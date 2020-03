Wall Street: Οι 16 μετοχές του S&P που έχουν αποφύγει το "τσουνάμι" του κορονοϊού

Του Sergei Klebnikov

Η πανδημία του κορονοϊού έχει όλο και μεγαλύτερο αντίκτυπο στις χρηματιστηριακές αγορές (ο S&P 500 έχει σημειώσει "βουτιά” 28,9% τον τελευταίο μήνα), ενώ έχει βάλει την οικονομία των ΗΠΑ στον αναπόφευκτο δρόμο προς την ύφεση. Ωστόσο, υπάρχουν μερικές φωτεινές εξαιρέσεις που έχουν ξεφύγει από τη "σφαγή” που συντελείται στο ταμπλό.

Συγκεκριμένα, από το σύνολο των μετοχών του δείκτη S&P 500, μόνο 16 μετοχές, ήτοι περίπου το 3%, έχουν καταγράψει θετικές αποδόσεις τον τελευταίο μήνα. Οι υπόλοιπες 484 εταιρείες βρίσκονται όλες στο "κόκκινο”, σύμφωνα με τα στοιχεία του Bloomberg για το διάστημα από 18 Φεβρουαρίου έως και 18 Μαρτίου 2020.

Παρακάτω αναφέρονται οι εταιρείες εκείνες που έχουν δει τις μετοχές τους να καταγράφουν κέρδη τη στιγμή που η πλειονότητα των τίτλων στο ταμπλό αναζητεί ακόμη τον "πάτο του βαρελιού”. Πρόκειται για τις εξής:

- Η Regeneron Pharmaceuticals είναι η μετοχή με την καλύτερη επίδοση τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, έχοντας καταγράψει άνοδο 22%. Η αμερικανική εταιρεία βιοτεχνολογίας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών για την ανάπτυξη θεραπείας κατά του κορονοϊού, καθώς πρόσφατα έκανε μία σημαντική ανακάλυψη στο πλαίσιο της έρευνάς της (σ.σ. η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει το καλοκαίρι δοκιμές σε ασθενείς ενός κοκτέιλ αντισωμάτων για την πρόληψη ή τη θεραπεία του κορονοϊού).

- Η εταιρεία Cabot Oil & Gas ακολουθεί δεύτερη στη λίστα των αποδόσεων. Είναι μία από τις λίγες εταιρείες ενέργειας που έχει αποφύγει τη "σφαγή” που υφίσταται ο κλάδος λόγω της πανδημίας και του πολέμου τιμών στην αγορά πετρελαίου μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και της Ρωσίας, καθώς πρόκειται για μία εταιρεία που δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα του φυσικού αερίου. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος λειτουργίας της, έχει οδηγήσει τη μετοχή σε άνοδο 21%.

- Δύο ακόμη μετοχές που σχετίζονται με τον ευρύτερο χώρο της υγείας και έχουν να επιδείξουν καλές αποδόσεις στην "εποχή του κορονοϊού” είναι της εταιρείας Gilead Sciences, μιας ακόμη βιοτεχνολογικής εταιρείας που ασχολείται με την ανάπτυξη θεραπείας κατά του COVID-19, και της εταιρείας Clorox, η οποία παράγει μαντηλάκια απολύμανσης, προϊόντα που αναμφίβολα στην παρούσα συγκυρία έχουν αυξημένη ζήτηση. Οι δύο αυτές μετοχές έχουν σημειώσει τον τελευταίο μήνα άνοδο 19,7% και 15,9% αντίστοιχα.

- Αρκετοί τίτλοι εταιρειών του τομέα των τροφίμων καταγράφουν επίσης θετικές αποδόσεις, καθώς οι Αμερικανοί περιορίζονται στα σπίτια τους και όπως είναι φυσικό στοκάρουν τρόφιμα. Η μετοχή της Kroger -μιας από τις μεγαλύτερες αλυσίδες σουπερμάρκετ στις ΗΠΑ- έχει καταγράψει κέρδη 14,1%, ενώ άνοδο έχουν σημειώσει επίσης ο τίτλος της κορυφαίας εταιρείας παραγωγής φυστικοβουτύρου και μαρμελάδας The J.M. Smucker Co. κατά 8,7%, η μετοχή της εταιρείας τροφίμων General Mills κατά 7,9% και ο τίτλος της Campbell Soup Co. κατά 4,7%.

