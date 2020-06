Bill και Melinda Gates: Ελλιπής η ηγεσία των ΗΠΑ για την καταπολέμηση της πανδημίας

Της Jennifer Wang

Καθώς η πανδημία του κορονοϊού εξακολουθεί να εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο, ο Bill και η Melinda Gates βρίσκονται στην πρώτη γραμμή συντονισμού της αναζήτησης αποτελεσματικής πρόληψης και θεραπείας της νόσου. Το ζεύγος Gates, το οποίο εδώ και χρόνια στηρίζει τις προσπάθειες καταπολέμησης μεταδιδόμενων ασθενειών όπως η πολυομυελίτιδα, ασκεί δριμεία κριτική στο πώς οι ΗΠΑ αντέδρασαν στην πανδημία, όσον αφορά τα διαγνωστικά τεστ και την πρόληψη, σε σύγκριση με άλλες χώρες όπως η Γερμανία. "Συνήθως οι ΗΠΑ πρωταγωνιστούν στην επίλυση παγκόσμιας εμβέλειας προβλημάτων. Οπότε, αντί να αποχωρήσουν από τον ΠΟΥ, θα περιμέναμε να συνεργαστούν με οργανισμούς και άλλες χώρες. Είναι μια επικίνδυνη κατάσταση, όπου οι ΗΠΑ ουσιαστικά επέλεξαν την εσωστρέφεια", είπε ο Bill Gates στο ένατο ετήσιο Forbes 400 Summit για τη Φιλανθρωπία την περασμένη Πέμπτη.

"Προσπαθούμε να συντονίσουμε τις προσπάθειες διαφορετικών χωρών. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιχειρούν να καλύψουν αυτό το κενό", είπε ο συνιδριτής της Microsoft στη συνάντηση. "(Η αδράνεια των ΗΠΑ) διαφθείρει την εμπιστοσύνη και τον θαυμασμό που έτρεφαν οι υπόλοιποι άνθρωποι απέναντι στη χώρα μας", πρόσθεσε ο Gates, ο οποίος ανέδειξε τον ρόλο-κλειδί του ΠΟΥ στην καταπολέμηση ασθενειών όπως η ευλογιά και η πολυομυελίτιδα. Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Gates είπε πως "η λογική θα επιστρέψει κάποια στιγμή", και συμπλήρωσε πως ελπίζει οι ΗΠΑ να συνεργαστούν με άλλες χώρες για την ανάσχεση παγκόσμιων μεταδιδόμενων ασθενειών.

Αν και ο ιός θα παραμείνει ως απειλή έως ότου εμβολιαστεί η πλειοψηφία του πλανήτη, ο Gates παραμένει αισιόδοξος για τα αρχικά αποτελέσματα δοκιμών από τρεις φαρμακευτικές (Moderna, AstraZeneca και Johnson & Johnson). Αλλά η πραγματική δοκιμασία θα είναι η κατασκευή και η διανομή του τελικού προϊόντος, επειδή ο κόσμος χρειάζεται περισσότερες από 10 δισεκατομμύρια δόσεις για τον εμβολιασμό του 80% του πληθυσμού (η τρέχουσα εκτίμηση του ποσοστού που απαιτείται για την επίτευξη ανοσίας της αγέλης) με εμβόλιο δύο δόσεων. Ο τεχνολογικός οραματιστής υπολόγισε ότι είναι μια προσπάθεια που μπορεί να διαρκέσει έως δύο χρόνια εάν και οι δύο υποψήφιοι της AstraZeneca και της Johnson & Johnson είναι επιτυχημένοι στις δοκιμές τους, αλλά η παρατεταμένη διαδικασία παραγωγής σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει συντονισμός στον τρόπο διανομής του εμβολίου.

"Ένας από τους λόγους που συμμετέχουμε τόσο πολύ σε αυτό είναι ότι δεν θέλετε τα πρώτα εμβόλια να πάνε στις χώρες με τις υψηλότερες προσφορές", εξήγησε η Melinda Gates. "Υπάρχουν 60 εκατομμύρια εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας (σε όλο τον κόσμο). Αξίζουν να πάρουν το εμβόλιο πρώτοι, είναι αυτοί που το αντιμετωπίζουν στις πρώτες γραμμές, προσπαθώντας να μας κρατήσουν όλους ασφαλείς. Και μετά να αρχίσουμε να το διανέμουμε στις υπόλοιπες χώρες ανάλογα με τον πληθυσμό και τις ανάγκες. Εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι μαύροι είναι αυτοί που θα πρέπει να το πάρουν πρώτοι και πολλοί αυτόχθονες, καθώς και άτομα με υποκείμενα συμπτώματα, και στη συνέχεια οι ηλικιωμένοι".

Το ζεύγος Gates, το οποίο έχει δεσμευτεί να δωρίσει 350 εκατ. δολ. στην αντιμετώπιση του κορονοϊού, σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει δυο μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, τα Global Fund To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, και Gavi, the Vaccine Alliance, για να συμβάλουν στην ισότιμη διανομή του εμβολίου και των θεραπευτικών φαρμάκων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το Gates Foundation δεσμεύτηκε για επιπλέον 1,6 δισ. δολ. στις αρχές Ιουνίου, για την ευρύτερη αποστολή της οργάνωσης Gavi κατά την ερχόμενη πενταετία.

Καθώς θα περνούν οι θερινοί μήνες, το ζεύγος Gates "βλέπει" ένα δεύτερο κύμα του κορονοϊού και πιστεύει ότι είναι κομβικής σημασίας η χρήση της μάσκας. Μάλιστα, σχολιάζει σκληρά τη μη συμμόρφωση των ΗΠΑ με τη χρήση της μάσκας ως προστατευτικού μέσου. Το ζεύγος, επίσης, αναφέρθηκε στις ελλείψεις του αμερικανικού συστήματος υγείας αλλά και στις δυσανάλογες επιπτώσεις της πανδημίας στις μειονότητες.

Το ζεύγος Gates, που ξεκίνησε την πρωτοβουλία Giving Pledge μαζί με τον Warren Buffett πριν από δέκα χρόνια, ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του ζητώντας από τους παρευρισκόμενους την προσοχή τους. "Αυτή είναι η στιγμή μας. Θα μας θυμούνται από το πώς θα δράσουμε στον καιρό της πανδημίας", είπε η Melinda. "Υπάρχουν τόσο πολλοί τρόποι για να βοηθήσετε. Μπορείτε είτε να συμβάλετε στην καταπολέμηση της πείνας στην πόλη σας, είτε στην καταπολέμηση των φυλετικών ανισοτήτων, είτε στην ανάσχεση της πανδημίας. Έχουμε δει κατά καιρούς πολλούς φιλανθρώπους να βγαίνουν μπροστά και να κάνουν δημιουργικά πράγματα για τις κοινότητές τους".