit)

Θέσεις εργασίας που διατηρήθηκαν: 249

Το Μουσείο της Βίβλου, χρηματοδοτούμενο από τον ιδρυτή της Hobby Lobby, David Green και την οικογένειά του, έλαβε δάνειο PPP ύψους 2 έως 5 εκατ. δολαρίων. Το μουσείο, το οποίο έκλεισε στις 20 Μαρτίου λόγω του Covid-19, άνοιξε ξανά στις 22 Ιουνίου.

Bill Austin

Καθαρή Αξία: $2,2 ΔΙΣ

Δανειολήπτες: Starkey Hearing Foundation (μη κερδοσκοπική)

Θέσεις εργασίας που διατηρήθηκαν: 30

Το φιλανθρωπικό ίδρυμα της εταιρείας ακουστικών βαρηκοΐας του Austin, γνωστό από καιρό για τα λαμπερά γκαλά και τους διάσημους χρηματοδότες του, πήρε δάνειο ύψους 350.000 έως 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Το ίδρυμα ισχυρίζεται ότι παρέχει υπηρεσίες σε περισσότερους από 1,5 εκατομμύρια ανθρώπους σε περισσότερες από 100 χώρες. Ο 78χρονος Austin είναι CEO και ιδιοκτήτης της Starkey Hearing Technologies. Το Ίδρυμα Starkey Hearing Foundation υπέβαλε αίτηση για δάνειο PPP για να καλύψει το κόστος μισθοδοσίας και τις πληρωμές ενοικίων.

Alec Gores

Καθαρή Αξία: $1,9 ΔΙΣ

Δανειολήπτες: Gores Vitac Holdings

Θέσεις εργασίας που διατηρήθηκαν: 500

Η Gores Vitac Holdings, μια εταιρεία επενδύσεων που λειτουργεί υπό την εταιρεία private equity που ίδρυσε ο γεννημένος στο Ισραήλ δισεκατομμυριούχος Alec Gores, πήρε έγκριση για δάνειο μεταξύ 5 εκατομμυρίων και 10 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τα στοιχεία της SBA.

Don Hankey

Καθαρή Αξία: $3,1 ΔΙΣ

Δανειολήπτες: Midway Car Rental

Θέσεις εργασίας που διατηρήθηκαν: 174

Ένα από τα μικρότερα κομμάτια της αυτοκρατορίας αυτοκινήτων και ακινήτων αξίας 12 δισ. δολαρίων (περιουσιακά στοιχεία) του Hankey, η Midway Car Rental με έδρα το Λος Άντζελες νοικιάζει ο,τιδήποτε, από Honda έως Lamborghini. Η επιχείρηση αναγκάστηκε να κλείσει προσωρινά ή να μειώσει το εργασιακό ωράριο στις επτά εγκαταστάσεις της λόγω του Covid-19 και έχει εφαρμόσει αυστηρότερους κανόνες καθαρισμού για τα οχήματα και τα γραφεία της, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της. Η εταιρεία δανείστηκε 1 έως 2 εκατομμύρια δολάρια σε δάνεια PPP, σύμφωνα με τα στοιχεία της SBA. Ο Hankey οφείλει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του στη χορήγηση subprime δανείων για αγορά αυτοκινήρων και έχει έναν αυστηρό κανόνα για καθεμία από τις επιχειρήσεις του: την επίτευξη προ φόρων απόδοσης 30% και 20% αύξηση των εσόδων ετησίως.

Arturo Moreno

Καθαρή Αξία: $3,3 ΔΙΣ

Δανειολήπτες: Pacific Outdoor Advertising

Θέσεις εργασίας που διατηρήθηκαν: 31

Ο ιδιοκτήτης των L.A. Angels, Arturo Moreno, κατέχει μερίδιο 25% στην Pacific Outdoor Advertising, μια μικρή εταιρεία διαφημίσεων με έδρα το Πόρτλαντ του Όρεγκον. Η εταιρεία έλαβε δάνειο μεταξύ 350.000 και 1 εκατομμυρίου δολαρίων, σύμφωνα με τα στοιχεία της SBA. Ο Moreno άρχιζε να χτίζει την περιουσία του στο χώρο των διαφημίσεων όταν πούλησε την εταιρεία διαφημιστικών πινακίδων Outdoor Systems στην Infinity Broadcasting για 8,7 δισ. δολάρια το 1999.

Dan & Farris Wilks

Καθαρή Αξία: $1,1 ΔΙΣ, $1,2 ΔΙΣ

Δανειολήπτες: Trican Well Service L.P. και Cathedral Energy Services

Trican Well Service, Θέσεις εργασίας που διατηρήθηκαν: 23

Cathedral Energy Services, Θέσεις εργασίας που διατηρήθηκαν: Άγνωστο

Οι δισεκατομμυριούχοι αδερφοί Dan και Farris Wilks πούλησαν την επιχείρηση fracking που ήλεγχαν στην Temasek της Σιγκαπούρης για 3,4 δισ. δολάρια (προ φόρων) το 2011. Τώρα κατέχουν μερίδια σε αρκετές εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων μετοχών στις εταιρείες παροχής πετρελαϊκών υπηρεσιών Trican Well Service και Cathedral Energy Services , οι οποίες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο του Τορόντο. Οι θυγατρικές τους στο Τέξας έλαβαν δάνεια από το PPP ύψους από 350.000 δολάρια έως 1 εκατομμύριο δολάρια.

