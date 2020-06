Forbes: Οι πιο ακριβοπληρωμένοι celebrities στον κόσμο

Οι πιο ακριβοπληρωμένοι celebrities κέρδισαν συνολικά 6,1 δισ. δολάρια προ φόρων και προμηθειών το 2020, ποσό μειωμένο κατά 200 εκατ. δολάρια σε σχέση με το προηγούμενο έτος, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού που κράτησε κλειστά τα στάδια και ανέστειλε τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο.

Η πτώση που σημειώθηκε ήταν η πρώτη από το 2016, τη χρονιά που ο Floyd Mayweather και ο Manny Pacquiao κέρδισαν σχεδόν μισό δισ. δολάρια από τον πιο προσοδοφόρο αγώνα στην ιστορία του μποξ. Αλλά ακόμη και με τον κορονοϊό να εξαπλώνεται και την Αμερική να έχει πάρει φωτιά από τις αναταραχές που προκάλεσε ο θάνατος του George Floyd, το σόου... συνεχίστηκε.

Οι διασημότητες με τα υψηλότερα έσοδα ήταν οι Kylie Jenner και Kanye West​, οι οποίοι κέρδισαν 590 εκατ. δολάρια και 170 εκατ. δολάρια αντίστοιχα. Ο West οφείλει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων του στη συμφωνία που έκλεισε με την Adidas για τα Yeezy sneakers, ενώ τα κέρδη της Jenner προήλθαν από την πώληση του 51% της δικής της εταιρείας καλλυντικών στην Coty τον Ιανουάριο. Ενώ υπερέβαλε όλα τα χρόνια για το μέγεθος της επιχείρησής της, τα χρήματα που έβγαλε από τη συμφωνία ήταν αληθινά -αρκετά για να αποτελέσουν μία από τις μεγαλύτερες αμοιβές που έχει λάβει ποτέ celebrity.

Τρεις κολοσσοί του streaming εξασφάλισαν αθροιστικά 300 εκατ. δολάρια σε μέλη της λίστας, συμπεριλαμβανομένων των Ryan Reynolds (No. 18, $71.5 εκατ.), Billie Eilish (No. 43, $53 εκατ.) και Jerry Seinfeld (No. 46, $51 εκατ.), με τα 2/3 του ποσού να προέρχεται από την Netflix.

Οι συναυλίες χάρισαν έσοδα-ρεκόρ σε κάποια από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής, με την περιοδεία "Divide Tour" του Ed Sheeran να προσελκύει 8,9 εκατομμύρια φανς και 776 εκατ. δολάρια σε έσοδα στα περίπου δύο χρόνια που διήρκεσε, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ εσόδων των U2 από μία μόνο περιοδεία. Το "πορτοφόλι" ορισμένων θα δεχτεί πλήγμα το επόμενο έτος καθώς πολλές περιοδείες, από αυτή της Taylor Swift (No. 25, $63,5 εκατ.) έως αυτή του Paul McCartney (No. 93, $37 εκατ.), ακυρώθηκαν εξαιτίας της πανδημίας.

Στα αθλήματα, ο Roger Federer (No. 3, $106,3 εκατ.) έγινε ο πρώτος τενίστας που κατέκτησε την πρώτη θέση μεταξύ των αθλητών στη λίστα, ενώ ο ποδοσφαιριστής Cristiano Ronaldo (No. 4, $105 εκατ.) έγινε ο πρώτος παίκτης ομαδικού αθλήματος που κέρδισε 1 δισ. δολάρια στη διάρκεια της καριέρας του. Η Naomi Osaka πέτυχε το δικό της ρεκόρ στο Νο 90, αποκομίζοντας έσοδα 37 εκατ. δολαρίων, τα περισσότερα που έχει βγάλει ποτέ γυναίκα αθλήτρια μέσα σε ένα έτος.

Το podcasting κάνει την πρώτη του εμφάνιση με τη φωνή του Bill Simmons (No.13, $82,5 εκατ), ο οποίος πούλησε την εταιρεία του podcast "Τhe Ringer" στην Spotify τον Φεβρουάριο αντί 206 εκατ. δολαρίων. Άλλη μία νέα άφιξη: o δημιουργός και πρωταγωνιστής του "Hamilton", Lin-Manuel Miranda, (No. 62, $45,5 εκατ.), ο οποίος αύξησε την περιουσία του από το χιτ του Broadway όταν η Disney κατέβαλε 75 εκατ. δολάρια τον Φεβρουάριο για τα δικαιώματα της κινηματογραφικής έκδοσης του μιούζικαλ.

Οι 10 καλύτερα αμειβόμενοι celebrities για το 2020 είναι:

1. KYLIE JENNER

$590 EKAT

2. KANYE WEST

$170 EKAT.



3. ROGER FEDERER

$106,3 EKAT.



4. CRISTIANO RONALDO

$105 EKAT.



5. LIONEL MESSI

$104 EKAT.



6. TYLER PERRY

$97 EKAT.



7. NEYMAR

$95,5 EKAT.



8. HOWARD STERN

$90 EKAT.



9. LEBRON JAMES

$88,2 EKAT.



10. DWAYNE JOHNSON

$87,5 EKAT.

Δείτε εδώ ολόκληρη τη λίστα με τους 100 πιο ακριβοπληρωμένους celebrities.