- Το top ten των εταιρειών με τις υψηλότερες επιδόσεις τον τελευταίο μήνα, συμπληρώνουν η εταιρεία cloud computing και λογισμικού Citrix Systems, που έχει ενισχυθεί κατά 5,9%, και η Digital Realty Trust, που δραστηριοποιείται στον χώρο των data centers, του cloud και των υπηρεσιών συνδεσιμότητας, η οποία έχει σημειώσει άνοδο κατά 4%.

- Τη λίστα των 16 εταιρειών με θετικές αποδόσεις τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες συμπληρώνουν η εταιρεία τροφίμων Kellogg με άνοδο 3,6%, η εταιρεία λιανεμπορίου Walmart με +2,5%, η φαρμακευτική Walgreens Boots Alliance με +1,8%, η ενεργειακή WEC Energy Group με +1,6%, η επίσης φαρμακευτική εταιρεία Eli Lilly & Co με +1,5% και η εταιρεία τροφίμων Hormel Foods με άνοδο 0,02%.

Οι υπόλοιπες 484 μετοχές του S&P 500, όπως προαναφέρθηκε, καταγράφουν απώλειες τον τελευταίο μήνα. Αυτές όμως που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία του κορονοϊού είναι οι κάτωθι:

- Η μετοχή με τη χειρότερη απόδοση μεταξύ των τίτλων του δείκτη τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες είναι η Norwegian Cruise Line, που έχει κατακρημνιστεί κατά 85% από τα τέλη Φεβρουαρίου. Ο τίτλος της εταιρείας κρουαζιέρας έχει καταρρεύσει, καθώς η πανδημία έχει "αποδεκατίσει” την παγκόσμια τουριστική αγορά και έχει κλείσει τον κόσμο στα σπίτια του.

- Άλλες μετοχές από τον κλάδο της κρουαζιέρας που έχουν δεχθεί ισχυρό πλήγμα από την κρίση του κορονοϊού είναι αυτές της Royal Caribbean Cruises και της Carnival Corp., οι οποίες έχουν σημειώσει "βουτιά” 79,7% και 78,1% αντίστοιχα.

- Επίσης, με την επιδημία του κορονοϊού αλλά και τον πόλεμο των τιμών στην αγορά του πετρελαίου, που οδήγησε σε εκτίναξη της παραγωγής και σε καταβαράθρωση της ζήτησης, πολλές εταιρείες από τον κλάδο της ενέργειας είδαν τις μετοχές τους βυθίζονται τις τελευταίες εβδομάδες ακολουθώντας την πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου. Κατά τον τελευταίο μήνα, η Apache Corp. και η Noble Energy έχουν σημειώσει πτώση λίγο άνω του 84%.

- Και άλλες όμως μετοχές εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν πληγεί βάναυσα, όπως η Oneok που έχει κατρακυλήσει κατά 80%, η Diamondback Energy που υποχώρησε κατά 79% και η Halliburton Co. που έχει χάσει 78,7%.

- Με τον κορονοϊό δε να οδηγεί σε απότομη πτώση της τουριστικής κίνησης αλλά των καταναλωτικών δαπανών, βαριές απώλειες, 77,5%, έχει σημειώσει και ο τίτλος της εταιρείας διαχείρισης καζίνο MGM Resorts.

Τη δεκάδα των μεγάλων χαμένων κατά τον τελευταίο μήνα συμπληρώνει η Alliance Data Systems, η οποία έχει υποχωρήσει κατά 77,5% - αλλά ο φορέας εκμετάλλευσης προγραμμάτων πιστότητας πιστωτικών καρτών αντιμετώπιζε ήδη σημαντικές απώλειες από το 2019.