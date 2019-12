O Karel Komarek ήρθε για να μείνει

Τις σημαντικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας υπογραμμίζει μέσω της συνέντευξής του στο Forbes ο Karel Komarek, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του επενδυτικού ομίλου KKCG, ενός από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους επενδυτικούς ομίλους στην Κεντρική Ευρώπη. Υπό την ηγεσία και κατεύθυνσή του, η KKCG έχει αναπτυχθεί δυναμικά τα τελευταία 25 χρόνια, διαθέτοντας ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων επικεντρωμένο στην ψυχαγωγία και τα τυχερά παιχνίδια, την ενέργεια και την εξόρυξη και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, τις τεχνολογίες και τη βιοϊατρική, αλλά και σε δραστηριότητες όπως ο τουρισμός και το real esate.

Περαιτέρω, ο Karel Komarek αποτελεί σηµαντικό δωρητή στο John F. Kennedy Center for the Performing Arts στην Ουάσινγκτον. Φέτος, για πρώτη φορά σε διάστηµα περίπου 50 ετών, το συγκρότηµα ενός από τα σηµαντικότερα αµερικανικά πολιτιστικά ιδρύµατα, το John F. Kennedy Center for the Performing Arts, επεκτάθηκε επιτυχώς για να συµπεριλάβει έναν χώρο που ονοµάζεται REACH, τη δηµιουργία του οποίου υποστήριξε το Karel Komarek Family Foundation.

Με αφορµή την επίσκεψη εκπροσώπων του Τύπου στην Ουάσινγκτον για την απονοµή του εφετινού βραβείου Mark Twain Award, το "Forbes" συνάντησε τον κ. Komarek, έναν από τους σηµαντικότερους ξένους επενδυτές στην Ελλάδα, ο οποίος και παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη σε ελληνικό µέσο ενηµέρωσης.

Συνέντευξη στον Νίκο Χρυσικόπουλο

- Κύριε Komarek, έχετε δηλώσει ότι από νεαρή ηλικία θέλατε να ασχοληθείτε µε την επιχειρηµατικότητα. Την εποχή εκείνη, ωστόσο, η Τσεχία βρισκόταν υπό κοµµουνιστικό καθεστώς. Πώς είχατε οραµατιστεί αυτό το µέλλον για εσάς;

Πράγµατι, εκείνη την περίοδο µόνο ως όνειρο µπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι θα µπορούσε να γίνει επιχειρηµατίας. Για κάποιο λόγο, όµως, πίστευα ότι στο µέλλον θα υπήρχε ένας τρόπος να διευθύνω ή να δηµιουργήσω µια επιχείρηση. Το κίνητρό µου ήταν προσωπικό, µε την έννοια ότι δεν επηρεάστηκα από το οικογενειακό ή το κοντινό µου περιβάλλον για αυτή την απόφαση. θα έλεγα πως τελικά στάθηκα τυχερός γιατί τα κατάφερα, ήµουν στη σωστή ηλικία και στη σωστή στιγµή για να ασχοληθώ µε τις επιχειρήσεις.

Η "Βελούδινη Επανάσταση" στην Τσεχία έγινε λίγα χρόνια πριν ξεκινήσω να αναζητώ την τύχη µου. Ήµουν αρκετά αφελής για να τολµήσω χωρίς να φοβάµαι τις συνέπειες. Αλλά ο χρόνος, αυτό το timing, στα σίγουρα έπαιξε καθοριστικό ρόλο την περίοδο εκείνη. Ήταν µια ιστορική ευκαιρία τότε για κάθε νέο ξεκίνηµα.

- Κοιτώντας πίσω, αυτή η πορεία µέχρι σήµερα άλλαξε την επιχειρηµατική στρατηγική και φιλοσοφία σας;

Το µόνο πλεονέκτηµα του να ωριµάζεις είναι ότι µπορεί να είσαι περισσότερο έξυπνος, πιο έµπειρος και να αξιολογείς καλύτερα τα πράγµατα. Αυτό είναι το στάδιο στο οποίο βρίσκοµαι τώρα. Ακόµη γεµάτος ενέργεια και αποφασιστικότητα, αλλά περισσότερο µε τη σκέψη στις συνέπειες και στα αποτελέσµατα των αποφάσεων που λαµβάνεις, καθώς και το ρίσκο που είσαι διατεθειµένος να αναλάβεις.

