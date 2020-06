O δισεκατομμυριούχος παραγωγός του "Contagion" στον αγώνα κατά της πανδημίας

Της Kerry A. Dolan

Πριν από εννέα χρόνια, η κινηματογραφική εταιρεία του Jeff Skoll, Participant Media, συνεργάστηκε με την Warner Brothers για την παραγωγή της ταινίας "Contagion”, η οποία διαπραγματεύεται το ξέσπασμα μιας παγκόσμιας πανδημίας που ξεκίνησε από έναν ιό που προήλθε από τις νυχτερίδες. Μια Αμερικανίδα επιχειρηματίας (τον ρόλο ενσάρκωσε η Gwyneth Paltrow) επέστρεψε στις ΗΠΑ από ένα ταξίδι στην Κίνα και χωρίς να το γνωρίζει μετέδωσε μια νέα, και σε ορισμένες περιπτώσεις θανατηφόρα, νόσο. Πολλοί αντιμετώπισαν την ταινία ως προϊόν επιστημονικής φαντασίας, ωστόσο ο Skoll είχε βαθύτερα κίνητρα. Ήλπιζε ότι η ταινία θα συμβάλλει να ενισχυθεί η χρηματοδότηση προς τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) και παράλληλα θα λειτουργούσε ως προειδοποίηση για όλο τον πλανήτη όσον αφορά τους πιθανούς κινδύνους που θα μπορούσε να επιφέρει μια παγκόσμια πανδημία.

Ο 55χρονος Skoll έγινε δισεκατομμυριούχος πριν από δύο δεκαετίες, χάρη στις μετοχές της eBay που έλαβε το διάστημα που διετέλεσε πρόεδρος της εταιρείας. Αποχώρησε από την eBay το 2001 και έκτοτε συμμετείχε ως συμπαραγωγός σε περισσότερες από 100 κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικές παραγωγές, κοινό χαρακτηριστικό των οποίων είναι ότι διαπραγματεύονταν επίκαιρα κοινωνικά θέματα, όπως το ντοκιμαντέρ για την κλιματική αλλαγή "An Inconvenient Truth” όπου συμμετείχε ο Al Gore, το ντοκιμαντέρ για τη βιομηχανία παραγωγής τροφίμων "Food Inc.”, τη μίνι σειρά "When They See Us” που ασχολείται με τον ρατσισμό αλλά και η ταινία "Spotlight”, που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας το 2016 και διαπραγματεύεται την έρευνα της εφημερίδας The Boston Globe για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών από Καθολικούς ιερείς.

Παρότι οι πρόσφατοι περιορισμοί κοινωνικής αποστασιοποίησης στην Καλιφόρνια λόγω του κορονοϊού έβαλαν προσωρινά στον "πάγο” το πάθος του για την παραγωγή ταινιών, η ταινία "Contagion” του 2011 έγινε το απόλυτο must την περίοδο του εγκλεισμού στο σπίτι εξαιτίας της πανδημίας, καθώς εξελίχθηκε στην πιο περιζήτητη κινηματογραφική ταινία από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία διανομής της εταιρείας Warner Brothers (η οποία πάντως δεν αποκάλυψε πόσες φορές ενοικιάστηκε ή πωλήθηκε ο τίτλος). Στα τέλη Μαρτίου, μάλιστα, η Participant, ο σεναριογράφος του "Contagion” Skott Z. Burns και ο σκηνοθέτης Steven Soderbergh από κοινού με τους Matt Damon, Kate Winslet, Laurence Fishburne και άλλα μέλη του καστ της ταινίας συμμετείχαν στην παραγωγή ενημερωτικών σποτ που παρείχαν οδηγίες για το πώς μπορεί ο κόσμος να προφυλαχθεί από τον κορονοϊό, για παράδειγμα με το πλύσιμο των χεριών αλλά και την παραμονή στο σπίτι.

