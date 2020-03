Γιώργος Κελεσίδης: Ο Έλληνας που "φέρνει" την νανοτεχνολογία στην ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος

Η έρευνα του Γιώργου Κελεσίδη, λέκτορα του Πολυτεχνείου της Ζυρίχης (ΕΤΗ Ζurich), πάνω στη μορφολογία των νανοσωματιδίων άνθρακα από την καύση υδρογονανθράκων και το ρόλο τους στην ανάπτυξη νέων υλικών, καθώς και τη μόλυνση της ατμόσφαιρας που επηρεάζει τη δημόσια υγεία, την ορατότητα, την κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση του πλανήτη τού έδωσε μια θέση στην κατηγορία "Επιστήμη και Υγεία" της φετινής ευρωπαϊκής λίστας "30 κάτω των 30" του Forbes.

O Γιώργος Κελεσίδης τελείωσε το τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό του στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης, στο οποίο πλέον εργάζεται ως λέκτορας και ερευνητής. Διδάσκει φαινόμενα μεταφοράς, μίκρο- και νάνοσωματιδιακή τεχνολογία.

Μιλώντας στο Capital.gr ο Δρ. Κελεσίδης τόνισε: "Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Forbes για την τιμή αυτή που θα εντείνει την ερευνά μου για τη κατανόηση, ανάπτυξη και χρήση της νανοτεχνολογίας στους τομείς της ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος”.

Το ερευνητικό έργο του Γιώργου Κελεσίδη επικεντρώνεται στη κατανόηση και τον σχεδιασμό της μορφολογίας νανοσωματιδίων με τη χρήση εξελιγμένων αλγορίθμων και πειραματικών τεχνικών. Η έρευνα αυτή βρίσκει εφαρμογή σε πολλά επιστημονικά πεδία, όπως η κλιματική αλλαγή, η μόλυνση του αέρα, οι μηχανές καύσης, οι αισθητήρες πυρασφάλειας και η νανοφωτονική.

H μεταπτυχιακή έρευνά του πάνω στη νανοδομή της αιθάλης του χάρισε το Βραβείο Ερευνών της IBM το 2017, που δόθηκε πρώτη φορά σε Χημικό Μηχανικό. Η έρευνα του Δρ. Κελεσίδη βασίστηκε στην ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων που περιγράφουν τις διεργασίες που εμπλέκονται στη δημιουργία νανοσωματιδίων άνθρακα. Έτσι, έδωσε, για πρώτη φορά, μια ρεαλιστική απεικόνιση του σχήματος αυτών των σωματιδίων κατά τη διάρκεια της καύσης και παραγωγής ή της εκπομπής τους στην ατμόσφαιρα.

O Δρ. Κελεσίδηs (δεξιά) με τον προπτυχιακό του φοιτητή, Daniel Gao (αριστερά) από τη βράβευση τους στο 2019 Fall Meeting of Material Research Society, Boston, MA, USA.

Πρακτικές εφαρμογές

Η έρευνα αυτή προκάλεσε το ενδιαφέρον της βιομηχανίας πυρασφάλειας της Ελβετίας και αποτέλεσε τη βάση για τη διδακτορική του διατριβή με υποτροφία από το ‘Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος . Από τότε έως και σήμερα ο Δρ. Κελεσίδης έχει επεκτείνει τα υπολογιστικά του μοντέλα για να περιγράψει τις οπτικές ιδιότητες των σωματιδίων αιθάλης βάση του αληθινού τους σχήματος. Υπολογίζοντας έτσι με ακρίβεια πως απορροφά και αντανακλά φως η αιθάλη, βοηθάει στη δημιουργία αισθητήρων πυρασφάλειας με λιγότερα false alarms, τα οποία κοστίζουν μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο 1 δισεκατομμύριο λίρες κάθε χρόνο. Ο Δρ. Κελεσίδης χρησιμοποιεί επίσης αυτά τα μοντέλα για τον υπολογισμό της συνεισφοράς της αιθάλης στην κλιματική αλλαγή, η οποία χαρακτηρίζεται με μεγαλύτερη αβεβαιότητα ακόμη και μπορεί η συνεισφορά της αιθάλης να φτάσει ακόμη και αυτή του διοξειδίου του άνθρακα!

Η άριστη διδακτορική διατριβή του Δρ. Κελεσίδη του χάρισε το μετάλλιο του ΕΤΗ Ζurich και διακρίθηκε με πρώτα βραβεία σε διεθνή συνέδρια στην Ευρώπη και στην Αμερική όπως για παράδειγμα στο 2016 European Aerosol Conference, Tours, France, στο 2019 Fall Meeting of Material Research Society, Boston, MA, USA και στο 2019 Annual Meeting of the American Institute of Chemical Engineers, Orlando, FL, USA. Σήμερα η ερευνά του χρηματοδοτείται από το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών της Ελβετίας (Swiss National Science Foundation).

Σημειώνεται ότι η λίστα του Forbes φιλοξενεί 300 φερέλπιδες νέους και πιθανούς ηγέτες του αύριο, από 10 διαφορετικούς κλάδους, που επιχειρούν να επανεφεύρουν τόσο την επιχειρηματικότητα όσο και την κοινωνία. Εκτός του Γιώργου Κελεσίδη στην φετινή λίστα περιλαμβάνονται άλλοι δύο Έλληνες: Η 29χρόνη Ειρίνα Δεδούση που βρίσκεται επίσης στην κατηγορία "Επιστήμη και Υγεία" και ο επίσης 29χρόνος Δημήτρης Τερζής που βρίσκεται στην κατηγορία "Μεταποίηση και Βιομηχανία".