- Ο όµιλος KCGK είναι διαφοροποιηµένος, µε πολυσχιδείς δραστηριότητες. Ήταν εξαρχής ο στόχος σας; Θα συνεχίσει να διατηρεί αυτήν τη δοµή;

Ναι. Όταν ξεκίνησα τη δεκαετία του ’90, πάντοτε στόχος µου ήταν οι επιχειρηµατικές µου δραστηριότητες να είναι διαφοροποιηµένες. Ήταν µια καλή στρατηγική. Βιώσαµε σε όλη αυτή την πορεία κάποιες περιόδους κρίσεων και, όταν είσαι διαφοροποιηµένος επιχειρηµατικά, µπορείς να διαπιστώσεις τα σηµάδια µιας επερχόµενης ύφεσης, λόγου χάρη, σε έναν τοµέα να εµφανίζεται νωρίτερα από ό,τι σε κάποιους άλλους.

Επιπλέον, ο κόσµος προχωρά και οι αλλαγές είναι ταχύτατες. Υπάρχουν νέες τεχνολογίες, νέες τεχνικές που ούτε καν µπορούσαµε να τις ονειρευτούµε πριν από µερικά χρόνια. Οι αλλαγές είναι αστραπιαίες. Για αυτόν τον λόγο πρέπει κάποιος να είναι πάντοτε προσεκτικός ως επενδυτής, ως υπεύθυνος shareholder, για το πώς θα µπορέσει να επιβιώσει από επερχόµενες κρίσεις.

Αυτή ήταν µία από τις επιδιώξεις µου από την αρχή και οι δραστηριότητες του οµίλου θα συνεχίσουν µε αυτό το µοντέλο µέχρι το τέλος της επιχειρηµατικής µου καριέρας.

- Ποια είναι, συγκεκριµένα, τα σχέδιά σας για τον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών, τόσο για τον όµιλο SAZKA όσο και για τον ΟΠΑΠ;

Είµαστε πολύ περήφανοι για ό,τι έχουµε πετύχει από όταν επενδύσαµε για πρώτη φορά στον κλάδο, πριν από οκτώ χρόνια. Από τότε καταφέραµε να δηµιουργήσουµε το SAZKA Group, έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόµενους παρόχους λοταριών στην Ευρώπη, διαθέτοντας ισχυρά εµπορικά σήµατα σε Αυστρία, Κύπρο, Τσεχία, Ελλάδα και Ιταλία. Στο χαρτοφυλάκιο του οµίλου, πέραν της συµµετοχής στον ΟΠΑΠ, βρίσκονται η τσεχική λοταρία SAZKA, η Casinos Austria, η Austrian Lotteries και η LOTTOITALIA.

Ο κλάδος των τυχερών παιχνιδιών είναι πολύ δυναµικός, οι νέες τεχνολογίες θα παίξουν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξή του και πιστεύω ότι έως τώρα µπορέσαµε να αποδείξουµε πως είµαστε ένας σηµαντικός και υπεύθυνος παίκτης της αγοράς, µιας αγοράς που αλλάζει από το παραδοσιακό µοντέλο σε αυτό του 21ου αιώνα.

- Μέσω της πρόσφατης δηµόσιας πρότασης, πετύχατε την αύξηση της συµµετοχής της SAZKA Group στο µετοχικό κεφάλαιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. Είστε ικανοποιηµένος από αυτή την εξέλιξη και ποιες είναι οι µελλοντικές σας κινήσεις στην Ελλάδα;

Είµαστε ικανοποιηµένοι που µας δόθηκε η δυνατότητα να αυξήσουµε σηµαντικά τη συµµετοχή µας στον ΟΠΑΠ µέσω της δηµόσιας πρότασης που ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Έχω αναφέρει πως η πρότασή µας, η οποία αποδείχθηκε ελκυστική για τους µετόχους του ΟΠΑΠ, αποτελεί ισχυρή επιβεβαίωση της εµπιστοσύνης µας στην ελληνική οικονοµία.

