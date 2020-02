Brexit Day: Τι πρέπει να ξέρετε για την ημέρα που οι Βρετανοί εγκατέλειψαν την ΕΕ

Της Isabel Togoh

Η Παρασκευή ήταν η τελευταία μέρα της Βρετανίας ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ενώ ο Βρετανός πρωθυπουργός Boris Johnson μίλησε για την "αυγή μιας νέας εποχής" δεν πρόκειται να αλλάξουν πολλά μέχρι το Λονδίνο και οι Βρυξέλλες καταλήξουν σε μια συμφωνία για τις μεταξύ τους σχέσεις.

-Οι Βρετανοί δεν θα θεωρούνται πλέον πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν ορισμένα δικαιώματα, και το εμπόριο θα συνεχιστεί μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ.

-Θα κυκλοφορήσουν νέα νομίσματα που θα θυμίζουν την ημέρα του Brexit, τα οποία θα κατασκευαστούν από τα νομίσματα που είχαν ετοιμαστεί για το Brexit της 31ης Οκτωβρίου 2019 - που δεν έγινε τελικά τότε.

Στους επόμενους 11 μήνες:

-Η Βρετανία θα αρχίσει διαπραγματεύσεις με πιθανούς εμπορικούς εταίρους, όπως οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, ο Καναδάς, και φυσικά η ΕΕ, που αποτελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο του Ηνωμένου Βασιλείου.

-Η Ευρώπη θα πρέπει να συμβιβαστεί με τη νέα πραγματικότητα, με τη Γαλλία να αναμένεται να αναδειχθεί στο νέο σκηνικό. Με την αποχώρηση της Βρετανίας, η ΕΕ χάνει μία από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές δυνάμεις της και το 15% της οικονομίας της.

-Περίπου 3 εκατ. Ευρωπαίοι ζουν στη Βρετανία και 1,2 εκατ. Βρετανοί είναι διασκορπισμένοι σε χώρες της ΕΕ. Αρκετοί από αυτούς ανησυχούν για το πώς θα επηρεαστούν από το Brexit η ασφαλιστική (συντάξεις) και υγειονομική περίθαλψή τους.

-Οι βρετανικές επιχειρήσεις εισέρχονται σε μια μεταβατική φάση και πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες της κυβέρνησης για να διασφαλίσουν το εμπόριο με τις χώρες-μέλη της ΕΕ.

-Τα διαβατήρια των Βρετανών, επίσης, θα αλλάξουν για να αντικαταστήσουν τα ευρωπαϊκά ταξιδιωτικά έγγραφα.

-Παραμένουν πολλά ζητήματα εκκρεμή, όπως η μεταναστευτική πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου και ζητήματα ασφάλειας.

Η Παρασκευή ήταν μια σημαντική και συμβολική ημέρα για τη Βρετανία. Το Ηνωμένο Βασίλειο εισέρχεται σε μια μεταβατική περίοδο 11 μηνών, κατά την οποία θα συνεχίσει να δεσμεύεται από τους κανόνες της ΕΕ και να πληρώνει όσα οφείλει βάσει των εμπορικών σχέσεων με το μπλοκ. Αλλά δεν θα έχει αντιπροσώπους στα πολιτικά και νομοθετικά όργανα της ΕΕ. Η 31η Δεκεμβρίου 2020 είναι η ημερομηνία κατά την οποία η Βρετανία θα μείνει ολοκληρωτικά μόνη της, θα εγκαταλείψει την τελωνειακή ένωση και την κοινή αγορά.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Βρετανός πρωθυπουργός τόνισε ότι το Brexit θα οδηγήσει τη χώρα σε "πραγματική εθνική ανανέωση”, προσθέτοντας ταυτόχρονα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει τη δυνατότητα να γίνει μια "ευρωπαϊκή δύναμη, με πραγματικά παγκόσμιο αποτύπωμα".

Μετά από 47 χρόνια ως μέλος της ΕΕ, η Βρετανία είναι η πρώτη χώρα που φεύγει, μετά το δημοψήφισμα που διεξήχθη το 2016 - το 52% ψήφισε "ναι" στην έξοδο από το μπλοκ. Οι οπαδοί του Brexit πανηγύρισαν για την έξοδο της χώρας τους. "Επιτέλους τα καταφέραμε", γράφει το πρωτοσέλιδο της δεξιάς Daily Express. Αλλά ο Guardian, που είχε ταχθεί υπέρ της παραμονής στην ΕΕ, σημειώνει στο δικό της πρωτοσέλιδο ότι ένα μικρό νησί τζογάρει. Όπως και να το δούμε, το Brexit δίχασε. Αναλυτές, ειδικοί και νομικοί αμφιταλατεύονται για τις οικονομικές επιπτώσεις του Brexit, και πολλά εξαρτώνται από τις εμπορικές συμφωνίες που μπορεί να πετύχει ο Johnson.

EXPRESS: Yes, we did it #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/lCjAdgdnti