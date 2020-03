"Αιματοκύλισμα" στη Wall Street: S&P, Dow βίωσαν τη χειρότερη "βουτιά" τους από το 2008

Της Sarah Hansen

Ο αιφνιδιαστικός πόλεμος στην αγορά πετρελαίου μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και της Ρωσίας, σε συνδυασμό με την άκρατη ανησυχία των επενδυτών για τη συνεχιζόμενη εξάπλωση του κοροναϊού, πυροδότησαν μαζικές πωλήσεις στη Wall Street τη Δευτέρα.

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average "βυθίστηκε” κατά 7,8% ή κατά 2.014 μονάδες, ο ευρύτερος S&P 500 σημείωσε "βουτιά” 7,6%, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite κατρακύλησε κατά 7,3%.

Οι απώλειες 7% του δείκτη S&P 500 στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης ενεργοποίησαν τον "αυτόματο διακόπτη” (circuit breaker), ο οποίος αναστέλλει για διάστημα 15 λεπτών τη διαπραγμάτευση προκειμένου να αποτρέψει την ελεύθερη πτώση των μετοχών και να δώσει την ευκαιρία στους επενδυτές να επαναξιολογήσουν την κατάσταση. [σ.σ. οι λεγόμενοι "αυτόματοι διακόπτες" (circuit breakers) του NYSE αναστέλλουν προσωρινά τη διαπραγμάτευση όταν η πτώση φτάσει το 7%, το 13% και το 20%, ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω κατάρρευση των μετοχών και να δώσει τη δυνατότητα στην αγορά να επανεξετάσει την κατάσταση].

Εν τω μεταξύ η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου υποχώρησε κάτω από το 0,4%, καταδεικνύοντας ότι οι επενδυτές συνεχίζουν να αποφεύγουν τα ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία, όπως οι μετοχικές αξίες, στρεφόμενοι προς τα λεγόμενα "ασφαλή καταφύγια” όπως τα κρατικά ομόλογα και ο χρυσός.

Επιπλέον, οι τιμές του πετρελαίου "βυθίστηκαν” περισσότερο από 20% σήμερα, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση τους από τον Πόλεμο του Κόλπου, το 1991, ενώ κατακρημνίστηκε και ο χρηματοπιστωτικός κλάδος, με τις μετοχές της JPMorgan να υποχωρούν σχεδόν 13% και το Financial Select Sector ETF να σημειώνει πτώση 10%.

Από την άλλη, τη Δευτέρα, οι μετοχές της Clorox "χτύπησαν” νέο υψηλό 52 εβδομάδων, στα 177 δολάρια ανά μετοχή, καθώς οι επενδυτές συρρέουν στον τίτλο της εταιρείας παραγωγής καθαριστικών προϊόντων και απολυμαντικών.

Βασικό υπόβαθρο: Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η Σαουδική Αραβία -ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον πλαντήση- μείωσε τις τιμές της σε επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί τα τελευταία 30 χρόνια, μετά την αποτυχία της να πείσει τη Ρωσία να συμφωνήσει σε περικοπές στην παραγωγή πετρελαίου. Τα 14 μέλη του Οργανισμού Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (OPEC) μαζί με μερικές ακόμη πετρελαιοπαραγωγικές χώρες μη μέλη του κλαμπ, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, συναντήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα προκειμένου να συζητήσουν πώς θα απαντήσουν στη μειούμενη ζήτηση που προκαλείται από την εξάπλωση της επιδημίας του κοροναϊού. Μετά το "ναυάγιο” των διαπραγματεύσεων, η Saudi Aramco -η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας- ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε σημαντική μείωση των τιμών της προκειμένου να κερδίσει μερίδιο αγοράς. Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να αυξήσει την παραγωγή της σε περισσότερα από 10 εκατ. βαρέλια την ημέρα, ενώ -όπως μετέδωσε το Bloomberg- ανέφερε σε ορισμένους συμμετέχοντες στην αγορά ότι θα μπορούσε να αυξήσει την παραγωγή της ακόμη και στο επίπεδο ρεκόρ των 12 εκατ. βαρελιών ημερησίως. Το ξαφνικό αυτό σοκ στις ροές εφοδιασμού οδήγησε τις τιμές του πετρελαίου σε ελεύθερη πτώση άνω του 30% το πρωί της Δευτέρας.

Παράλληλα, οι μετοχές των μεγαλύτερων πετρελαϊκών εταιρειών στον κόσμο, όπως η BP και η Royal Dutch Shell, κατέρρευσαν τη Δευτέρα, ακολουθώντας τη γενικότερη εικόνα των διεθνών χρηματιστηριακών αγορών. Οι μετοχές της BP "βυθίστηκαν” 19,2% στα 25,25 δολάρια τη Δευτέρα - ποσοστό που αντιστοιχεί σε μείωση της κεφαλαιοποίησής της κατά περισσότερα από 20 δισ. δολάρια σε σχέση με το κλείσιμο της μετοχής την Παρασκευή-, ενώ οι τίτλοι της Royal Dutch Shell κατρακύλησαν κατά 15,2% στα 18 δολάρια ανά μετοχή - που αντιστοιχεί σε απώλεια κεφαλαιοποίησης της τάξης των 25 δισ. δολαρίων.

Εν τω μεταξύ,ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή τη "βουτιά” της αγοράς το πρωί της Δευτέρας, "χτύπησε” και πάλι μέσω Twitter. "Η Σαουδική Αραβία και η Ρωσία διαφωνούν για την τιμή και τις ροές προμήθειας πετρελαίου. Η διαμάχη αυτή και τα Fake News, είναι ο λόγος για την πτώση της αγοράς", κατήγγειλε ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

Saudi Arabia and Russia are arguing over the price and flow of oil. That, and the Fake News, is the reason for the market drop!