Απώτερος στόχος µας είναι να αποκτήσουµε, σε βάθος χρόνου, πλειοψηφικό ποσοστό συµµετοχής στον ΟΠΑΠ. Προσβλέπουµε να συνεχίσουµε να επενδύουµε στον ΟΠΑΠ, σε συνεργασία µε όσους µετόχους επέλεξαν να µη διαθέσουν τις µετοχές τους. Είµαστε ικανοποιηµένοι που οι µέτοχοι αυτοί επέλεξαν να συνεχίσουν µαζί µας, εν όψει των ενεργειών µας για την εκπλήρωση της εξαιρετικά ενδιαφέρουσας στρατηγικής του ΟΠΑΠ. Η Ελλάδα είναι µια πολύ ενδιαφέρουσα αγορά και παρακολουθούµε όλες τις εξελίξεις.

- Εξετάζετε νέες εξαγορές στον κλάδο, στην Ευρώπη ή διεθνώς;

Πάντοτε, ως ένας από τους παίκτες της αγοράς, εξετάζουµε κάθε δυνατή ευκαιρία, κυρίως στην Ευρώπη, αν και εξετάζουµε κάποιες ευκαιρίες και στις ΗΠΑ. Στη Μ. Βρετανία υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά µας και θέλουµε να συµµετάσχουµε στον διαγωνισµό για την παραχώρηση της National Lottery το 2020 το πιθανότερο. Όλα θα εξαρτηθούν από τις συνθήκες τότε και τους όρους του διαγωνισµού. Πιστεύουµε ότι µπορούµε να δώσουµε νέα προοπτική στο business, όπως κάναµε σε πολλές αγορές µέχρι τώρα.

- Ποιοι ήταν οι λόγοι πίσω από την απόφαση του Komarek Foundation να υποστηρίξει το Kennedy Center;

Για να είµαι ειλικρινής, το πρώτο βήµα έγινε κάπως συµπτωµατικά. Θα πρέπει να γυρίσω πίσω στο 2005, όταν είχαµε ξεκινήσει από µια µεγάλη συζήτηση για το πώς θα µπορέσουµε να υποστηρίξουµε τις τέχνες και τους νέους καλλιτέχνες. Λίγο καιρό αργότερα αποφασίσαµε να θεσµοθετήσουµε το Βραβείο Antonín Dvorak, ένα βραβείο κύρους, που απονέµεται σε άτοµα που έχουν συµβάλει σηµαντικά στην προώθηση και διάδοση της τσεχικής κλασικής µουσικής µέσω διά βίου εργασίας ή εξαιρετικού καλλιτεχνικού επιτεύγµατος τόσο στην Τσεχική Δηµοκρατία όσο και στο εξωτερικό. Από τότε ήµασταν πολύ ενεργοί, υποστηρίζοντας το Dvorak Music Festival και τις δραστηριότητές του.

To 2013 ήρθε σε επαφή µαζί µου η Διεθνής Επιτροπή του Kennedy Center και ενηµερώθηκα πως επρόκειτο να τιµηθώ µε το Χρυσό Μετάλλιο των Τεχνών (Gold Medal in the Arts) του Kennedy Center International Committee of the Arts (KCICA) για τη συνεισφορά µου στη στήριξη των τεχνών στη Δηµοκρατία της Τσεχίας.

Ακολούθησαν συζητήσεις για το κατά πόσον θα υπήρχε ενδιαφέρον να συµµετέχουµε ενεργότερα στις δραστηριότητες του KCICA. Έτσι, από το 2014 µαζί µε τη σύζυγό µου, Stepanka, διατελούµε µέλη του KCICA και στην πορεία αποδεχθήκαµε την τιµητική πρόταση να λάβουµε τις θέσεις των συµπροέδρων του KCICA.

- Η συµµετοχή σας στο project του REACH πώς προέκυψε;

Το όραµα του έργου REACH, όπως το ίδιο το έργο, είναι συναρπαστικό και εκτιµώ το γεγονός ότι µαζί µε τη Stepanka µπορέσαµε να συµβάλουµε στη δηµιουργία του. Ήµασταν τυχεροί που µπορέσαµε να συµµετάσχουµε, καθώς το project είχε ήδη ξεκινήσει. Όσο περισσότερα µαθαίναµε για τον σχεδιασµό, τόσο περισσότερο µεγάλωνε το ενδιαφέρον µας, γιατί είναι µοναδικό στο είδος του. Είναι ανοιχτό στο κοινό, ξεφεύγει από την παραδοσιακή φόρµα και δηµιουργήθηκε µε κύριο στόχο να φέρει εκατοµµύρια νέων µαθητών και σπουδαστών κοντά στις τέχνες και στο Kennedy Center και να τους προετοιµάσει για το µέλλον, ως µελών ή και υποστηρικτών του Κέντρου, ως πρεσβευτών της κουλτούρας του Κέντρου στις χώρες από όπου προέρχονται.

