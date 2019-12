Το Facebook διέγραψε εκατοντάδες ψεύτικους λογαριασμούς υπέρ του Trump

Του Michael Nunez

Την Παρασκευή, το Facebook ανακοίνωσε ότι διέγραψε πάνω από 900 λογαριασμούς, ομάδες και σελίδες, από την πλατφόρμα του και από το Instagram, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν ψεύτικα προφίλ για να παραπλανήσουν ή και να εξαπατήσουν τους χρήστες. Σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις, μάλιστα, χρησιμοποιήθηκαν φωτογραφίες στο προφίλ των λογαριασμών, οι οποίες είχαν δημιουργηθεί με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι νέοι λογαριασμοί, οι ομάδες και οι σελίδες που εξοβελίστηκαν ήταν μέρος ενός δικτύου ονόματι "The Beauty of Life" (ή, εν συντομία, TheBL), το οποίο σύμφωνα με το Facebook είναι τμήμα της αμφιλεγόμενης συντηρητικής εκδοτικής επιχείρησης The Epoch Times. Οι εν λόγω λογαριασμοί συχνά προωθούσαν αντικομμουνιστικά και υπέρ του Donald Trump μηνύματα σε εκατοντάδες άλλες σελίδες και σε λογαριασμούς.

"Η έρευνά μας έδειξε τη σύνδεση αυτών των λογαριασμών με το Epoch Media Group, μια ειδησεογραφική επιχείρηση με έδρα τις ΗΠΑ, αλλά και με άτομα στο Βιετνάμ, τα οποία εργάζονταν για αυτή την εταιρεία", ανέφερε το Facebook στην ανακοίνωσή του. "Το BL έχει εξοβελιστεί πλέον από το Facebook".

Το Epoch Media Group, στο οποίο ανήκει η εφημερίδα Epoch Times, είναι στενά συνδεδεμένο με το απαγορευμένο στην Κίνα κίνημα Falun Gong, και είναι γνωστό πως προωθεί θεωρίες συνωμοσίας υπέρ του Trump. Το Facebook λέει πως το Epoch Media Group έχει ξοδέψει 9,5 εκατ. δολ. σε διαφημίσεις πολιτικού περιεχομένου μέσω των σελίδων που έχουν πλέον διαγραφεί. Εκπρόσωπος του εκδοτικού ομίλου αρνήθηκε τις κατηγορίες του Facebook.

"Το Epoch Media Group δεν έχει καμία σχέση με την ιστοσελίδα BL", αναφέρει ο εκδότης Stephen Gregory. "Η εφημερίδα Epoch Times και το δίκτυο TheBL είναι τελείως ξεχωριστές οντότητες. Το εν λόγω δίκτυο ιδρύθηκε από πρώην υπαλλήλους της Epoch Times".

Το Facebook αναφέρει ότι συνεργάστηκε με ανεξάρτητους φορείς, την Graphika και το Atlantic Council’s Digital Forensic Research Lab (DFRLab), προτού αναάβει δράση. Οι ερευνητές στην 39 σελίδων αναφορά τους σημειώνουν όσα ανακάλυψαν και κυρίως το γεγονός ότι είχαν χρησιμοποιηθεί ψεύτικες φωτογραφίες προφίλ, που είχαν δημιουργθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

"Δεκάδες τέτοιοι ψεύτικοι λογαριασμοί χρησιμοποιούσαν σαν φωτογραφία στο προφίλ τους εικόνες που είχαν παραχθεί με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Πρώτη φορά βλέπουμε να εφαρμόζεται τόσο εκτεταμένα μια τέτοια τεχνολογία", σύμφωνα με τους συντάκτες της έρευνας.

Οι ερευνητές, τέλος, αναφέρουν πως αυτό το περιστατικό δεν θα είναι το τελευταίο που θα ακούσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή για να χειραγωγηθούν οι καταναλωτές. "Η εφαρμογή τόσο εκτεταμένων μηχανισμών υποστήριξης του Trump από μια εταιρεία στο Βιετνάμ ίσως δείχνει την πρόθεση κάποιον δικτύων να ενισχυθεί η εκστρατεία υπέρ του Trump ενόψει των εκλογών του 2020", προειδοποιούν οι ερευνητές.