Όσκαρ 2020: Τα φαβορί και τα αουτσάιντερ για το χρυσό αγαλματίδιο

Της Madeline Berg

Λίγες ώρες απομένουν μέχρι την απονομή των φετινών βραβείων Όσκαρ 2020, μια εκδήλωση επιβράβευσης αλλά και μια καλή ευκαιρία για στοιχήματα.

Κάθε χρόνο, μια ολόκληρη βιομηχανία περνά ολόκληρους μήνες επιχειρώντας να προβλέψει τους νικητές των κορυφαίων κινηματογραφικών βραβείων, λαμβάνοντας υπόψη τους προϋπολογισμούς των παραγωγών, τους νικητές των προηγούμενων εκδηλώσεων, αλλά και την επιτυχία των ταινιών στις πρεμιέρες.

Παρακολουθώντας λοιπόν τα μέχρι τώρα στοιχήματα, φαίνεται πως η ταινία 1917, η οποία πρόσφατα κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα για καλύτερη δραματική ταινία στα βραβεία BAFTA, είναι το φαβορί για μια μεγάλη νίκη την Κυριακή, για τα Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερου Σκηνοθέτη. Ο ανταγωνισμός, όμως, είναι σκληρός και το αουτσάιντερ Parasite κερδίζει πιθανότητες. Η Ακαδημία αγαπά τις μεταμορφώσεις, και αυτήν τη χρονιά τόσο ο Joaquin Phoenix στην ταινία Joker όσο και η Renée Zellweger στο Judy κέρδισαν άριστες εντυπώσεις. Εν τω μεταξύ, η Laura Dern στο Marriage Story και ο Brad Pitt στο Once Upon a Time in Hollywood θα διεκδικήσουν τα βραβεία Β' Γυναικείου και Β' Ανδρικού Ρόλου, αντίστοιχα.

Βέβαια, πέρυσι τα στοιχηματικά γραφεία κατάφεραν να προβλέψουν επιτυχώς τις 12 από τις 24 κατηγορίες. Οπότε, στοιχηματίστε τα χρήματά σας με ιδιαίτερη προσοχή.

Διαβάστε στη συνέχεια, λοιπόν, τα φαβορί αλλά και τα αουτσάιντερ όλων των κατηγοριών:

Καλύτερης Ταινίας: 1917

Σε μια κατηγορία όπου θα κονταροχτυπηθούν παλιότεροι νικητές των Όσκαρ, φαίνεται πως ο Sam Mendes, που κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Σκηνοθέτη για το American Beauty, θα κερδίσει το βραβείο Καλύτερης Ταινίας για την επική ταινία του Πρώτου Παγκοσμίου, το 1917. Πολύ κοντά του, ωστόσο, βρίσκονται η κορεατική Parasite και το χολιγουντιανό Once Upon a Time in Hollywood. Μάλιστα, πολλοί κριτικοί αναμένουν πως η μαύρη κωμωδία του Κορεάτη Bong Joon Ho θα είναι η πρώτη ξενόγλωσση ταινία που θα κερδίσει το βραβείο Καλύτερης Ταινίας.

Α' Ανδρικού Ρόλου: Joaquin Phoenix στην ταινία Joker

Με μια μοναδική εμφάνιση και παρουσία, ο Phoenix είναι το φαβορί για το βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου. Το σκοτεινό αλλά και ανθρώπινο προσωπείο του είναι σαν να έσμιξαν στην ταινία Joker για αυτό ακριβώς το βραβείο. Ωστόσο, από κοντά ακολουθεί ο Adam Driver, χάρη στις υποκριτικές ικανότητες που επέδειξε στο Marriage Story.

Α' Γυναικείου Ρόλου: Renée Zellweger στην ταινία Judy

Όπως ο Phoenix, έτσι και η Zellweger μεταμορφώθηκε για να υποδυθεί την Judy Garland, σε μια ταινία που σε άλλη περίπτωση θα είχε περάσει απαρατήρητη. Έχει ήδη κερδίσει Χρυσή Σφαίρα για τον ρόλο, σηματοδοτώντας τη δυναμική επιστροφή της στα Όσκαρ. Η μοναδική αντίπαλος που την απειλεί φαίνεται να είναι Scarlett Johansson, που συμπρωταγωνιστεί με τον Driver στο Marriage Story.

Β' Ανδρικού Ρόλου: Brad Pitt στην ταινία Once Upon a Time in Hollywood

Σε αυτή την κατηγορία επικρατέστερος είναι ο Brad Pitt χάρη στην αφοπλιστικά γοητευτική παρουσία του στο Once Upon a Time in Hollywood. Ο ίδιος δεν παρέλειψε να δηλώσει πως είναι λάτρης της ιστορίας του Χόλιγουντ, κάτι που φαίνεται στην ταινία και, ως φαίνεται, θα επιβραβευθεί φέτος.

Β' Γυναικείου Ρόλου: Laura Dern στην ταινία Marriage Story

Η Dern υποδύεται τη δικηγόρο διαζυγίων στο Marriage Story, η οποία λόγω του κωμικού αλλά και ταυτόχρονα συναισθηματικού ρόλου της κατάφερε να δώσει μια πιο ανάλαφρη διάσταση στη δραματική ταινία. Και ίσως φέρει άλλο ένα βραβείο Όσκαρ για την ταινία παραγωγής του Netflix. Από τους αντιπάλους της φαίνεται να έχει αποκλειστεί η Jennifer Lopez του Hustler, και τα στοιχήματα δίνουν πιθανότερη διεκδικήτρια του Β' Γυναικείου Ρόλου τη Johansson, για τη συμμετοχή της στο JoJo Rabbit, ως μητέρα ενός 10χρονου εθνικοσοσιαλιστή.