Πέρα όμως από τη χρηματοδότηση της γνωστής ταινίας για την πανδημία, ο Skoll έχει να επιδείξει πολύ σημαντικότερο έργο στον τομέα αυτό, καθώς ήδη από το 2009 -ήτοι έξι χρόνια πριν την γνωστή πλέον σε όλους προειδοποίηση του Bill Gates μέσω του TED για τους κινδύνους πανδημιών- χρηματοδοτεί δράσεις ετοιμότητας και πρόληψης ενδεχόμενων πανδημιών μέσω του Skoll Global Threats Fund, στο οποίο έχει δώσει "προίκα” 100 εκατ. δολάρια (το συγκεκριμένο fund χρηματοδοτεί δράσεις και για άλλες απειλές, όπως η κλιματική αλλαγή, η λειψυδρία, τα πυρηνικά όπλα και οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή).

Από τις αρχές του τρέχοντος έτους, μάλιστα, ο Skoll έχει συνεισφέρει επιπλέον 200 εκατ. δολάρια στο ταμείο του φιλανθρωπικού του ιδρύματος - 100 εκατ. δολάρια από αυτά τα διέθεσε στα τέλη Απριλίου και όπως ανακοινώθηκε θα αξιοποιηθούν εξ ολοκλήρου για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Νωρίτερα, είχε διαθέσει επίσης 100 εκατ. δολάρια, όπως αποκάλυψε στο Forbes, χωρίς όμως να προβεί σε κάποια σχετική ανακοίνωση. "Δεν το βλέπω ως ‘ένεση’ χρημάτων", εξηγεί, "είναι μια κατανομή πόρων σε έναν τομέα που γνωρίζουμε καλά. Και που τώρα αποτελεί έκτακτη ανάγκη".

Πρόσφατα, δε, το Ίδρυμα Skoll υποσχέθηκε να τετραπλασιάσει το ύψος των δωρεών για το τρέχον έτος στα 200 εκατ. δολάρια. Οι δωρεές του 2020 θα κατευθυνθούν, μεταξύ άλλων, στην υποστήριξη φτωχών πολιτών του Λος Άντζελες και στο πρόγραμμα ανίχνευσης επαφών ασθενών του κορονοϊού που ξεκινά στην Καλιφόρνια. "Αυτή είναι η στιγμή για την οποία συγκεντρώναμε χρήματα", λέει ο Skoll για τη φιλανθρωπική προσφορά του. "Αν όχι τώρα, πότε;", αναρωτιέται.

Ο ίδιος εργάζεται ακόμη και 20 ώρες την ημέρα, από την κουζίνα του σπιτιού του στο Μπέβερλι Χιλς - αστειευόμενος, κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαμε στις αρχές Ιουνίου, δήλωσε ότι αυτό είναι το "στρατηγείο” του, εξοπλισμένο με μερικά iPads, ένα MacBook και μερικές bluetooth συσκευές. Όλες αυτές τις ώρες συζητά με ανθρώπους από όλο τον κόσμο, λαμβάνοντας τον "παλμό” της πανδημίας και αναζητώντας άτομα, οργανισμούς και εταιρείες με νέες ιδέες για την αντιμετώπισή της. Στο επίκεντρο αυτών των επαφών βρίσκονται "οι επιστημονικές εξελίξεις, τα νέα πράγματα που μαθαίνουμε για τον ιό - σχεδόν κάθε μέρα ανακαλύπτεται κάτι καινούριο”, σημειώνει ο Skoll.

Όσον αφορά τη μονάδα που διεξάγει την έρευνα για την αντιμετώπιση των πανδημιών, την οποία ξεκίνησε να χρηματοδοτεί ο Skoll μέσω του Skoll Global Threats Fund, διασπάστηκε σε μια ξεχωριστή μη κερδοσκοπική οντότητα, έναν "τεχνοβλαστό” (σ.σ. επιχειρηματική οντότητα που έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση της γνώσης που παράγεται στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων), με την επωνυμία Ending Pandemics, ήδη από τον Ιανουάριο του 2018, με το αρχικό κεφάλαιο της να προέρχεται από την τσέπη του Skoll. "Τα πάντα έχουν να κάνουν με την έγκαιρη ανίχνευση και την ταχεία απόκριση", λέει ο πρόεδρος της Ending Pandemics, Δρ Mark Smolinski.

