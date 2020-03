Οι μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ αναστέλλουν τις επαναγορές μετοχών για να στηρίξουν την οικονομία

Του Antoine Gara

Οι μεγαλύτεροι και σημαντικότεροι δανειστές της Αμερικής αναστέλλουν προσωρινά την επαναγορά των μετοχών τους, ώστε να βοηθήσουν στην παροχή χρημάτων, σε μια οικονομία που έχει πληγεί άγρια από την πανδημία του κορονοϊού. Η κίνηση σημαίνει ότι η Wall Street δίνει προτεραιότητα στη στήριξη της αμερικανικής οικονομίας με τα μετρητά της, αντί να τη χρησιμοποιήσει για να αυξήσει τις τιμές των μετοχών σε υψηλότερα επίπεδα μετά από την απότομη πτώση της αγοράς.

Οκτώ από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Αμερικής δήλωσαν την Κυριακή το βράδυ ότι θα αναστείλουν τις αγορές ιδίων μετοχών για το υπόλοιπο του πρώτου τριμήνου, που λήγει στις 30 Μαρτίου και για το δεύτερο τρίμηνο, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τα εφεδρικά μετρητά για να δανείσουν σε ιδιώτες και επιχειρήσεις με ανάγκη πίστωσης. Οι τράπεζες που αναστέλλουν τις εν λόγω επαναγορές είναι η JPMorgan, η Bank of America, η Citigroup, η Wells Fargo, η Goldman Sachs, η Morgan Stanley, η Bank of New York Mellon και η State Street.

Η συντονισμένη κίνηση μεταξύ επιχειρήσεων που πρόσφατα αγόρασαν συλλογικά δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε μετοχές, υπογραμμίζει τον ζωτικό ρόλο της Wall Street στην προσπάθεια να τραβήξει προς τα πάνω την αμερικανική οικονομία αν και οι οικονομολόγοι προβλέπουν όλο και περισσότερο ότι θα είναι μια βαθιά ύφεση.

"Η πανδημία του COVID-19 είναι μια πρωτοφανής πρόκληση για τον κόσμο και την παγκόσμια οικονομία και οι μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες έχουν μια αναμφισβήτητη ικανότητα και δέσμευση να στηρίξουν τους πελάτες και το έθνος", δήλωσε το Forum Financial Services, μια ομάδα υπεράσπισης των τραπεζών, εξ ονόματος των οκτώ δανειστών.

"Η απόφαση για τις επαναγορές είναι σύμφωνη με τον συλλογικό μας στόχο να χρησιμοποιήσουμε το σημαντικό κεφάλαιο και τη ρευστότητα μας για να παρέχουμε τη μέγιστη υποστήριξη σε ιδιώτες, μικρές επιχειρήσεις και την ευρύτερη οικονομία, μέσω δανεισμού και άλλων σημαντικών υπηρεσιών", πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι η κίνηση είναι συνεπής με τις δραματικές ενέργειες ανακούφισης που τέθηκαν σε λειτουργία από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, τον Λευκό Οίκο και το Κογκρέσο.

Αυτές οι τράπεζες είχαν οριστεί να υποβάλλουν σχέδια κεφαλαίων στην Fed, τις προσεχείς εβδομάδες, ως μέρος των ετήσιων stress test τους. Αντ' αυτού, προειδοποίησαν τη Fed για την πρόθεσή τους να αναστείλουν τις επαναγορές, διατηρώντας όμως ανοιχτή την επιλογή να αποκαταστήσουν τις επαναγορές όταν οι οικονομικές συνθήκες το επιτρέψουν.

Κατά τα τελευταία 10 χρόνια, οι επιχειρήσεις αυτές έχουν συγκεντρώσει 914 δισ. δολάρια σε κεφάλαιο, αύξηση κατά 40%, σύμφωνα με το Φόρουμ, το οποίο πρόσθεσε: "Τα μέλη του Φόρουμ έχουν περάσει επανειλημμένα τις ετήσιες προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων της Federal Reserve, δείχνοντας ότι είναι ικανά να δανείσουν και να στηρίξουν την οικονομία ακόμη και κατά τη διάρκεια μιας σοβαρής οικονομικής ύφεσης".

"Συνολικά, η αναστολή της επαναγοράς μετοχών θα επιτρέψει στις τράπεζες να ανακατανείμουν κεφάλαια ύψους 38 δισ. δολαρίων για την υποστήριξη των παγκόσμιων οικονομιών ανάλογα με τις ανάγκες", δήλωσε ο Brian Kleinhanzl, αναλυτής της Keefe Bruyette & Woods. Ο Kleinhanzl εκτιμά ότι η κίνηση θα ωθήσει σε απώλεια του 3% των κερδών τους, το 2021. Εάν η αναστολή παραμείνει σε ισχύ για ένα ολόκληρο έτος, θα αποστραγγίσει σχεδόν το 10% από το EPS, λέει. Οι τράπεζες που συμμετείχαν στην αναστολή είδαν τις μετοχές τους να χάνουν μεταξύ 10% - 19% της αξίας τους στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε έντονη αντίθεση με τα απερίσκεπτα οικονομικά σχέδια τα οποία κατέστρωσαν οι τράπεζες κατά την εποχή της κρίσης του 2008, όταν πολλές επιχειρήσεις έδωσαν προτεραιότητα στις αποδόσεις των μετόχων για την υποστήριξη της υγείας της οικονομίας ή ακόμη και των ισολογισμών τους. Επιχειρήσεις όπως η Citigroup, η Lehman Brothers, η Bear Stearns και η Merrill Lynch επαναγόρασαν με ανεύθυνο ρυθμό μετοχές και κατέβαλαν μεγάλα μερίσματα ακόμα και αφότου υπήρξαν σημάδια ύφεσης αλλά και σημάδια της ίδιας της κεφαλαιακής τους ανεπάρκειας. Η συμπεριφορά αυτή γύρισε μπούμερανγκ.

Όχι μόνο οι επιχειρήσεις αυτές παραιτήθηκαν από μεγάλο μέρος της ευθύνης τους στην παροχή πίστωσης κατά τη διάρκεια της κρίσης, λειτούργησαν ως λάδι στη φωτιά μιας καταρρέουσας οικονομίας και τελικά χρειάστηκαν τεράστια κυβερνητική υποστήριξη για να παραμείνουν ζωντανές. Ορισμένες επιχειρήσεις απέτυχαν.

Οι τρέχουσες συνθήκες είναι διαφορετικές. Οι οκτώ επιχειρήσεις που αναστέλλουν τις εξαγορές είναι καλά κεφαλαιοποιημένες και οι περισσότερες θα μπορούσαν να κάνουν τεράστιες επαναγορές των πρόσφατα χτυπημένων μετοχών τους, χωρίς να παραβιάζουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις της Fed. Όμως, καθώς η κρίση του κορονοϊού εξαπλώνεται σαν καταιγίδα στις ΗΠΑ, ο τραπεζικός κλάδος φαίνεται να επικεντρώνεται στη διευκόλυνση της ενδεχόμενης ανάκαμψης του δικού του δυνητικού βραχυπρόθεσμου συμφέροντος.