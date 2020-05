Ο Μάικλ Τζόρνταν έβγαλε πάνω από $1 δισ. από τη Nike - Το μεγαλύτερο αθλητικό deal

Του Κurt Badenhausen

"Ο Τελευταίος Χορός”, το ντοκιμαντέρ του ESPN που εστιάζει στην τελευταία σεζόν του Μάικλ Τζόρνταν με τους Chicago Bulls, έχει σαγηνεύσει το αμερικανικό τηλεοπτικό κοινό σε μια εποχή όπου και ο χώρος του αθλητισμού βιώνει την "παύση” που έχει επιβληθεί στο πλαίσιο περιορισμού της πανδημίας του κορονοϊού.

Τα δύο πρώτα επεισόδια του ντοκιμαντέρ, που περιλαμβάνει συνολικά 10 επεισόδια, εστίασαν στους συμπαίκτες του Τζόρνταν στους Bulls, στα τέλη της δεκαετίας του 1990, Σκότι Πίπεν και Ντένις Ρόντμαν, καθώς και στον προπονητή του Φιλ Τζάκσον. Σε ό,τι αφορά το επεισόδιο της Κυριακής, εστιάζει στο πως ο Τζόρνταν επηρέασε τον τομέα των χορηγιών και εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο, θυμίζοντας γνωστά σλόγκαν όπως "It’s Gotta Be The Shoes” και "Be Like Mike”.

Η Nike υπήρξε ανέκαθεν ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του Τζόρνταν, τόσο οικονομικά όσο και σε επίπεδο μάρκετινγκ. Ο γίγαντας των αθλητικών ειδών έχει καταβάλει στον θρύλο του μπάσκετ συνολικά περίπου 1,3 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Forbes, από τότε που οι δύο τους υπέγραψαν την πρώτη τους συμφωνία συνεργασίας και τον βοήθησε να εξελιχθεί σε "είδωλο”. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμφωνία χορηγίας στον χώρο του αθλητισμού, αλλά πιθανότατα και η καλύτερη δυνατή συνεργασία που θα μπορούσε να εξασφαλίσει η Nike, δεδομένου ότι ο Τζόρνταν βοήθησε την εταιρεία αθλητικών ειδών να μετεξελιχθεί από "αουτσάιντερ” σε μια από τις ισχυρότερες και πολυτιμότερες φίρμες στον κόσμο.

Σήμερα, όπου και να κοιτάξεις "φιγουράρει” παντού το σήμα της Nike, κάτι που δεν συνέβαινε στα μέσα της δεκαετίας του 1980. Εκείνη την εποχή, η Adidas εμφάνιζε κατά 50% υψηλότερα έσοδα από τη Nike, ενώ η Reebok, που μόλις είχε κάνει την εμφάνισή της, θα ξεπερνούσε επίσης τη Nike σε επίπεδο εσόδων έως το 1987. Η Converse από την άλλη αποτελούν τη "φίρμα επιλογής” των αστέρων του NBA, όπως ο Μάτζικ Τζόνσον, ο Λάρι Μπερντ και ο Τζούλιους Έρβινγκ.

Ο Τζόρνταν φορούσε επίσης παπούτσια της Converse όταν έπαιζε στην ομάδα του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας, ενώ μετά την απόκτησή του από τους Bulls η πρώτη του επιλογή ήταν να "φορέσει” Adidas. Ωστόσο, ο μάνατζερ του Τζόρνταν, Ντέιβιντ Φαλκ, ο οποίος επινόησε και την πασίγνωστη πλέον φράση "Air Jordan”, είχε άλλες βλέψεις. Έχοντας στενή σχέση με τη Nike, ενθάρρυνε τον Τζόρνταν να ακούσει την προσφορά συνεργασίας της εταιρείας. Η Nike τελικά προσέφερε στον Μάικλ πενταετή συμφωνία με βασικό ύψος αποδοχών 500.000 δολαρίων ετησίως, ποσό τριπλάσιο από οποιαδήποτε αντίστοιχη συμφωνία στο NBA.

Το πρώτο παπούτσι που δημιούργησαν ωστόσο ο Τζόρνταν με τη Nike απαγορεύτηκε στα τερέν του NBA, καθώς δεν πληρούσε τα πρότυπα χρώματος της διοργανώτριας αρχής του πρωταθλήματος (σ.σ. που έπρεπε κατά κύριο λόγο να είναι λευκά και να ταιριάζουν με την εμφάνιση της ομάδας). Η Nike πλήρωσε τότε πρόστιμο, αλλά εκμεταλλεύθηκε παράλληλα την "ευκαιρία” λανσάροντας την ιστορική διαφήμιση του 1984: "Στις 15 Οκτωβρίου, η Nike δημιούργησε ένα επαναστατικό νέο παπούτσι για μπάσκετ”, ανέφερε η διαφήμιση που απεικόνιζε τον Τζόρνταν να ντριμπλάρει, προσθέτοντας: "Στις 18 Οκτωβρίου το NBA τους απέβαλε από το παιχνίδι. Ευτυχώς, το NBA δεν μπορεί να εμποδίσει να τα φορέσετε”.

