Η συνέντευξη του δισεκατομμυριούχου που "γκρέμισε" τη Wall Street

Του Antoine Gara

Ο Μπιλ Άκμαν πανικοβλήθηκε πολύ νωρίς από τον κορονοϊό. Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής είχε έναν εφιάλτη σχετικά με τον COVID-19 στα τέλη Ιανουαρίου, παρόμοιο με την υπόθεση του γνωστού θρίλερ επιστημονικής φαντασίας Contagion (σ.σ. που διαπραγματεύεται την εξέλιξη μιας θανατηφόρας πανδημίας). Όταν ξύπνησε, άρχισε να προετοιμάζεται.

Ξεκίνησε τις προετοιμασίες του, οργανώνοντας αρχικά την εκκένωση των γραφείων της εταιρείας του, στο κέντρο του Μανχάταν, όπου εργάζονταν 50 υπάλληλοι. Στη συνέχεια, προχώρησε σε κινήσεις αντιστάθμισης κινδύνου (hedging) προκειμένου να καλυφθεί απέναντι στις ενδεχόμενες απώλειες. Κι έπειτα, σήκωσε ένα τεράστιο ποσό μετρητών από ένα ΑΤΜ. Από τη στιγμή που ο Dow Jones Industrial Average άρχισε να χάνει 1.000 μονάδες την ημέρα, η αξίας 5,6 δισ. δολαρίων εταιρεία του Άκμαν εν μέσω του χάους στην αγορά κέρδιζε χρήματα.

Όταν ξύπνησε δε την εχτές το πρωί (Τετάρτη), ο Άκμαν είχε ένα δυσάρεστο μήνυμα για την Αμερική. Μέσω του λογαριασμού του στο Twitter, πρότεινε να τεθεί η χώρα σε "παύση” λόγω της επέλασης της πανδημίας του κορονοϊού.

Mr. President, the only answer is to shut down the country for the next 30 days and close the borders. Tell all Americans that you are putting us on an extended Spring Break at home with family. Keep only essential services open. The government pays wages until we reopen.