Ο Skoll έμαθε για τον νέο κορονοϊό από πολύ νωρίς, ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο - όταν πρωτοεμφανίστηκε. "Είχαμε συναδέλφους στην Ουχάν. Είχαμε σκεφτεί ότι πρόκειται για μια ζωονόσο που μεταδώθηκε στον άνθρωπο”, σημειώνει. Έτσι, ήδη από τον Ιανουάριο ο ίδιος και η ομάδα του έστρεψαν την προσοχή τους σε χώρες που είχαν εμπορικούς δεσμούς με την Κίνα - ιδιαίτερα χώρες της Αφρικής, όπου δραστηριοποιούνται ορισμένοι από τους κοινωνικούς επιχειρηματίες που υποστηρίζει το Ίδρυμα Skoll.

Στις αρχές Φεβρουαρίου, μάλιστα, το Ίδρυμα έδωσε την πρώτη του επιχορήγηση που αφορούσε τον κορονοϊό, ύψους 3 εκατ. δολαρίων, την οποία έλαβε το African Field Epidemiology Network, ένας οργανισμός που συνεργάζεται με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων της Αφρικής (το Αφρικανικό CDC) για να βοηθήσει στον συντονισμό των αφρικανικών χωρών ως προς την αντιμετώπιση της πανδημίας και να ενισχύσει την παρακολούθηση και την ανίχνευση κρουσμάτων. Το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates έκανε επίσης δωρεά στον συγκεκριμένο οργανισμό περίπου το ίδιο διάστημα. Ξεκινώντας με αυτές τις δύο επιχορηγήσεις, λέει ο διευθυντής του Αφρικανικού CDC, Δρ John Nkengasong, "μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε γρήγορα προσωπικό πρώτης απόκρισης στην Αντίς Αμπέμπα [για εκπαίδευση] και να τους στείλουμε στη Νιγηρία και στο Καμερούν. Καταφέραμε επίσης να αναβαθμίσουμε τη διαδικασία διάγνωσης". Το African Field Epidemiology Network στη συνέχεια εξασφάλισε χρηματοδότηση και από άλλους, όπως από το Ίδρυμα της MasterCard, τη Γερμανία, τη Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ

Τον Μάρτιο το Ίδρυμα Skoll έδωσε επιχορήγηση στο Southern African Center for Infectious Disease Surveillance Foundation (SACIDS) και σε έναν αντίστοιχο οργανισμό στην Ανατολική Αφρική. Κινήσεις που, μεταξύ άλλων, είχαν ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον Δρ Smolinski, η Μοζαμβίκη, η οποία είχε την υποδομή για να διεξάγει διαγνωστικά τεστ για τον κορονοϊό, αλλά όχι κεφάλαια για την αγορά τεστ, έλαβε τα απαραίτητα χρήματα και κατάφερε να τετραπλασιάσει τους ελέγχους στη χώρα.

Η επόμενη κίνηση του Ιδρύματος Skoll ήταν να δημιουργήσει με συνοπτικές διαδικασίες ένα ταμείο τόσο για τους νυν όσο και για τους παλαιούς φορείς που υποστηρίζει οικονομικά - κυρίως κοινωνικούς επιχειρηματίες. Συνολικά 64 οργανισμοί έλαβαν επιχορηγήσεις ύψους 50.000 δολαρίων έκαστος. "Σκεφτήκαμε ότι θα χρειαζόντουσαν έκτακτη χρηματοδότηση", εξηγεί ο Skoll.

Αν και το Ίδρυμα Skoll παραδοσιακά υποστηρίζει οικονομικά κοινωνικούς επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε φτωχότερες χώρες, τους τελευταίους μήνες έχει κάνει ορισμένες δωρεές και στις ΗΠΑ. Για παράδειγμα, δεδομένου ότι η κομητεία του Λος Άντζελες επλήγη ιδιαίτερα από την πανδημία, ο Skoll προσέγγισε τον δήμαρχο του Λος Άντζελες Eric Garcetti για να του προσφέρει βοήθεια. Έτσι, στα τέλη Απριλίου, το Ίδρυμα Skoll προσέφερε το ποσό των 2 εκατ. δολαρίων στο δημοτικό ταμείο του Λος Άντζελες, το οποίο υποστηρίζει οικονομικά τις οικογένειες που επλήγησαν περισσότερο από τον κορονοϊό.