Το δεύτερο σηµείο που ήταν πολύ ενδιαφέρον για εµάς ήταν ότι ο χώρος αυτός, όπως ανέφερα, είναι πλήρως ανοιχτός για το κοινό, ο οποιοσδήποτε µπορεί να έρθει, να µείνει στους χώρους του REACH, να παρακολουθήσει τις πρόβες, την ίδια την παράσταση. Το κοινό έρχεται πιο κοντά στον καλλιτέχνη, µπορεί να γίνει ακόµα και µέρος του σκηνικού. Αυτός είναι ο τρόπος που πιστεύουµε ότι µπορεί να οδηγήσει τη νέα γενιά στον 21ο αιώνα.

Το έτερο επιχείρηµα για εµάς που οδήγησε στην απόφαση να συµµετάσχουµε στο project του REACH είναι η εκπληκτική αρχιτεκτονική του κτιρίου. Ο συνδυασµός όλων αυτών των στοιχείων µάς έφερε εδώ, ως φιλάνθρωπους και ως µέρος της διοίκησης.

- Θα µπορούσε να πει κανείς ότι η προσέγγιση που έχει υιοθετηθεί για το REACH και την αλληλεπίδραση κοινού και καλλιτεχνών είναι περισσότερο ευρωπαϊκή.

Ακριβώς, αυτός είναι ο τρόπος που έχουµε στην Ευρώπη. Η διαφορά είναι ότι ο τρόπος που αυτό το project γεννήθηκε, ο τρόπος µε τον οποίο εξασφαλίζεται χρηµατοδότηση, µέσω ιδιωτικών δωρεών και όχι κρατικής επιχορήγησης, είναι µοναδικός. Και αυτό είναι που εκτιµώ υψηλότερα από οτιδήποτε άλλο ως επιχειρηµατίας, η αποκλειστική χρηµατοδότηση του REACH από ιδιωτικές πηγές. Πρόκειται για µια τεράστια διαφορά µεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης. Στις ευρωπαϊκές χώρες, το µεγαλύτερο µέρος των πόρων για τις τέχνες, για δηµόσια µνηµεία ή εκδηλώσεις και παραστάσεις προέρχεται από κρατική δαπάνη, από φόρους ή άλλους κυβερνητικούς πόρους. Στις ΗΠΑ το µεγαλύτερο µέρος αυτών προέρχεται από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Και αυτό είναι κάτι που θα θέλαµε να φέρουµε και να δούµε περισσότερο στην Ευρώπη.

Διότι, σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα, οι τέχνες δεν θα µπορούν να είναι βιώσιµα χρηµατοδοτούµενες από τον δηµόσιο τοµέα. Και γι’ αυτό θα πρέπει να δοθούν κίνητρα από τα κράτη, όπως στις ΗΠΑ, να κινητοποιηθούν επιχειρήσεις και δωρητές να συµµετέχουν, όχι µόνο λόγω του ενδιαφέροντός τους, αλλά και ως προσωπικό τους επίτευγµα.

- Πρόκειται για διαφορετική νοοτροπία ή εξηγείται λόγω των ισχυρών φορολογικών κινήτρων που δίδονται στις ΗΠΑ για δωρεές;

Νοµίζω είναι συνδυασµός. Στις ΗΠΑ υπάρχει κουλτούρα φιλανθρωπίας, οι προνοµιούχοι θεωρούν ότι πρέπει να επιστρέψουν ένα κοµµάτι της περιουσίας τους στην κοινωνία. Κάποιοι στηρίζουν το σχολείο και το πανεπιστήµιο που αποφοίτησαν, άλλοι αθλήµατα, άλλοι τον πολιτισµό. Από µικρές δωρεές, µέχρι τις µεγαλύτερες που προέρχονται από επιχειρήσεις ή φιλάνθρωπους.

