Τραμπ: Επιμένει ότι ο κορονοϊός κατασκευάστηκε στην Ουχάν

του Matt Perez

Το Office of the Director of National Intelligence δημοσίευσε μια ανακοίνωση την Πέμπτη η οποία αναφέρει ότι η αμερικανική κοινότητα πληροφοριών "συμφωνεί με την ευρεία επιστημονική άποψη ότι ο κορονοϊός δεν αποτελεί ανθρώπινο δημιούργημα ή γενετική τροποίηση”, αλλά ο πρόεδρος Trump δεν φάνηκε να έχει υπόψη του αυτή την εκτίμηση κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων το ίδιο βράδυ.

Όταν ερωτήθηκε από τον John Roberts του Fox News να σχολιάσει, ο Trump ρώτησςε για την ταυτότηα αυτού που το λέει, "ποιος είναι αυτός που το λεει αυτό, ποιος συγκεκριμένα, ποιους είναι ο άνθρωπος που έκανε αυτή τη δήλωση”.

Ο Trump στη συνέχεια φάνηκε να απορρίπτει τη δήλωση, λέγοντας "ω, θα το ήξερε, ε, η National Intelligence”, με τον Roberts να απαντάει "αυτός ο άνθρωπος θα ήταν ο διευθυντής της National Intelligence”.

"Η κοινότητα των υπηρεσιών πληροφοριών θα συνεχίσει να εξετάζει στενά τις πληροφορίες που προκύπτουν και θα αποφασίσει εάν η πανδημία ξεκίνησε μέσω επαφής με μολυσμένα ζώα ή εάν ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος σε εργαστήριο στη Γουχάν”, αναφέρει η ανακοίνωση του Richard Grenell, ο οποίος ανέλαβε τον ρόλο του αναπληρωτή διευθυντή της National Intelligence τον Φεβρουάριο.

Ο Trump δεν θα μπορούσε να συμφωνήσει με αυτή τη δήλωση. Όταν πιέστηκε σχετικά με το γιατί αισθάνεται σίγουρος ότι ο κορονοϊός προήλθε από το Ινστιτούτο Ιολογίας του Οουχάν, ο Trump δήλωσε αόριστα "δεν μπορώ να σας το πω αυτό, δεν επιτρέπεται να το πω αυτό”.

Όταν ερωτήθηκε ξανά εάν έχει δει στοιχεία ότι το εργαστήριο είναι η προέλευση του ιού, ο Trump δήλωσε "ναι έχω”, και έσπευσε μετά να κριτικάρει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Νωρίτερα χθες, οι New York Times ανέφεραν ότι στελέχη της κυβέρνησης Trump, με πρώτο τον υπουργό Εξωτερικών Mike Pompeo, έχουν πιέσει τις υπηρεσίες κατασκοπείας των ΗΠΑ να βρουν στοιχεία που να συνδέουν τον ιό με το εργαστήριο στη Γουχάν.

Τα συντηρητικά ΜΜΕ όπως ο Fox News, μαζί με Ρεπουμπλικάνους πολιτικούς όπως ο γερουσιαστής Tom Cotton, έχουν προωθήσει μια θεωρία ότι ο κορονοϊός προήλθε από ένα εργαστήριο στη Γουχάν αντί της άγριας φύσης.

Κανένα στοιχείο δεν έχει γίνει γνωστό για να υποστηρίξει αυτόν τον ισχυρισμό και οι επιστήμονες απορρίπτουν τη θεωρία, συμπεριλαμβανομένου του Dr. Anthony Fauci, του κορυφαίου επιδημιολόγου της χώρας, ο οποίος τόνισε "οι μεταλλάξεις που χρειάστηκαν για να φτάσουμε στο σημείο όπου είναι τώρα, είναι απολύτως συμβατές με την μεταπήδηση ενός είδους από ζώο σε άνθρωπο”. Αυτό δεν έχει σταματήσει σχεδόν 30% των Αμερικανών να πιστεύουν ότι ο ιός προήλθε από ένα εργαστήριο, σύμφωνα με μια πρόσφατη δημοσκόπηση του Pew Research Centre. Ο Trump προηγουμένως δήλωσε πως η θεωρία "έχει νόημα”.

Η θεωρία για το εργαστήριο στη Γουχάν έχει γίνει ένας από τους πολλούς τρόπους για τον Trump να εκτρέψει την ευθύνη για τη. Ζημιά που έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η πανδημία και να ενισχύσει την αυστηρή του στάση έναντι της Κίνας στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Ο Trump έχει δηλώσει πως η Κίνα θέλει ο ίδιος να χάσει τις εκλογές το Νοέμβριο.

Όταν ερωτήθηκε την Πέμπτη για τα tweets που έκανε επαινώντας τη διαφάνεια της χώρας στα τέλη Ιανουαρίου, ο Trump απάντησε ότι "κάνω μια εμπορική συμφωνα με την Κίνα, αυτό ήταν πριν από τον ιό, αλλά αυτή στη συνέχεια ανεστάλη από έναν ιό που δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί”.

Επίσης επαίνεσε την χώρα στις 27 Μαρτίου, 14 ημέρες αφότου κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα με τα περισσότερα κρούσματα του κορονοϊού παγκοσμίως, στα 1.067.061, περίπου το ένα τρίτο των κρουσμάτων παγκοσμίως. Επίσης έχει τους περισσότερους θανάτους, 62.860.