Ο Skoll προσέγγισε επίσης τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια Gavin Newsom και την ανώτερη σύμβουλό του για την κοινωνική καινοτομία, Kathleen Kelly Janus. Το Ίδρυμα Skoll έχει δωρίσει 8 εκατ. δολάρια στην πολιτεία της Καλιφόρνια για να ενισχύσει την προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας, εκ των οποίων 4,1 εκατ. δολάρια αφορούν στην εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την ανίχνευση επαφών, κίνηση που η Janus λέει "ότι θα είναι πραγματικά κρίσιμη για την αποτροπή ενός δεύτερου κύματος του Covid-19".

Η ομάδα του Δρ Smolinski, η οποία είχε ήδη συνεργαστεί με τα Παιδιατρικά Νοσοκομεία του Χάρβαρντ και της Βοστώνης το 2012 για την ανάπτυξη ενός προγράμματος παρακολούθησης αναφορών συμπτωμάτων, που ονομάζεται Flu Near You, με στόχο να προβλέψει τις τάσεις εξέλιξης της γρίπης σε γειτονιές και πόλεις, έθεσε σε λειτουργία στις αρχές Μαρτίου και ένα αντίστοιχο πρόγραμμα για τον κορονοϊό, το Covid Near You. Η εν λόγω εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες να αναφέρουν ανώνυμα αν αισθάνονται υγιείς ή όχι, παρέχοντας μόνο τον ταχυδρομικό τους κώδικα, προκειμένου να εντοπιστούν υφιστάμενες ή πιθανές εστίες κρουσμάτων.

Η Ending Pandemics συνεργάζεται επίσης με κυβερνήσεις και υγειονομικές αρχές συνολικά 36 χωρών - 11 εκ των οποίων διαθέτουν πλήρως λειτουργικά συστήματα παρακολούθησης σύμφωνα με τον Smolinski. Μία εξ αυτών είναι η Καμπότζη, μια χώρα 14 εκατομμυρίων ανθρώπων, όπου και οι τέσσερις εταιρείες τηλεπικοινωνιών που δραστηριοποιούνται εκεί υποστηρίζουν μια δωρεάν εφαρμογή για κινητά η οποία συγκεντρώνει στοιχεία ενώ ταυτόχρονα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη ασθενειών. Οι κλήσεις στην εφαρμογή από 600 την ημέρα που ήταν πριν από την πανδημία εκτινάχθηκαν στις 15.000 ημερησίως μετά το ξέσπασμα του κορονοϊού, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα εντοπίστηκε αρχικά μέσω αυτής, εξηγεί ο Smolinski. Προσθέτει δε ότι η Καμπότζη, η οποία σημειωτέον ήταν η μόνη χώρα που δέχθηκε να δέσει σε λιμάνι της ένα κρουαζιερόπλοιο με δεκάδες κρούσματα να έχουν εντοπιστεί μεταξύ των επιβατών του, μέχρι σήμερα έχει αναφέρει μόνο 129 κρούσματα του νέου κορονοϊού και κανέναν θάνατο.

Παράλληλα, μέσω του προγράμματος Audacious, έναν φιλανθρωπικό οργανισμό με περίπου 30 μέλη που ξεκίνησε από τον επιμελητή του TED Chris Anderson και με τη συνδρομή του Jeff Skoll και του Richard Branson, ο Skoll και αρκετοί ακόμη υποστηρίζουν οικονομικά τον φορέα της Βοστώνης "Partners in Health”, ο οποίος είχε αναλάβει την αντιμετώπιση της κρίσης του Έμπολα το 2014. Με την επιχορήγηση αρκετών εκατομμυρίων δολαρίων που εξασφάλισε το "Partners in Health” μέσω του προγράμματος Audacious, ο φορέας θα είναι σε θέσει να μοιραστεί το επόμενο έτος την εξειδίκευση που έχει αποκτήσει στην ανίχνευση επαφών ασθενών με περίπου 19 υπηρεσίες δημόσιας υγείας στις ΗΠΑ. "Ξεκινήσαμε βοηθώντας την πολιτεία της Μασσαχουσέτης να αναπτύξει ένα σύστημα ανίχνευσης επαφών, και τώρα όλοι θέλουν να μάθουν πώς το κάναμε", λέει η Joia Mukherjee, επικεφαλής του τμήματος Υγείας της "Partners In Health”. "Αυτή η χρηματοδότηση μας επέτρεψε να διευρύνουμε την ομάδα μας. Αυτό που ελπίζουμε είναι θα έρθουν επίσης χρήματα από την πολιτεία και από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση", προσθέτει.

