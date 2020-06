Ο Έλον Μασκ "χλευάζει" σήμερα τον Τζεφ Μπέζος, αλλά...

Της Ellen R. Wald

Ο Έλον Μασκ της Tesla και ο Τζεφ Μπέζος της Amazon δεν κρύβουν πάντοτε τα αισθήματα που τρέφει ο ένας για τον άλλο ή ο ένας για τις επιχειρήσεις του άλλου. Τώρα, η εταιρεία του Μπέζος μπαίνει στα "χωράφια” της εταιρείας του Μασκ -αν και το βήμα που κάνει είναι μικρό- δημιουργώντας ένα νέο επενδυτικό ταμείο που θα εστιάσει στις "καθαρές” τεχνολογίες. Η κίνηση είναι τόσο μικρή, που ο Μασκ μάλλον τη θεωρεί αστεία. Μήπως όμως ανησυχεί ότι ο κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει μεγαλύτερες φιλοδοξίες;

Ο Μασκ δραστηριοποιείται στον χώρο της τεχνολογίας μέσω μιας εταιρείας κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων και μιας εταιρείας διαστημικών μεταφορών. Ο Μπέζος δραστηριοποιείται επίσης στον χώρο της τεχνολογίας μέσω του κολοσσού ηλεκτρονικού εμπορίου αλλά και μιας, λιγότερο επιτυχημένης, εταιρείας διαστημικών μεταφορών. Οι δύο δισεκατομμυριούχοι είναι ευρέως γνωστοί και πιθανότατα οι πιο διάσημοι επιχειρηματίες του πλανήτη, αν εξαιρέσουμε ίσως τον Μπιλ Γκέις, της Microsoft και τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ του Facebook.

Μέσα στον μήνα, λοιπόν, ο Μασκ μέσω μιας ανάρτησής του στο Twitter εξαπέλυσε απευθείας επίθεση κατά της εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου του Μπέζος. Πιο συγκεκριμένα, με αφορμή την είδηση ότι η Amazon αρχικά αρνήθηκε να πωλήσει το βιβλίο που έγραψε ο δημοφιλής δημοσιογράφος Άλεξ Μπέρενσον για τον κορονοϊό, ο Μασκ έγραψε στους 36 εκατομμύρια ακολούθους του στο Twitter: "Είναι ώρα διαλύσουμε την Amazon. Τα μονοπώλια είναι λάθος!”.

Time to break up Amazon. Monopolies are wrong!