John Tu

Καθαρή Αξία: $5.2 ΔΙΣ

Δανειολήπτες: Fluxergy

Θέσεις εργασίας που διατηρήθηκαν: 39

Ο Tu, ο οποίος έχτισε την περιουσία του ως συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας μνήμης υπολογιστών Kingston Technology, είναι ο βασικός χρηματοδότης της startup ιατρικών δοκιμών Fluxergy. Καθώς η εταιρεία έστρεψε την εστίασή της στην αντιμετώπιση του κορονοϊού τον Απρίλιο, πήρε έγκριση για δάνειο αξίας άνω των 550.000 δολαρίων. Τον Μάιο, ο Tu έδωσε επιπλέον 30 εκατομμύρια δολάρια στη Fluxergy για να αυξήσει την παραγωγή της, αυξάνοντας τη συνολική επένδυσή του στην εταιρεία στα 50 εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Fluxergy, David Paine, το κρατικό δάνειο ήταν επίσης απαραίτητο για να συνεχίσει να λειτουργεί.

Osman Kibar

Καθαρή Αξία: $1,4 ΔΙΣ

Δανειολήπτης: Samumed

Θέσεις εργασίας που διατηρήθηκαν: 239

Η εταιρεία βιοτεχνολογίας Samumed που υποστηρίζεται από επιχειρηματικά κεφάλαια της Kibar ξεκίνησε με τεράστιες φιλοδοξίες για να θεραπεύσει την φαλάκρα, να θεραπεύσει την αρθρίτιδα ή ακόμη και να σβήσει τις ρυτίδες, όπως έγραψε το Forbes σε ένα αφιέρωμα του 2016. Αλλά μέχρι στιγμής ο Samumed, ο οποίος θεωρείται ότι κινείται στα σύνορα της αναγεννητικής ιατρικής, δεν έχει καταφέρει να αποσπάσει την έγκριση του FDA για κάποιο φάρμακο. Η εταιρεία του στο Σαν Ντιέγκο, η οποία έχει φάρμακα για την αρθρίτιδα του γόνατος και για την τριχόπτωση στη φάση των κλινικών δοκιμών, δανείστηκε 2 έως 5 εκατομμύρια δολάρια στα τέλη Απριλίου

Laurene Powell Jobs, Marc Lasry

Καθαρή Αξία: $21,1 ΔΙΣ, $1,8 ΔΙΣ

Δανειολήπτης: OZY Media

Θέσεις εργασίας που διατηρήθηκαν: 103

Μέσω του Emerson Collective, της δικής της εταιρείας υβριδικών επενδύσεων, επιπτώσεων και φιλανθρωπίας, η Laurene Powell Jobs ήταν αρχικός επενδυτής στην μιντιακή startup Ozy Media το 2013. Συνέχισε να επενδύει στην εταιρεία, πιο πρόσφατα παίρνοντας μέρος σε έναν γύρο χρηματοδότησης ύψους 35 εκατομμυρίων δολαρίων τον Νοέμβριο του 2019 με επικεφαλής το hedge fund του δισεκατομμυριούχου Marc Lasry. Σύμφωνα με τα στοιχεία της SBA, η Ozy Media έλαβε δάνειο PPP ύψους 2 έως 5 εκατομμυρίων δολαρίων τον Απρίλιο. Η Powell Jobs κληρονόμησε τα δισεκατομμύριά της σε μετοχές των Disney και Appla από τον εκλιπόντα σύζυγό της, Steve Jobs.

Elon Musk

Καθαρή Αξία: $46,3 ΔΙΣ

Δανειολήπτης: The Boring Company

Θέσεις εργασίας που διατηρήθηκαν: 25

Ο Musk, ο οποίος είναι πιο γνωστός για την Tesla, την εταιρεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων που διοικεί και για την SpaceX, την εταιρεία επαναχρησιμοποιούμενων πυραύλων που ίδρυσε και διοικεί, έχει γίνει ένας από τους 25 πλουσιότερους ανθρώπους στις ΗΠΑ, καθώς η τιμή της μετοχής της Tesla εκτοξεύθηκε το παρελθόν έτος. Αυτό δεν εμπόδισε την εταιρεία του διάνοιξης σηράγγων, The Boring Company, να υποβάλει αίτηση για δάνειο PPP ύψους 350.000 δολαρίων έως 1 εκατομμύριο δολαρίων. Η εταιρεία Boring εργάζεται επί του παρόντος πάνω στην κατασκευή ενός συστήματος υπόγειων μεταφορών για το Συνεδριακό Κέντρο του Λας Βέγκας.