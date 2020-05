Σύμβουλος Τραμπ: Η ανεργία μπορεί να παραμείνει σε διψήφιο ποσοστό ως τον Νοέμβριο

Του Jack Brewster

Η ανεργία στις ΗΠΑ θα ξεπεράσει το 20% τον Μάιο και ενδεχομένως να παραμείνει σε διψήφιο ποσοστό έως τον Νοέμβριο, δήλωσε την Κυριακή ο ανώτερος σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, σε μια ένδειξη που καταδεικνύει ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ συμβιβάζεται σιγά σιγά με το γεγονός ότι ο αντίκτυπος του κορονοϊού στην οικονομία θα μπορούσε να παρατεταμένος, μέχρι να βρεθεί ένα εμβόλιο.

"Θα έχουμε ένα ποσοστό άνω του 20% τον Μάιο", δήλωσε ο Χάσετ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στην εκπομπή "State of The Union” του CNN, αναφερόμενος στο ποσοστό ανεργίας, το οποίο εκτινάχθηκε στο 14,7% τον Απρίλιο εξαιτίας της πανδημίας.

Ο Χάσετ προέβλεψε επίσης ότι η ανεργία θα είναι υψηλότερη τον Ιούνιο από ό,τι τον Μάιο και ότι το ποσοστό της ανεργίας θα μπορούσε να παραμείνει διψήφιο έως τον Νοέμβριο, οπότε θα πραγματοποιηθούν και οι προεδρικές εκλογές.

"Εάν είχαμε ένα εμβόλιο τον Ιούλιο, θα ήμουν πολύ πιο αισιόδοξος", δήλωσε ο Χάσετ.

Ωστόσο, ο Χάσετ διευκρίνισε ότι, αν και μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος μέχρι να επανέλθουν οι ΗΠΑ σε φάση πλήρους απασχόλησης, "σημάδια οικονομικής ανάκαμψης" θα "καταγράφονται παντού" μέχρι το τέλος του έτους. "Είναι έντονη η πεποίθηση ότι μπορούμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα από ό,τι σε προηγούμενες κρίσεις", πρόσθεσε ο Χάσετ.

Ο Χάσετ τόνισε επίσης πως αναμένει "πτωτική τάση” του ποσοστού της ανεργίας μετά τον Ιούνιο.

Ο ανώτερος σύμβουλος του προέδρου Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στην πιθανότητα υιοθέτησης ενός νέου πακέτου τόνωσης, λέγοντας ότι ο Λευκός Οίκος θα "εξετάσει" το ενδεχόμενο να στείλει πρόσθετες "επιταγές” στους Αμερικανούς, αλλά ότι ο Τραμπ είναι πιο πιθανό να υποστηρίξει την ελάφρυνση του φόρου μισθοδοσίας.

"Θα ξεκινήσουμε από ένα ποσοστό στο 20% και θα κινηθούμε πτωτικά. Επομένως, μπορεί να μην επιστρέψουμε σε πλήρη απασχόληση έως τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο”, έγραψε στο Twitter ο ανώτερος οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου Κέβιν Χάσετ αναφερόμενος στην ανεργία μέχρι και τις εκλογές του Νοεμβρίου.