Καλύτερου Σκηνοθέτη: Sam Mendes για το 1917

Το προκλητικό και αγωνιώδες κλίμα, μέσω των δομημένων διαλόγων και της δράσης, που έχει χαρίσει στο πολεμικό δράμα 1917 έχει καθηλώσει το Χόλιγουντ. Ωστόσο, ο Κορεάτης Bong του Parasite είναι ένας σκληρός αντίπαλος, σε αυτή την ανδροκρατούμενη κατηγορία.

Καλύτερου Προσαρμοσμένου Σεναρίου: Jojo Rabbit, Taika Waititi

Ο Taika Waititi κατάφερε να αποδώσει επιτυχημένα τη νουβέλα "Caging Skies"της Christine Leunens σε μια σύγχρονη αλλά και κωμική απόδοση του ναζισμού και του Αδόλφου Χίτλερ. Η κομεντί εισάγει έξυπνα στην αφήγηση τον Χίτλερ και καταφέρνει να συλλάβει το ανθρώπινο συναίσθημα στην ιστορία του 10χρονου πρωταγωνιστή. Αντίπαλός του είναι η Greta Gerwig, που απέδωσε επίσης πολύ πετυχημένα την ιστορική νουβέλα "Little Women".

Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου: Parasite, Bong Joon-ho, Jin Won Han

Η περίπλοκη και εκκεντρική Parasite είναι το φαβορί για το βραβείο Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου. Η ταινία όμως έχει έναν πολύ δυνατό αντίπαλο, που δεν είναι άλλος από το καλογραμμένο Once Upon a Time in Hollywood του Tarantino, ο οποίος έχει κερδίσει ήδη δύο φορές το συγκεκριμένο βραβείο.

Καλύτερης Φωτογραφίας: 1917, Roger Deakins

The Irishman, Rodrigo Prieto

Joker, Lawrence Sher

The Lighthouse, Jarin Blaschke

"Once Upon a Time in Hollywood", Robert Richardson

Καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων: Toy Story 4, Josh Cooley

How to Train Your Dragon: The Hidden World, Dean DeBlois

I Lost My Body, Jeremy Clapin

Klaus, Sergio Pablos

Missing Link, Chris Butler

Καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους: Hair Love, Matthew A. Cherry

Dcera, Daria Kashcheeva

Kitbull, Rosana Sullivan

Memorable, Bruno Collet

Sister, Siqi Song

Καλύτερου Ντοκιμαντέρ: American Factory, Julia Rieichert, Steven Bognar

The Cave, Feras Fayyad

The Edge of Democracy, Petra Costa

For Sama, Waad Al-Kateab, Edward Watts

Honeyland, Tamara Kotevska, Ljubo Stefanov

Καλύτερου ντοκιμαντέρ μικρού μήκους: Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl), Carol Dysinger

In the Absence, Yi Seung-Jun και Gary Byung-Seok Kam

Life Overtakes Me, Kristine Samuelson και John Haptas

St. Louis Superman, Smriti Mundhra και Sami Khan

Walk Run Cha-Cha, Laura Nix

Καλύτερης ταινίας μικρού μήκους: Brotherhood, Meryam Joobeur

Nefta Football Club, Yves Piat

The Neighbors’ Window, Marshall Curry

Saria, Bryan Buckley

Καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας: Parasite, Bong Joon Ho

Corpus Christi, Jan Komasa

Honeyland, Tamara Kotevska, Ljubo Stefanov

Les Miserables, Ladj Ly

Pain and Glory, Pedro Almodovar

Καλύτερου μοντάζ: Ford v Ferrari, Michael McCusker, Andrew Buckland

The Irishman, Thelma Schoonmaker

Jojo Rabbit, Tom Eagles

Joker, Jeff Groth

Parasite, Jinmo Yang

Καλύτερου Ήχου: 1917, Oliver Tarney, Rachel Tate

Ford v Ferrari, Don Sylvester

Joker, Alan Robert Murray

Once Upon a Time in Hollywood, Wylie Stateman

Star Wars: The Rise of SkyWalker, Matthew Wood, David Acord

Ηχητικών Εφέ: 1917

Ad Astra

Ford v Ferrari

Joker

Once Upon a Time in Hollywood

Καλύτερης Παραγωγής: Once Upon a Time in Hollywood, Barbara Ling and Nancy Haigh

The Irishman, Bob Shaw and Regina Graves

Jojo Rabbit, Ra Vincent and Nora Sopkova

1917, Dennis Gassner and Lee Sandales

Parasite, Lee Ha-Jun and Cho Won Woo, Han Ga Ram, και Cho Hee

Καλύτερης πρωτότυπης μουσικής επένδυσης: Joker, Hildur Guðnadóttir

Little Women, Alexandre Desplat

Marriage Story, Randy Newman

1917, Thomas Newman

Star Wars: The Rise of Skywalker, John Williams

Καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού: "I’m Gonna Love Me Again,” Rocketman

"I Can’t Let You Throw Yourself Away,” Toy Story 4

"I’m Standing With You,” Breakthrough

"Into the Unknown,” Frozen 2

"Stand Up,” Harriet

Καλύτερου Μακιγιάζ: Bombshell

Joker

Judy

Maleficent: Mistress of Evil

1917

Καλύτερων Κοστουμιών: Little Women, Jacqueline Durran

The Irishman, Sandy Powell, Christopher Peterson

Jojo Rabbit, Mayes C. Rubeo

Joker, Mark Bridges

Once Upon a Time in Hollywood, Arianne Phillips

Οπτικών Εφέ: 1917

Avengers Endgame

The Irishman

The Lion King

Star Wars: The Rise of Skywalker