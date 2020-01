Αυξάνονται τα ερωτηματικά για τα κίνητρα της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με την εκτέλεση Σουλεϊμανί

Της Isabel Togoh

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε εξετάσει το ενδεχόμενο εκτέλεσης του εξέχοντος στρατιωτικού αξιωματούχου του Ιράν Κασέμ Σουλεϊμανί ήδη από τον Ιούνιο, αποκάλυψη που ανατρέπει τον ισχυρισμό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι έλαβε τη συγκεκριμένη απόφαση προκειμένου να αποτρέψει επικείμενες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών πρεσβειών.

Το NBC ανέφερε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως η εκτέλεση του Σουλεϊμανί είχε συζητηθεί ως επιλογή αντιποίνων στην περίπτωση που η αυξανόμενη επιθετικότητα του Ιράν οδηγούσε στο θάνατο κάποιου Αμερικανού. Το ενδεχόμενο ανάληψης μιας τέτοιας ενέργειας, η οποία απαιτούσε την έγκριση του Τραμπ, είχε συζητηθεί πριν από επτά μήνες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απορρίψει το σχέδιο, παρά την πίεση που είχε δεχθεί από τον τότε σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, Τζον Μπόλτον, και τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, να "απαντήσει” στο Ιράν για την κατάρριψη ενός αμερικανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους τον Ιούνιο.

Τώρα, η κυβέρνηση Τραμπ υφίσταται πιέσεις προκειμένου να παράσχει αποδείξεις για τις πληροφορίες (σ.μ. ότι ο Ιρανός υποστράτηγος σχεδίαζε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών πρεσβειών) που οδήγησαν στην εκτέλεση του Κασέμ Σουλεϊμανί, επικεφαλής της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, με την επίθεση drone στις 3 Ιανουαρίου.

Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικών εμφανίσεων το περασμένο Σαββατοκύριακο, κορυφαίοι αξιωματούχοι του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Άμυνας, Μαρκ Έσπερ, αρνήθηκαν να παράσχουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που οδήγησαν στις εν λόγω επιθέσεις.

Ο πρόεδρος Τραμπ είχε ισχυριστεί νωρίτερα ότι ανέλαβε δράση καθώς είχε την πεποίθηση ότι ο Σουλεϊμανί ενορχήστρωνε επικείμενες επιθέσεις σε πρεσβείες των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Εν τω μεταξύ, στην Τεχεράνη, διαδηλωτές συνεχίζουν να κατακλύζουν τους δρόμους της ιρανικής πρωτεύουσας εκφράζοντας την οργή τους προς τις ιρανικές αρχές για την κατάρριψη ενός ουκρανικού επιβατικού αεροσκάφους.

Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ο πρόεδρος του Ιράν παραδέχθηκε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις από ένα "ολέθριο λάθος” κατέρριψαν το αεροσκάφος της Ukraine International Airlines που εκτελούσε την πτήση 752, προκαλώντας τον θάνατο των 176 επιβατών και του πληρώματός του.

Παράλληλα, ο πρέσβης της Βρετανίας στο Ιράν συνελήφθη προσωρινά λόγω της συμμετοχής του στην ολονυχτία που διοργανώθηκε στην Τεχεράνη (σ.μ. στη μνήμη των θυμάτων του ουκρανικού αεροσκάφους), τη στιγμή που στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούσαν φωτογραφίες που έδειχναν συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ενώ την Κυριακή, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν, μέσω ανάρτησής του στο Twitter: "Μην σκοτώνεται τους διαδηλωτές σας”.

Το υπόβαθρο στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν: Οι επί δεκαετίες τεταμένες σχέσεις μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον έφτασαν σε κρίσιμο σημείο μετά την αεροπορική επίθεση που διέταξε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οδήγησε στην εκτέλεση του Σουλεϊμανί. Είχε προηγηθεί ο θάνατος ενός Αμερικανού εργολάβου στο Ιράκ (σ.μ. από επίθεση με ρουκέτα σε βάση του Κιρκούκ), για τον οποίο ο Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν. Λίγες ώρες αργότερα ακολούθησαν οι ιρανικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράκ, στο πλαίσιο των οποίων καταρρίφθηκε το ουκρανικό αεροσκάφος.

Εν τω μεταξύ, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Μαρκ Ο’ Μπράιεν δήλωσε στο Fox News ότι οι ανησυχίες για επικείμενες επιθέσεις σε αμερικανικές πρεσβείες "ευθυγραμμίζονταν με τις πληροφορίες” (σ.μ. των μυστικών υπηρεσιών), ενώ αντίθετα ο υπουργός Άμυνας Μάρκ Έσπερ μιλώντας στο CBS τόνισε ότι δεν είχε αντιληφθεί κάποια συγκεκριμένη απειλή εναντίον των αμερικανικών πρεσβειών. Τα αντιφατικά μηνύματα ενίσχυσαν τα ερωτηματικά σχετικά με τα κίνητρα της αμερικανικής κυβέρνησης όσον αφορά την επίθεση (σ.μ. κατά του Σουλεϊμανί).

Παράλληλα, ο Μάικλ Μακ Κέιν, διευθύνων σύμβουλος της Maple Leaf Foods, επέρριψε στον "λανθασμένο” χειρισμό του Τραμπ την κατάρριψη του αεροσκάφους της Ukraine International Airlines, όπου έχασαν τη ζωή τους η σύζυγος και ο 11χρονος γιός ενός υπαλλήλου της εταιρείας του. "Ένας νάρκισσος καταστρέφει τις επιτυχίες του κόσμου”, έγραψε στο Twitter.

..A narcissist in Washington tears world accomplishments apart; destabilizes region. US now unwelcomed everywhere in the area including Iraq; tensions escalated to feverish pitch. Taking out despicable military leader terrorist? There are a hundred like him, standing next in line