Η Nike είχε κάνει ήδη την πρώτη της επιτυχία. Το πρώτο αθλητικό παπούτσι Air Jordan βγήκε στα καταστήματα το επόμενο έτος και απέφερε περισσότερα από 100 εκατ. δολάρια σε πωλήσεις, τους πρώτους 12 μήνες κυκλοφορίας του. Οι αποδοχές του Τζόρνταν αυξάνοντας καθώς η μπράντα "Jordan” γινόταν όλο και πιο ισχυρή με την πάροδο του χρόνου. Πέρυσι, ο Τζόρνταν έλαβε περίπου 130 εκατ. δολάρια από τη Nike, ποσό υπερτετραπλάσιο από την "αμοιβή” του ΛεΜπρον Τζέιμς, ο οποίος έχει εξασφαλίσει το πιο καλοπληρωμένο συμβόλαιο παπουτσιών μεταξύ των ενεργών παικτών του NBA.

Η Nike όμως δεν σταμάτησε εκεί, συνέχισε να "στρατολογεί” επιθετικά παίκτες του NBA τόσο κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 όσο και αυτήν του 2000, συνάπτοντας συνεργασίας με αστέρες όπως ο Κόμπι Μπράιαντ και ο ΛεΜπρον Τζέιμς, που τη βοήθησαν να "χτίσει” παρουσία στις ΗΠΑ και στην Κίνα. Παράλληλα, η Nike "στρατολόγησε” και μια νέα φουρνιά ταλαντούχων παικτών του NBA, όπως ο Ζιόν Ουίλιαμσον και ο Λούκα Ντόντσιτς, για την προώθηση του brand "Jordan”.

Έτσι, σήμερα η Nike πρακτικά έχει το μονοπώλιο στην κάποτε ανταγωνιστική αγορά των αθλητικών παπουτσιών μπάσκετ. Το μερίδιο της Nike στην αγορά, συμπεριλαμβανομένης της μπράντας "Jordan”, ήταν πέρυσι 86%, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών αγοράς NPD, ενώ το 77% των παικτών του NBA κατά τη διάρκεια της σεζόν 2019-2020 φορούσαν παπούτσια Nike ή Jordan, σύμφωνα με την εταιρεία στατιστικών Baller Shoes DB. Την ίδια στιγμή, τα εννέα κορυφαία παπούτσια ήταν επίσης "δημιουργήματα” της Nike.

Η εταιρεία, όμως, έχει κυριαρχήσει συντριπτικά και στις επιλογές των καταναλωτών όσον αφορά τα αθλητικά παπούτσια μπάσκετ, με το μερίδιό της να ανέρχεται στο 96%.

Η "επιχειρηματική” σχέση του Τζόρνταν με τη Nike ήταν λοιπόν επωφελής και για τους δύο: ο γίγαντας τον αθλητικών ειδών βοήθησε τον θρύλο του μπάσκετ να γίνει δισεκατομμυριούχος -η καθαρή περιουσία του σήμερα ανέρχεται σε 2,1 δισ. δολάρια- και ο Τζόρντας έστρωσε τον δρόμο στη Nike ώστε η εταιρεία να αφήσει μακράν πίσω της την Adidas και τους άλλους ανταγωνιστές της. Η Nike ανακοίνωσε έσοδα ύψους 40 δισ. δολαρίων το τελευταίο 12μηνο, ποσό 60% υψηλότερο από τα έσοδα της Adidas, αλλά και 43 φορές περισσότερα πριν ξεκινήσει τη συνεργασία της με τον Τζόρνταν. Στον αντίποδα, η Reebok, την οποία εξαγόρασε το 2005 η Adidas, εμφάνισε πέρυσι έσοδα χαμηλότερα αυτών που είχε το 1990. Παράλληλα, η κεφαλαιοποίηση της Nike, ύψους 136 δισ. δολαρίων, είναι τριπλάσια από αυτήν της Adidas.

Η φίρμα "Jordan” εμφάνισε έσοδα 3,1 δισ. δολαρίων κατά την οικονομική χρήση που ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2019 -μόλις το 8% των εσόδων της εταιρείας- αλλά πιθανότατα αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος της κεφαλαιοποίησης του γίγαντα αθλητικών ειδών, καθώς παρουσιάζει ρυθμό ανάπτυξης 10%, που είναι υψηλότερο από τον ρυθμό ανάπτυξης της εταιρείας συνολικά. Η φίρμα αποτιμάται σε περισσότερα από 10 δισ. δολάρια, πέραν των κερδών δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει αποφέρει εδώ και 35 χρόνια, ενώ η επιτυχία της έχει αντίκτυπο και στις πωλήσεις των άλλων προϊόντων της Nike.

Παρά την πάροδο του χρόνου δε, η φίρμα "MaiMichael Jordan” δεν δείχνει σημάδια επιβράδυνσης. "Το πιο σημαντικό είναι ότι είμαστε ακόμη στα πρώτα στάδια διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου Jordan”, σημείωσε ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Nike, Μαρκ Πάρκερ, κατά τη διάρκεια ανακοίνωσε των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας για το δεύτερο τρίμηνο, τον περασμένο Δεκέμβριο, το οποίο ήταν και το πρώτο τρίμηνο που η φίρμα απέφερε 1 δισ. δολάρια. "Και συνεχίζουμε δυναμικά το τρίτο τρίμηνο με μια σημαντική κυκλοφορία, του Jordan 11 "Bred", με στόχο να ικανοποιήσουμε τη ζήτηση για ένα από τα πλέον αγαπημένα αθλητικά παπούτσια όλων των εποχών", είχε προσθέσει.