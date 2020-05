Wall: Τα χειρότερα ίσως δεν έχουν περάσει - Τι δείχνει η σύγκριση με προηγούμενες μεγάλες κρίσεις

Της Trefis Team

Η εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού και η αναταραχή στην αγορά πετρελαίου προκάλεσαν την κατάρρευση του Dow Jones, ο οποίος κατέγραψε "βουτιά” άνω του 37% μεταξύ 12 Φεβρουαρίου και 23 Μαρτίου.

Παρότι έκτοτε η Wall Street έχει ανακάμψει σημαντικά, με τον Dow να σημειώνει άνοδο άνω του 30% από τα χαμηλά του στις 23 Μαρτίου, κυρίως λόγω των άμεσων δημοσιονομικών μέτρων που έλαβε η αμερικανική κυβέρνηση, τα χειρότερα ίσως να μην έχουν περάσει ακόμη. Κι αυτό γιατί η οικονομία φαίνεται να διολισθαίνει σε βαθιά ύφεση, με την ανεργία να αυξάνεται.

Παρακάτω, γίνεται μια σύγκριση της τρέχουσας κρίσης με άλλες ιστορικές χρηματιστηριακές/οικονομικές κρίσεις - και συγκεκριμένα με τη "Μεγάλη Ύφεση” του 1929 (όταν ο Dow Jones σημείωσε "βουτιά” 89% από τα τότε υψηλά του), το κραχ της "Μαύρης Δευτέρας” 1987 (οπότε κατέγραψε πτώση 31%), την ύφεση του 2000 (όπου "έχασε” 34%) και τη χρηματοοικονομική κρίση του 2007-2008 (οπότε κατρακύλησε κατά 49%).

Η ανάλυση της Trefis Team ("The Coronavirus Crash vs. Other Historic Market Crashes”), βασίζεται στην πορεία που κατέγραψε ο Dow Jones κατά τη διάρκεια και μετά από τις σημαντικές αυτές κρίσεις, τα σημαντικότερα ευρήματα της οποίας συνοψίζονται παρακάτω.

Η διάρκεια των προηγούμενων υφέσεων

Κρίση "Κορυφή” "Πυθμένας” Μεγάλη Ύφεση Αύγουστος 1929 Ιούνιος 1932 Μαύρη Δευτέρα Αύγουστος 1987 Νοέμβριος 1987 Ύφεση 2000 Δεκέμβριος 1999 Σεπτέμβριος 2002 Χρηματοπιστωτική κρίση Οκτώβριος 2007 Φεβρουάριος 2009

Οι κρίσεις

Το sell-off στον Dow Jones κατά τη διάρκεια των κρίσεων και ο χρόνος που χρειάστηκε για να δει τα χαμηλά του.

Η "Μεγάλη Ύφεση” του 1929 ήταν η πιο σοβαρή κρίση που έχει βιώσει η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά μέχρι σήμερα, με τον Dow Jones να καταγράφει "ελεύθερη πτώση” κατά 89% από την κορυφή που άγγιξε πριν από την κρίση. Η περίοδος που χρειάστηκε ο δείκτης για να δει τον "πυθμένα” του διήρκεσε περίπου 34 μήνες.

Κατά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2008 η αγορά κατρακύλησε κατά 49%, σε διάστημα 16 μηνών.

Συγκριτικά, κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού, και συγκεκριμένα από τις 11 Φεβρουαρίου έως και τις 23 Μαρτίου του 2020, ήτοι σε διάστημα κατά τι μικρότερο του 1,5 μήνα, ο Dow Jones σημείωσε πτώση 37%.

Η πορεία πριν από την πτώση

Η κίνηση της αγοράς 12 μήνες πριν από τη συντριβή.

Η αγορά κατέγραψε ράλι πριν και από τις δύο προαναφερθείσες κρίσεις, σημειώνοντας "άλμα” 158% κατά τη διάρκεια της χρονιάς που προηγήθηκε του κραχ του 1929 και άνοδο περίπου 33% τους 12 μήνες πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Αντίστοιχα, οι μετοχές κατέγραψαν άνοδο περίπου 14% στο 12μηνο που προηγήθηκε της κρίσης του κορονοϊού.

Η ανάκαμψη

Ο χρόνος που χρειάστηκε η αγορά για να επιστρέψει στα προς κρίσης υψηλά.

Η Wall Street χρειάστηκε περίπου 25 χρόνια μέχρι να ξαναδεί την προ κρίση "κορυφή” της μετά τα χαμηλά που κατέγραψε κατά τη διάρκεια της "Μεγάλης Ύφεσης”.

Αντίστοιχα, χρειάστηκε περίπου 4 χρόνια μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2008 για να ανακτήσει τα προ κρίσης υψηλά της και παρόμοιο χρονικό διάστημα μετά την ύφεση του 2000.

Από τις 22 Μαΐου 2020, ο Dow Jones έχει σημειώσει "άλμα” άνω του 30% από τον "πυθμένα” της 23ης Μαρτίου, ενώ παραμένει ακόμη περίπου 17% χαμηλότερα από την προ κρίσης "κορυφή” του. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq από την άλλη, κατέγραψε καλύτερη πορεία, κατορθώνοντας να ανακτήσει το σύνολο των απωλειών του και να "γράφει” κέρδη από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα,

Δεδομένου, όμως, ότι έχουν περάσει μόλις περίπου τρεις μήνες από τότε που ξεκίνησε η κρίση του κορονοϊού, είναι πολύ πιθανό η διόρθωση της αγοράς να συνεχιστεί.

Ο αντίκτυπος στην οικονομία

Οι επιπτώσεις των κρίσεων στο αμερικανικό ΑΕΠ.

Το ΑΕΠ των ΗΠΑ μειώθηκε περίπου 27% κατά τη διάρκεια της "Μεγάλης Ύφεσης”, ενώ η χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2008 "στοίχισε” στην αμερικανική οικονομία σχεδόν 5%.

Ωστόσο, οι οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης του κορονοϊού φαίνεται ότι είναι πολύ χειρότερες από αυτές των προηγούμενων υφέσεων. Το αμερικανικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 4,8% το πρώτο τρίμηνο του 2020, ενώ στο δεύτερο τρίμηνο η πτώση είναι πολύ πιθανό να ξεπεράσει το 30%. Παράλληλα, το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε στο 14,7% τον Απρίλιο και ενδεχομένως να ξεπεράσει το 25% τον Μάιο - αγγίζοντας το ποσοστό ανεργίας που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της "Μεγάλης Ύφεσης”.

Σε κάθε περίπτωση, και παρά την αισιοδοξία που επικρατεί στην αγορά τις τελευταίες εβδομάδες, ο ρυθμός ανάκαμψης της οικονομίας των ΗΠΑ και ο χρόνος που θα χρειαστεί για να επιστρέψει στα προ κρίσης επίπεδα, εξαρτάται από το πόσο γρήγορα θα τεθεί υπό έλεγχο η εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού.