Νέο tweet από τον Τραμπ και νέο, αναίτιο και άρα χωρίς διάρκεια ράλι για το αργό

Του Gaurav Sharma

Η αγορά πετρελαίου έχει ξαναβρεθεί σε αυτό το σημείο, έχει ξαναβιώσει παρόμοια κατάσταση, αλλά ακόμη δεν έχει πάρει το μάθημά της. Για να το θέσω διαφορετικά, χρησιμοποιώντας μια ατάκα του θρυλικού πρώην παίκτη του μπέιζμπολ των New York Yankees, Yogi Berra, "Πρόκειται για ένα déjà vu, ξανά από την αρχή”.

Διότι λίγο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης στις ΗΠΑ την Τετάρτη (22 Απριλίου), ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απροσδόκητα, έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter: "Έχω δώσει εντολή στο Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών να χτυπήσει και να καταστρέψει κάθε ιρανικό πολεμικό πλοίο που τυχόν παρενοχλήσει τα πλοία μας".

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.