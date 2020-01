Ρεκόρ τηλεθέασης πρωτότυπου περιεχομένου ανακοίνωσε το Netflix, αφότου άλλαξε τον τρόπο μέτρησης

Των Ariel Shapiro, Dawn Chmielewski

Κατά την ανακοίνωσή της για τα οικονομικά αποτελέσματα τέταρτου τριμήνου, η Netflix αποκάλυψε μερικά πολύ εντυπωσιακά στοιχεία για την τηλεθέαση στην πλατφόρμα της. Σύμφωνα με την εταιρεία, 76 εκατ. νοικοκυριά παρακολούθησαν τη σειρά επιστημονικής φαντασίας "The Witcher”. Επιπλέον, προέβλεψε ότι 56 εκατ. τηλεθεατές αναμένεται να παρακολουθήσουν τον δεύτερο κύκλο του ψυχολογικού θρίλερ "You” τις πρώτες τέσσερις εβδομάδες. Ακόμη, ανέφερε ότι 83 εκατ. χρήστες παρακολούθησαν την ταινία "6 Underground” του Μάικλ Μπέι.

Ορισμένοι από τους παραπάνω τηλεθεατές παρέμειναν στις οθόνες τους καθ’ όλη τη διάρκεια της προβολής, ενώ κάποιοι άλλοι μόνο για δύο λεπτά.

Το Netflix έχει δεχθεί επικρίσεις για τον αυστηρό έλεγχο της πρόσβασης στα στατιστικά στοιχεία τηλεθέασης - περιορίζοντας ακόμη και τις πληροφορίες που μπορεί να δει ο δημιουργός μιας σειράς ή ταινίας. Τώρα, το Netflix αλλάζει τον τρόπο που δημοσιεύονται αυτά τα στοιχεία.

Η εταιρεία ενημέρωσε του επενδυτές ότι θα αλλάξει τον τρόπο που υπολογίζει τον αριθμό των μελών ενός νοικοκυριού που παρακολουθεί μια συγκεκριμένη ταινία ή τηλεοπτική σειρά. Μέχρι τώρα, ένα μέλος νοικοκυριού έπρεπε να παρακολουθήσει το 70% ενός συγκεκριμένου επεισοδίου ή μίας ταινίας προκειμένου να περιληφθεί στο συνολικό αποτέλεσμα τηλεθέασης. Από εδώ και στο εξής όμως, θα προσμετράται οποιοσδήποτε παρακολούθησε κάποιο πρόγραμμα για τουλάχιστον δύο λεπτά.

Σύμφωνα με το Netflix, ο χρόνος των δύο λεπτών τηλεθέασης είναι "επαρκής ώστε να καταδείξει ότι η επιλογή (σ.μ. του τηλεθεατή) είναι σκόπιμη”. Η εταιρεία παραδέχθηκε βέβαια ότι ο συγκεκριμένος τρόπος μέτρησης της τηλεθέασης αυξάνει τα στατιστικά στοιχεία της κατά 35% κατά μέσο όρο.

"Κάθε εταιρεία που ανακοινώνει διαφορετικό τρόπο μέτρησης, το κάνει προκειμένου να παρουσιάσει τα στοιχεία της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο”, σημειώνει ο Μάικλ Πάτστερ της Wedbush Securities.

Η συγκεκριμένη μέθοδος μέτρησης βέβαια, δεν είναι καινούρια. Το Netflix ανέφερε ότι παρόμοια μεθοδολογία ακολουθούν το BBC, οι New York Times και το YouTube. "Με αυτόν τον τρόπο, όλοι οι τίτλοι αντιμετωπίζονται ισότιμα και εξισορροπούνται οι μετρήσεις για όλους τους τύπους του περιεχομένου μας”, ανέφερε η εταιρεία στους επενδυτές.

Ο Πάτστερ εξέφρασε επίσης τη διαφωνία του όσον αφορά την επίκληση της Netflix στα στοιχεία αναζήτησης της Google για να αποδείξει ότι η δική της σειρά επιστημονικής φαντασίας "The Witcher” ήταν πιο δημοφιλής από το "The Mandalorian” της Disney+. Η αναζήτηση της Google δεν αποτελεί απαραίτητα απόδειξη, σημειώνει ο Πάτστερ. Θα μπορούσε να είναι απόδειξη ότι οι τηλεθεατές δεν γνωρίζουν ότι το "The Witcher” είναι σειρά του Netflix.

Πιο ξεκάθαρη εικόνα για το πώς διαμορφώθηκε στην πραγματικότητα η τηλεθέαση του "The Witcher” σε σχέση με το "The Mandalorian” θα υπάρξει όταν η Disney θα δημοσιευσει τα οικονομικά αποτελέσματά της στις 4 Φεβρουαρίου.