Ρατσισμός και Κορονοϊός: Οι "δύο θανατηφόροι ιοί" που σκοτώνουν την Αμερική

Της Lisette Voytko

Μια θολή φωτογραφία που δείχνει τον τίτλο του CNN ("Δύο θανατηφόροι ιοί σκοτώνουν τους Αμερικανούς: Covid-19 και ρατσισμός"), η οποία "ανέβηκε” στο Twitter, έγινε το πιο δημοφιλές tweet στην πλατφόρμα του κοινωνικού δικτύου την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας παρακολούθησης κοινωνικών μέσων δικτύωσης NewsWhip, καθώς ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ έβγαλε χιλιάδες εξοργισμένους Αμερικανούς στον δρόμο, τη στιγμή μάλιστα που η πανδημία του κορονοϊού συνεχίζεται και η ανεργία "χτυπά” επίπεδα ρεκόρ.

"Τι τίτλος”, έγραψε ο χρήστης του Twitter @1kingmyles για την τηλεοπτική "λεζάντα” που έπαιξε κατά τη διάρκεια της εκπομπής CNN Tonight στις 27 Μαΐου.

Μέχρι το απόγευμα της Κυριακής, το tweet είχε σχεδόν 3 εκατομμύρια "likes", ενώ είχε γίνει "share” περισσότερες από 870.000 φορές.

Στο βίντεο, ο παρουσιαστής της εκπομπής Ντον Λέμον αναφέρεται στους θανάτους του Φλόιντ και του Αμάντ Άρμπερι (σ.σ. πρόκειται για τον Αφροαμερικανό που δολοφονήθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου στην Τζόρτζια ενώ έκανε τζόγκινγκ από δύο λευκούς), καθώς και στο βίντεο της Έιμυ Κούπερ που έγινε viral, όπου η ίδια καλεί την αστυνομία ισχυριζόμενη ότι παρενοχλήθηκε από έναν Αφροαμερικανό στο Σέντραλ Παρκ, επισημαίνοντας ότι ο ρατσισμός, μαζί με τον κορονοϊό, μολύνουν την Αμερική.

CNN's @DonLemon: There are two major crises in this country tonight, two deadly viruses killing Americans: Covid-19 and racism. pic.twitter.com/FjoYtunSt7