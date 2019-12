Οι νεοεισερχόμενες στη λίστα του 2019 με τις "Πιο ισχυρές γυναίκες του κόσμου"

Της Elana Lyn Gross

Η λίστα για το 2019 με τις "100 πιο ισχυρές γυναίκες του κόσμου” αναδεικνύει τις γυναίκες εκείνες που χρησιμοποιούν τη δύναμή τους για να φέρουν την αλλαγή και, συχνά, "ανυψώνουν" και άλλες γυναίκες μαζί τους. Οι 23 νεοεισερχόμενες στη λίστα έκαναν το ντεμπούτο τους σε αυτή, για τη δουλειά τους σε τομείς που συνδέονται με την πολιτική, την χάραξη πολιτικής, τις επιχειρήσεις, την οικονομία, τα μέσα ενημέρωσης, την ψυχαγωγία και την τεχνολογία.

Αυτές οι γυναίκες συνηθίζουν να είναι οι "πρώτες", ενίοτε και οι "μοναδικές" - όπως η Vicki Hollub (Νο.47 στη λίστα), η πρώτη γυναίκα επικεφαλής μεγάλης αμερικανικής πετρελαϊκής εταιρείας, η Sophie Wilmes (Νο.65 στη λίστα) η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει το αξίωμα της πρωθυπουργού στο Βέλγιο και η Zuzana Čaputová (Νο.80 στη λίστα), η πρώτη γυναίκα που καταλαμβάνει τον προεδρικό θώκο της Σλοβακίας.

Ανεξαρτήτως εάν διοικούν εταιρείες ή χώρες, οι γυναίκες της λίστα του 2019 έχουν ένα κοινό: έκαναν την είσοδό τους σε ανδροκρατούμενους χώρους, ανοίγοντας τον δρόμο για τις επόμενες γενιές γυναικών-ηγετών, με την ελπίδα ότι θα έρθει ο καιρός που τα φυλετικά στερεότυπα και οι προκαταλήψεις θα σπάσουν μια για πάντα.

Η νεοεισερχόμενη στη λίστα που κατέλαβε την υψηλότερη θέση είναι η Ursula von der Leyen (No. 4 στη λίστα), που διορίστηκε πρόεδρος της Κομισιόν, το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Ιούλιο του 2019. Είναι η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει αυτό το αξίωμα και είναι υπεύθυνη για τη νομοθεσία που επηρεάζει περισσότερους από 700 εκατομμύρια Ευρωπαίους. Η von der Leyen δεσμεύτηκε να αυξήσει την εκπροσώπηση του γυναικείου φύλου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σημειώνοντας σε μια ομιλία της προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι "από το 1958 έχουν υπάρξει 183 επίτροποι. Μόνο 35 ήταν γυναίκες". Υπό την ηγεσία της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τώρα 15 άνδρες και 11 γυναίκες Επιτρόπους. Προηγουμένως ήταν μέλος του υπουργικού συμβουλίου της Angela Merkel, που είναι η πρώτη γυναίκα καγκελάριος της Γερμανίας και πρώτη στη λίστα για το 2019 με τις 100 ισχυρότερες γυναίκες στον κόσμο, θέση που διατηρεί για ένατη διαδοχική χρονιά.

Την επόμενη νεοειρχόμενη συναντάμε στη θέση 16 της λίστας και είναι η Julie Sweet που έγινε διευθύνουσα σύμβουλος της πολυεθνικής συμβουλευτικής εταιρείας Accenture, τον Σεπτέμβριο του 2019. Η Sweet αποτελεί μέλος μια μικρής αλλά αυξανόμενης ομάδας γυναικών CEOs εταιρειών του S&P 500, κάποιες από τις οποίες επίσης περιλαμβάνονται στη λίστα, όπως: η Ginni Rometty της IBM (No. 9), η Safra Catz της Oracle (No. 14) and η Lynn Good της Duke Energy Corp (No. 59). Πριν την προαγωγή της σε διευθύνουσα σύμβουλο, η Sweet ήταν επικεφαλής του τμήματος νομικών συμβούλων της εταιρείας και επικεφαλής για την αγορά της Βόρειας Αμερικής.

Τον κύκλο των τριών κορυφαίων νεοεισερχόμενων γυναικών στη λίστα κλείνει η Judith McKenna (No. 21), η διευθύνουσα σύμβουλος και πρόεδρος της Walmart International. Διοικεί πάνω από 6.000 καταστήματα λιανικής πώλησης και 700.000 συνεργάτες σε 26 χώρες. Πριν επιλεγεί για τη θέση αυτή, ήταν εκτελεστική αντιπρόεδρος και επικεφαλής επιχειρηματικής λειτουργίας για τη Walmart στις Η.Π.Α.

Η λίστα με τις νεοεισερχόμενες

Αναλυτικά, οι νεοεισερχόμενες στη λίστα των "100 ισχυρότερων γυναικών του κόσμου” για το 2019 είναι οι κάτωθι:

Ursula von der Leyen (No. 4)

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Julie Sweet (No. 16)

Διευθύνουσα Σύμβουλος της Accenture

Judith McKenna (No. 21)

Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Walmart International

Jessica Tan (No. 22)

Συν-διευθύνουσα Σύμβουλος, Επικεφαλής Επιχειρηματικής Λειτουργίας και Διευθύντρια Πληροφοριακών Συστημάτων της Ping An Group

Jessica Uhl (No. 28)

Οικονομική Διευθύντρια της Royal Dutch Shell

Jane Fraser (No. 32)

Πρόεδρος της Citi και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Global Consumer Banking

Nirmala Sitharaman (No. 34)

Υπουργός Οικονομικών της Ινδίας

Kathy Warden (No. 37)

Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Northrop Grumman

Vicki Hollub (No. 47)

Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Occidental Petroleum

Jennifer Salke (No. 48)

Επικεφαλής της Amazon Studios

Paula Santilli (No. 60)

Διευθύνουσα Σύμβουλος της PepsiCo Latin America

Rihanna (No. 61)

Μουσικός και ιδρύτρια της Fenty Beauty και της Savage X Fenty

Tan Hooi Ling (No. 63)

Συνιδρύτρια και Επικεφαλής Επιχειρηματικής Λειτουργίας της Grab

Sophie Wilmès (No. 65)

Πρωθυπουργός του Βελγίου

Jane Jie Sun (No. 69)

Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ctrip

Mette Frederiksen (No. 75)

Πρωθυπουργός της Δανίας

Andrea Marques de Almeida (No. 77)

Οικονομική Διευθύντρια και Επικεφαλής Επενδυτικών Σχέσεων της Petrobras

Ava DuVernay (No. 79)

Σεναριογράφος, παραγωγός, σκηνοθέτιδα και ιδρύτρια της ARRAY

Zuzana Čaputová (No. 80)

Πρόεδρος της Σλοβακίας

Reese Witherspoon (No. 90)

Ηθοποιός και ιδρύτρια της Hello Sunshine και της Draper James

Renuka Jagtiani (No. 97)

Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Landmark Group

Amina J. Mohammed (No. 98)

Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ)

Greta Thunberg (No. 100)

Ακτιβίστρια υπέρ του κλίματος