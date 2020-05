Η ανεργία στις ΗΠΑ καλπάζει προς το 25%, αλλά ένα νέο πακέτο τόνωσης αργεί

Του Jack Brewster

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου σκιαγράφησαν την Κυριακή μια ζοφερή εικόνα για την οικονομία των ΗΠΑ, αλλά προειδοποίησαν ότι ένα νέο πακέτο τόνωσης θα μπορούσε να πάρει χρόνο για να υλοποιηθεί.

Πιο συγκεκριμένα, την Κυριακή, λίγες μόνο ημέρες αφότου η Στατιστική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανέφερε ότι το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 14,7% τον Απρίλιο, ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου Κέβιν Χάσετ δήλωσε στο "State of the Union" του CNN, ότι πιστεύει πως το ποσοστό της ανεργίας θα μπορούσε να αγγίξει το "20% στην επόμενη έκθεση".

Ο υπουργός Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν περιέγραψε με ακόμη πιο μελανά χρώματα τις προοπτικές της οικονομίας, επισημαίνοντας στο "Fox News Sunday" ότι το τρέχον ποσοστό της πραγματικής ανεργίας μπορεί να πλησιάζει το 25%.

Επιπλέον, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δήλωσαν ότι οι οικονομικοί δείκτες, οι χειρότεροι από την εποχή της "Μεγάλης Ύφεσης”, πιθανότατα δεν θα βελτιωθούν τις προσεχείς εβδομάδες: "Οι αριθμοί πιθανότατα θα επιδεινωθούν προτού βελτιωθούν", δήλωσε ο Μνούτσιν.

"Δεν θέλω να ωραιοποιήσω την κατάσταση... Νομίζω ότι οι αριθμοί για τον Μάιο θα είναι κακοί", δήλωσε ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου Λάρι Κούντλοου την Κυριακή στην εκπομπή "This Weeik” του ABC News.

Την ίδια στιγμή ο Λευκός Οίκος προσπάθησε να μετριάσει τις προσδοκίες ότι θα έρθει σύντομα νέο πακέτο "ανακούφισης”, με τον Μνούτσιν να λέει την Κυριακή ότι ο Λευκός Οίκος μπορεί να περιμένει "λίγες εβδομάδες" προτού εξετάσει ένα νέο νομοσχέδιο για πακέτο τόνωσης της οικονομίας.

Επιπλέον, ο Κούντλοου ισχυρίστηκε ότι η παύση στη νομοθέτηση μέτρων στήριξης, ήταν αναγκαία προκειμένου να αξιολογηθεί ο "οικονομικός αντίκτυπος" των μέτρων ανακούφισης που έχει εγκρίνει το Κογκρέσο μέχρι στιγμής, προσθέτοντας ότι δεν έχουν ξεκινήσει "επίσημες διαπραγματεύσεις" για ένα τέταρτο πακέτο τόνωσης.

Ο Μνούτσιν συμμερίστηκε την άποψη του Κούντλοου την Κυριακή: "Αυτό που λέμε τώρα ο Πρόεδρος και εγώ, είναι ότι ξοδέψαμε πολλά χρήματα, πολλά από τα οποία δεν έχουν καν περάσει ακόμη στην οικονομία". "Ας περάσουν οι επόμενες εβδομάδες - βρίσκομαι ήδη σε συζητήσεις με τους Ρεπουμπλικανούς και τους Δημοκρατικούς για να κατανοήσουμε αυτά τα ζητήματα. Ο πρόεδρος και εγώ έχουμε συνομιλίες επίσης με ανθρώπους εκτός".

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσυ Πελόζι δήλωσε ότι οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να νομοθετήσουν για ένα τέταρτο πακέτο τόνωσης για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορονοϊού ακόμη και αυτή την εβδομάδα.

Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επικεντρώνεται στην παροχή φοροελαφρύνσεων των μισθωτών στο επόμενο νομοσχέδιο για την τόνωση της οικονομίας και ο επικεφαλής της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας της Γερουσίας Μιτς ΜακΚόνελ ελπίζει να συμπεριλάβει την προστασία της επιχειρηματικής ευθύνης [σ.σ Ο Μιτς ΜακΚόνελ δίνει έμφαση στην προστασία των επιχειρήσεων από την υποβολή μηνύσεων που σχετίζονται με τις οικονομικές συνέπειες του κορονοϊού, στο πλαίσιο οποιουδήποτε νέου νομοσχεδίου].

Οι Δημοκρατικοί, από την άλλη, ασκούν ισχυρές πιέσεις για παροχή ομοσπονδιακής στήριξης προς πολιτείες και περιοχές που πλήττονται ιδιαίτερα από την πανδημία του κορονοϊού.

Ο Μνούτσιν επανέλαβε την Κυριακή ότι ο Λευκός Οίκος είναι αποφασισμένος να συμπεριλάβει φοροελαφρύνσεις για τους μισθωτούς στο τέταρτο πακέτο τόνωσης, ακόμη και αν ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι και πολλοί Δημοκρατικοί εκφράζουν αμφιβολίες ότι ένα τέτοιο μέτρο μπορεί να προσφέρει αρκετή "ανακούφιση" στην οικονομία των ΗΠΑ με περισσότερους από 30 εκατομμύρια Αμερικανούς να βρίσκονται ήδη χωρίς εργασία.

"Είναι ένα κίνητρο για να επιστρέψουν οι άνθρωποι στη δουλειά τους", είπε ο Μνούτσιν.

