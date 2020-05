Ο "πόλεμος" του streaming συνεχίζεται: Πόσα θα επενδύσουν Netflix, Amazon, Disney+ σε νέο περιεχόμενο

Του Sergei Klebnikov

Τα απαγορευτικά (lockdowns) και οι περιορισμοί στις μετακινήσεις εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού έστρεψαν αρκετό κόσμο στη λύση της οικιακής ψυχαγωγίας, και ειδικά του streaming περιεχομένου, όπου γνωστοί παίκτες αλλά και νέοι προσπαθούν να ξεχωρίσουν παρέχοντας νέο περιεχόμενο.

Ακολουθούν οι κινήσεις των παικτών της streaming αγοράς προκειμένου να υπερισχύσουν των ανταγωνιστών τους, αλλά και τα ποσά που θα επενδύσουν σε νέο περιεχόμενο για το 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία του Bloomberg.

-Το Netflix θα παρουσιάσει το περισσότερο νέο περιεχόμενο για το 2020, με προϋπολογισμό που φτάνει τα 16 δισ. δολ., σύμφωνα με το Bloomberg. Η εταιρεία, που έχει σημειώσει μεγάλες επιτυχίες με σειρές όπως το Stranger Things και το Orange is the New Black, ανακοίνωσε 16 εκατ. νέους συνδρομητές το α' τρίμηνο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των συνδρομητών της παγκοσμίως σε 183 εκατ.

-Η Amazon, της οποίας η τηλεοπτική υπηρεσία Prime Video έχει αναδειχθεί σε σημαντικό παίκτη στον "πόλεμο" του streaming, σχεδιάζει επενδύσεις 7 δισ. δολ. σε περιεχόμενο για φέτος. Ο Jeff Bezos, CEO της Amazon, ανέφερε πως το Amazon Prime (στο οποίο περιλαμβάνεται η υπηρεσία Prime Video) κατέγραψε πάνω από 150 εκατ. συνδρομητές, από 100 εκατ. πέρυσι.

-Η τιμή της μετοχής του Netflix σημείωσε αύξηση πάνω από 31% φέτος, ενώ της Amazon αύξηση 29%, καταγράφοντας νέο ρεκόρ την περασμένη Τετάρτη.

-Μόνο μία πλατφόρμα streaming περιεχομένου έχει μείνει έξω από την ανάλυση του Bloomberg: η Apple TV+. Ξεκίνησε να διατίθεται τον Νοέμβριο του 2019 με περιεχόμενο αξίας 6 δισ. δολ., και είναι η φθηνότερη εταιρεία της αγοράς, με μηνιαία χρέωση μόνο 4,99 δολ.

-Η Apple TV+ έχει ξεπεράσει την πλατφόρμα Hulu όσον αφορά τη συνδρομητική βάση, με περισσότερους από 33 εκατ. χρήστες, αλλά η πλειονότητα αυτών χρησιμοποιούν τη δωρεάν συνδρομή που τους προσφέρθηκε αμέσως μετά το λανσάρισμα της υπηρεσίας, σύμφωνα με το Variety. Η μετοχή της Apple έχει γνωρίσει αύξηση 6% μέχρι στιγμής το 2020.

-Η Hulu έχει έναν προϋπολογισμό ύψους 3 δισ. δολ. για νέο περιεχόμενο φέτος, σύμφωνα με το Bloomberg. Η εταιρεία, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας ανήκει στη Walt Disney, κατέγραψε ανοδο της συνδρομητικής βάσης κατά τη διάρκεια της πανδημίας, στα 28 εκατ. συνδρομητές από 25 εκατ. τον Ιανουάριο.

-Η Disney+, που λανσαρίστηκε με πομπώδη τρόπο πέρυσι, πρόκειται να ξοδέψει περίπου 1,5 με 1,75 δισ. δολ. σε περιεχόμενο για το 2020. Η streaming υπηρεσία, που έχει αποκλειστικά δικαιώματα για παραγωγές όπως Star Wars και Marvel, έχει καταγράψει αλματώδη αύξηση των συνδρομητών, και συγκεκριμένα πάνω από 50 εκατ. χρήστες, μέσα σε μόλις πέντε μήνες. Η τιμή της μετοχής της Disney έχει μειωθεί 20% φέτος, και αυτό επειδή η πανδημία επέφερε το κλείσιμο των θεματικών της πάρκων σε όλο τον κόσμο.

-Η νεότερη streaming πλατφόρμα που μπήκε στην αγορά, το HBO Max, θα ξεκινήσει αργότερα μέσα στη χρονιά και αναμένεται να ξοδέψει 1,2 με 1,5 δισ. δολ. για περιεχόμενο. Σύμφωνα με το HBO, όλα τα κανάλια του έχουν συνδυαστικά 35 εκατ. χρήστες σε όλο τον κόσμο.

-Το HBO ανήκει στη Warner Media, που είναι θυγατρική της AT&T από το 2018. Η τιμή της μετοχής της AT&T έχει μειωθεί 24% το 2020.

-Το Quibi, μια streaming πλατφόρμα για κινητές συσκευές, προσφέρει επεισόδια και ειδήσεις σε βίντεο των 10 λεπτών. Θα ξοδέψει 1 δισ. δολ. για περιεχόμενο το 2020. Έχει κάνει όμως καθυστερημένη αρχή, αφού μόνο 3,5 εκατ. συνδρομητές έχουν κατεβάσει την εφαρμογή στις συσκευές τους, με το 1,3 εκατ. από αυτούς να είναι ενεργοί συνδρομητές.

-Άλλες υπηρεσίες: Το Peacock του NBCUniversal θα λανσαριστεί με προϋπολογισμό 800 εκατ. με 1 δισ. δολ. για περιεχόμενο, και το CBS All Access με προϋπολογισμό 800 εκατ. δολ., σύμφωνα με το Bloomberg.

-Η Comcast, στην οποία ανήκει το NBCUniversal, είδε την τιμή της μετοχής της να μειώνεται 15% το 2020, ενώ η μετοχή της ViacomCBS σημείωσε "βουτιά" 52%.