"Ο George Soros υποκινεί τις διαδηλώσεις στις ΗΠΑ", λένε Αμερικανοί ακροδεξιοί συνωμοσιολόγοι

Του Sergei Klebnikov

Ενώ οι αρχές της Μινεσότα υποστηρίζουν πως οργανωμένες ομάδες εκτός πολιτείας προκαλούν τις βίαιες διαδηλώσεις, παράλληλα αυξάνονται οι ακροδεξιοί συνωμοσιολόγοι που κατηγορούν τον δισεκατομμυριούχο George Soros ως τον υποκινητή των διαδηλώσεων. Του αποδίδουν έναν σκιώδη ρόλο, ουσιαστικά επαναλαμβάνοντας παλαιότερα μοτίβα θεωριών συνωμοσίας που βασίζονται στις ψευδείς ειδήσεις, τον ρατσισμό και την παραπληροφόρηση.

-Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Tim Walz, μαζί με τον δήμαρχο της Μινεάπολης και άλλους αξιωματούχους της τοπικής αυτοδιοίκησης επιβεβαίωσαν το Σάββατο πως ομάδες που δεν προέρχονται από τη συγκεκριμένη πολιτεία έχουν παρεισφρήσει στους διαδηλωτές υποδαυλίζοντας την ένταση και τις συγκρούσεις.

-Οι αρχές, επίσης, ανέφεραν ότι παρακολουθούν τη διαδικτυακή δράση ανθρώπων υπόπτων για υποκίνηση βίας, ακόμη και ακροδεξιών που προσπαθούν να υποκινήσουν τις συγκρούσεις και το πλιάτσικο στη Μινεάπολη.

-Ωστόσο, πολλοί ακροδεξιοί συνωμοσιολόγοι έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους να επαναφέρουν μια ήδη γνωστή θεωρία συνωμοσίας με πρωταγωνιστή τον δισεκατομμυριούχο George Soros. Ο Soros, που έχει υποστηρίξει οικονομικά πολλές προοδευτικές οργανώσεις, κατηγορείται από τους συνωμοσιολόγους πως είναι ο ιθύνων νους των επεισοδίων.

-Ο γνωστός δισεκατομμυριούχος έχει δωρίσει δισεκατομμύρια στο Open Society Foundations, το οποίο χρηματοδοτεί πρότζεκτ σε όλον τον κόσμο με σκοπό την προώθηση της δημοκρατίας, ενώ στην Αμερική έχει υποστηρίξει διάφορα προοδευτικά κινήματα και οργανώσεις όπως το Planned Parenthood και το Black Lives Matter, των οποίων τα μέλη συχνά συμμετέχουν σε διαδηλώσεις.

-Ο ακροδεξιός Bill Mitchell, για παράδειγμα, αποκάλεσε τους διαδηλωτές "αντιφασίστες και πληρωμένους από τον Soros κακοποιούς", παρακινώντας τις αρχές να συλλάβουν τον δισεκατομυριούχο. "ΠΑΡΑΚΑΛΩ συλλάβετε τον George Soros", είχε γράψει σε μια πρόσφατη ανάρτησή του.

-Ο Chuck Woolery, γνωστός στην Αμερική από την τηλεόραση και συχνός θιασώτης συντηρητικών απόψεων, με αναρτήσεις του υποστήριξε πως ο Soros είναι η πηγή της κοινωνικής αναταραχής και, μάλιστα, πως έχει χρηματοδοτήσει "τη βίαιη αναρχία σε πολλές αμερικανικές πόλεις".

-Η αμφιλεγόμενη πολιτική ακτιβίστρια, Candace Owens, μια Αφροαμερικανίδα οπαδός του Trump, που έχει εναντιωθεί σε κινήματα όπως το Black Lives Matter, συνέδεσε την κοινωνική αναταραχή με αντιφασίστες διαδηλωτές, χωρίς να παρουσιάσει κάποιο αποδεικτικό στοιχείο. "Όπως έκανε με το αντιφασιστικό κίνημα, ο Δημοκράτης George Soros έχει αυτούς τους κακοποιούς στη μισθοδοσία", έγραψε πρόσφατα.

-Η DeAnna Lorraine, Ρεπουμπλικανή που είχε θέσει υποψηφιότητα ενάντια στη Nancy Pelosi, επίσης στοχοποίησε τον Soros αποκαλώντας τον "μοχθηρό τύραννο".

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αν και δεν έχει κατονομάσει τον Soros, έχει υποστηρίξει πως οι διαδηλωτές ανήκουν στον αντιφασιστικό και ακροαριστερό χώρο. Σε ένα άλλο μήνυμά του στο Twitter, ο Trump αποδέχεται την άποψη πως η πλειονότητα των διαδηλωτών δεν προέρχεται από τη Μινεάπολη και πως στόχος τους είναι να απειλήσουν τις επιχειρήσεις και τις ζωές των φιλήσυχων κατοίκων της πόλης.

80% of the RIOTERS in Minneapolis last night were from OUT OF STATE. They are harming businesses (especially African American small businesses), homes, and the community of good, hardworking Minneapolis residents who want peace, equality, and to provide for their families.