- Πλέον το όνοµά σας ως δωρητών έχει συνδεθεί µε την ιστορία και την κληρονοµιά του REACH. Τι αισθήµατα σας δηµιουργεί αυτό;

Όταν έγιναν τα εγκαίνια του REACH και συµµετείχαµε στην επίσηµη τελετή, ήταν µια πολύ συναισθηµατική στιγµή. Να βλέπεις ένα έργο τέτοιου µεγέθους να έχει γίνει πραγµατικότητα, νέους ανθρώπους να το αγκαλιάζουν από την πρώτη στιγµή, ήταν µοναδικό.

- Το Ίδρυµα Komarek υποστηρίζει τον πολιτισµό, φυσικά, και στην Ευρώπη, κυρίως στην Τσεχία. Υπάρχουν σχέδια για αντίστοιχες κινήσεις και σε άλλες χώρες όπου ήδη έχετε δραστηριότητα;

Όπου διαθέτουµε επιχειρηµατική παρουσία, όπως στην Ελλάδα, θέλουµε να υποστηρίζουµε κοινωνικούς σκοπούς. Όσο µεγαλύτερη παρουσία αποκτάµε σε µια χώρα, τόσο περισσότερες δράσεις για το κοινωνικό σύνολο εξετάζουµε. Στόχος µας είναι να αποτελούµε έναν υπεύθυνο εταίρο, µε κοινωνικές δράσεις για το καλό του συνόλου. Καθ’ όλη τη διάρκεια των είκοσι χρόνων που έχω ασχοληθεί µε την επιχειρηµατικότητα, έχω στηρίξει την πεποίθηση ότι, για να είναι επιτυχηµένη µια επιχείρηση, πρέπει όχι µόνο να είναι κερδοφόρα, αλλά να δηµιουργήσει από την αρχή µια διαχρονική αξία για την κοινωνία.

- Σε ό,τι αφορά τον ΟΠΑΠ;

Όπως γνωρίζετε, η εταιρική κοινωνική δραστηριότητα του ΟΠΑΠ είναι από τις µεγαλύτερες στην Ελλάδα και υποστηρίζουµε τους τοµείς της υγείας, του αθλητισµού και όχι µόνο.

Προσπαθήσαµε να µετασχηµατίσουµε την εταιρεία από έναν κρατικό οργανισµό σε µια σύγχρονη, δυναµική επιχείρηση στον κλάδο της ψυχαγωγίας, µε επίγειες και διαδικτυακές δραστηριότητες. Είµαστε περήφανοι για το τι έχουµε πετύχει στην Ελλάδα, σε επιχειρηµατικό και κοινωνικό επίπεδο, µέσω εταιρικών κοινωνικών δράσεων του Οργανισµού.

KAREL KOMAREK FAMILY FOUNDATION

Το Karel Komarek Family Foundation ιδρύθηκε το 2017 από τον Karel και τη Stepanka Komarek. Η αποστολή του Karel Komarek Family Foundation είναι να δώσει στους ανθρώπους το θάρρος να µεταµορφώσουν τις ιδέες και το όραµά τους στην πραγµατικότητα. Στη Δηµοκρατία της Τσεχίας, το Ίδρυµα υπήρξε µακροπρόθεσµος υποστηρικτής του Φεστιβάλ Dvorak της Πράγας και του Ιδρύµατος Promeny. Στη Γαλλία δηµιουργήθηκε φέτος ο Κήπος της Ειρήνης µέσω της υποστήριξης του Ιδρύµατος. Το Ίδρυµα είναι σηµαντικός χορηγός του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών John F. Kennedy στην Ουάσινγκτον, οι δραστηριότητες του οποίου περιλαµβάνουν την προώθηση της παρουσίασης διεθνών καλλιτεχνών σε αυτήν τη διάσηµη αµερικανική σκηνή. Εκτός από αυτές τις πολυετείς δραστηριότητες, το Ίδρυµα επίσης υποστηρίζει έργα από άτοµα και κοινότητες, τόσο στην Τσεχική Δηµοκρατία όσο και στο εξωτερικό, που έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία, τις σκέψεις και τη στάση των ανθρώπων. Ο Karel Komarek και η σύζυγός του, Stepanka, από το 2014 αποτελούν µέλη του Kennedy Center International Committee οn the Arts (KCICA) και τον Δεκέµβριο του 2017 έγιναν συµπρόεδροι (Co-Chairs) του Kennedy Center International Committee οn the Arts.



* Αναδημοσίευση από την ελληνική έκδοση του περιοδικού Forbes