Η Mukherjee επικροτεί την προσέγγιση του Skoll ως προς τη φιλανθρωπία. "Ο Jeff έβλεπε ανέκαθεν τη μεγάλη εικόνα, και αυτό ήταν καθοριστικό για τον μετασχηματισμό της Partners In Health", προσθέτει.

Ο Skoll έχει συνεισφέρει επίσης στη χρηματοδότηση ενός φιλόδοξου παγκόσμιου εγχειρήματος που ονομάζεται "Παγκόσμιο Δίκτυο Επιδημιολογίας Λοιμωδών Νόσων” (Global Infectious Disease Epidemiology Network - GIDEoN) με επικεφαλής τον επιδημιολόγο Ian Lipkin, του Πανεπιστημίου της Κολούμπια, ο οποίος διευθύνει το Κέντρο Μόλυνσης και Ανοσίας του πανεπιστημίου. Ο Lipkin έχει συγκεράσει τις υπηρεσίες ιατρικής έρευνας 12 χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας, της Βραζιλίας και της Κίνας, ώστε να μοιράζονται πληροφορίες σχετικά με τα ξεσπάσματα επιδημιών αλλά και δείγματα ασθενών. Με το GIDEoN, όπως εξηγεί ο Lipkin "προσπαθούμε να διευρύνουμε την ικανότητα ανίχνευσης μολυσματικών παραγόντων και τοξινών, ιδιαίτερα στον αναπτυσσόμενο κόσμο".

Αν και ο Skoll έχει φιλανθρωπικό έργο εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, τα τελευταία χρόνια έχει και προσωπικούς λόγους να μετέχει στη "μάχη” κατά των θανατηφόρων ασθενειών. Κατά τη διάρκεια της δράσης του για την αντιμετώπιση του Έμπολα το 2014, προσβλήθηκε από μια σπάνια τροπική ασθένεια που χρειάστηκε δύο χρόνια για να διαγνωστεί, αλλά και 18 μήνες προκειμένου να αναρρώσει.

Ο ίδιος πάντως, παρά τις πολλές προκλήσεις που έχει κατά καιρούς αντιμετωπίσει, παραμένει αισιόδοξος, ακόμη και για τις πανδημίες. Ο αριθμός των κρουσμάτων στις ΗΠΑ πιθανότατα θα αυξηθεί καθώς οι πολιτείες επιστρέφουν στην κανονικότητα, σημειώνει. Ωστόσο, ελπίζει ότι θα βρεθεί μια θεραπεία για τον κορονοϊό που θα βασίζεται σε ένα ήδη υπάρχον φάρμακο και ότι θα μπορέσει να κυκλοφορήσει μέσα στο καλοκαίρι. "Ελπίζω να βρούμε λύση τους επόμενους μήνες. Βλέπω ότι ανοίγεται ένας δρόμος", προσθέτει.

Αισιόδοξος εμφανίζεται ακόμη για τις ενδεχόμενες μελλοντικές πανδημίες. "Υπάρχουν πολλές ζωονόσοι που μεταδόθηκαν στον άνθρωπο. Οι περισσότερες σταδιακά εξαλείφθηκαν ή έγιναν λιγότερο θανατηφόρες. Δεν θεωρώ πιθανό να ζήσουμε μια νέα τρομερή πανδημία σύντομα”, σημειώνει ο Skoll. "Αν μη τι άλλο, ο κόσμος είναι πλέον σε εγρήγορση", καταλήγει.