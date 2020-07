Γιατί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί ότι τα χειρότερα έπονται στην πανδημία του κορονοϊού

Του Iain Martin

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Tedros Adhanom Ghebreyesus, επεφύλαξε σκληρή γλώσσα για τους παγκόσμιους ηγέτες και τις προσπάθειές τους να περιορίσουν την πανδημία, τη Δευτέρα. Προειδοποίησε ότι τα "χειρότερα είναι μπροστά μας", εάν οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο δεν υιοθετήσουν τις σωστές στρατηγικές.

"Παρόλο που πολλές χώρες έχουν σημειώσει κάποια πρόοδο, σε παγκόσμιο επίπεδο η πανδημία επιταχύνεται", δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ, σε μια ενημέρωση στη Γενεύη. "Ορισμένες χώρες βιώνουν μια επανεμφάνιση κρουσμάτων καθώς αρχίζουν να ανοίγουν ξανά τις οικονομίες και τις κοινωνίες τους".

Ο Tedros επεσήμανε την έλλειψη ενότητας και παγκόσμιας αλληλεγγύης στην αντιμετώπιση της πανδημίας ως βασικούς λόγους για τους οποίους η εξάπλωση αυξάνεται. "[Τα] χειρότερα είναι μπροστά μας", προειδοποίησε, σύμφωνα με το NPR. Πρόσθεσε: "Λυπάμαι που το λέω αυτό, αλλά με τέτοιο περιβάλλον και συνθήκες, φοβόμαστε για τα χειρότερα".

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ κάλεσε τις χώρες να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Νότιας Κορέας, καθώς και άλλες χώρες, που έχουν χρησιμοποιήσει την ιχνηλάτηση και την απομόνωση επαφών για να περιορίσουν την εξάπλωση του ιού.

"Δεν υπάρχει δικαιολογία για την ανίχνευση επαφών. Εάν κάποια χώρα λέει ότι η ανίχνευση επαφών είναι δύσκολη, αυτό είναι μια άθλια δικαιολογία", δήλωσε ο Tedros.

Ο ΠΟΥ δήλωσε επίσης ότι θα στείλει μια ομάδα στην Κίνα για να διερευνήσει την πηγή της επιδημίας, η οποία εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Ουχάν, τον Δεκέμβριο.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει να "κόψει" την αμερικανική χρηματοδότηση προς τον ΠΟΥ, εξαιτίας του χειρισμού της πανδημίας, αλλά και λόγω ισχυρισμών ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μεροληπτεί υπέρ της Κίνας.

"Όλοι θέλουμε να τελειώσει αυτό. Όλοι θέλουμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Αλλά η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι δεν είναι καν κοντά στο να τελειώσει", είπε.

Η προειδοποίηση του ΠΟΥ ήρθε αφότου ο κόσμος πέρασε το απαίσιο ορόσημο των 500.000 θανάτων από τον ιό και των 10 εκατομμυρίων λοιμώξεων, με τον αριθμό των νέων κρουσμάτων να αυξάνεται ραγδαία στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βραζιλία και την Ινδία. Με ένα αποτελεσματικό εμβόλιο κορονοϊού να είναι μήνες, ή χρόνια μακριά, ο ηγέτης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας επεσήμανε και πάλι έναν οδικό χάρτη που έχει φέρει αποτελέσματα στη Νότια Κορέα και το Χονγκ Κονγκ, και σε παλαιότερες επιδημίες όπως το ξέσπασμα του Έμπολα το 2014.

Οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει ένα νέο στέλεχος της "γρίπης των χοίρων" που εντοπίζεται σε χοίρους στην Κίνα, το οποίο έχει τη δυνατότητα να γίνει μια νέα πανδημία γρίπης, σύμφωνα με ερευνητικό έγγραφο που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στο περιοδικό Proceedings of the National Academy Of Sciences των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.