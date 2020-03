Οι συνεχείς παρεμβάσεις του Τραμπ για μείωση επιτοκίων κάνουν το έργο της Fed δυσκολότερο

Του Pedro Nicolaci da Costa

Η Federal Reserve ήταν αναμενόμενο ότι θα προχωρήσει σε μείωση του επιτοκίου της ως απάντηση στην αυξανόμενη οικονομική απειλή της επιδημίας του κοροναϊού, όπως άλλωστε είχα προβλέψει από τη στήλη αυτή μόλις πριν από μερικές ημέρες.

Είχα πρωτοαναφερθεί στο ενδεχόμενο αυτό ήδη από τις 10 Φεβρουαρίου.

Πράγματι, η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ εξέπληξε την Τρίτη τις αγορές ανακοινώνοντας τη μείωση του επιτοκίου της κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, τονίζοντας ότι "ο κοροναϊός ενέχει εξελισσόμενους κινδύνους για την οικονομική δραστηριότητα”.

Παρ’ όλα αυτά, η συνεχιζόμενη τακτική πίεσης του Ντόναλντ Τραμπ προς τον δικό του "εκλεκτό” για την προεδρία της Fed, Τζερόμ Πάουελ, όχι μόνο είναι λανθασμένη, αλλά ταυτόχρονα κάνει ακόμη πιο δύσκολο το έργο της κεντρικής τράπεζας και βλάπτει τη μακροπρόθεσμη αξιοπιστία της.

Ο Τραμπ συνεχίζει να επαναλαμβάνει ότι η Γερμανία και η Ιαπωνία έχουν θεσπίσει αρνητικά επιτόκια, διερωτώμενος γιατί δεν μπορούν και οι ΗΠΑ να κάνουν το ίδιο. Όχι μόνο χάνει την ουσία -καθώς τα αρνητικά επιτόκια μπορεί να εκληφθούν ως σημάδι αδυναμίας και όχι ισχύος- αλλά ταυτόχρονα βλάπτει το ήδη "λαβωμένο” θεσμικό statous της Fed, στο κοινωνικό σύνολο και τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

"Η κεντρική τράπεζα της Αυστραλίας μείωσε τα επιτόκιά της και δήλωσε ότι πιθανότατα θα προχωρήσει σε περαιτέρω χαλάρωση προκειμένου να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις του κοροναϊού και την επιβράδυνση στην Κίνα. Μείωσε το επιτόκιο στο 0,5%, που είναι ιστορικό χαμηλό. Και άλλες χώρες έχουν κάνει το ίδιο, αν όχι περισσότερο. Η δική μας Federal Reserve μας βάζει να πληρώνουμε υψηλότερα επιτόκια από ό,τι πολλές άλλες χώρες, όταν θα έπρεπε να πληρώνουμε χαμηλότερα. Σκληρό για τους εξαγωγείς μας, καθώς θέτει τις ΗΠΑ σε μειονεκτική θέση από πλευράς ανταγωνιστικότητας. Θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο. Πρέπει να προχωρήσει σε χαλάρωση και να μειώσει σημαντικά τα επιτόκια. Ο Τζερόμ Πάουελ ώθησε τη Federal Reserve να το χαρακτηρίσει λάθος από την πρώτη μέρα. Λυπηρό”, έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος, μερικές ώρες πριν την ανακοίνωση της ομοσπονδιακής τράπεζας.

....paying higher rates than many others, when we should be paying less. Tough on our exporters and puts the USA at a competitive disadvantage. Must be the other way around. Should ease and cut rate big. Jerome Powell led Federal Reserve has called it wrong from day one. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 3, 2020

Αυτό που είναι θλιβερό είναι η υποτιθέμενη παντελής έλλειψη κατανόησης του "επιχειρηματία προέδρου” για το πώς λειτουργεί η νομισματική πολιτική και η οικονομία - και η προθυμία του να σύρει έναν τόσο σημαντικό θεσμό όπως η Fed στο δικό του τέλμα.

"Ως συνήθως ο Τζέι Πάουελ και η Federal Reserve καθυστερούν να δράσουν. Η Γερμανία και άλλες χώρες διοχετεύουν χρήματα στις οικονομίες τους. Άλλες κεντρικές τράπεζες είναι πολύ πιο επιθετικές. Οι ΗΠΑ πρέπει να έχουν, για τους σωστούς λόγους, το χαμηλότερο επιτόκιο. Δεν το έχουμε, γεγονός που μας βάζει σε μειονεκτική θέση. Πρέπει να πρωτοστατούμε, όχι να ακολουθούμε”, έγραψε στο Twitter, τη Δευτέρα.

....competitive disadvantage. We should be leading, not following! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 2, 2020

Πρόκειται για τόσο λανθασμένη τακτική, και σε τόσο πολλά επίπεδα που είναι δύσκολο να διαρραγούν όλα. Ένα πράγμα όμως είναι σίγουρο - οι παρεμβάσεις του προέδρου είναι ιδιαίτερα επιζήμιες για τη μακροπρόθεσμη φήμη της Fed, τόσο σε εγχώριο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ακόμη και μετά την τελευταία επιθετική κίνηση της Fed, ο Τραμπ δεν σταμάτησε. "Η Federal Reserve μειώνει (σ.σ. τα επιτόκια) αλλά πρέπει να προχωρήσει σε περαιτέρω χαλάρωση και, κυρίως, να ευθυγραμμιστεί με τις άλλες χώρες/ανταγωνιστές. Δεν παίζουμε επί ίσοις όροις. Δεν είναι δίκαιο για τις ΗΠΑ. Είναι επιτέλους ώρα η Fed να πρωτοστατήσει. Περισσότερη χαλάρωση και μείωση (σ.σ. επιτοκίων)”, έγραψε στο Twitter ο ένοικος του Λευκού Οίκου, μόλις μερικά λεπτά μετά την ανακοίνωση της Fed.