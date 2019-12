Πώς μπορείς να δημιουργήσεις μια πετυχημένη εφαρμογή για video streaming

Από τον Haseeb Tariq και το Forbes Communications Council

Netflix, Hulu, Amazon Prime - όλοι γνωρίζουν τα ονόματα των μεγάλων παικτών της streaming βιομηχανίας. Αλλά δεν είναι οι μόνοι που μεταδίδουν τηλεοπτικές παραγωγές σε εκατομμύρια νοικοκυριά κάθε βράδυ. Υπάρχουν εκατοντάδες εφαρμογές (applications) για streaming περιεχόμενο, που δίνουν ευκαιρίες σε όσους επιχειρηματίες θέλουν να αναδειχθούν.

Εάν λοιπόν ενδιαφέρεστε να επενδύσετε σε ένα επιχειρηματικό πρότζεκτ, ίσως πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο της δημιουργίας μιας εφαρμογής video streaming που θα απευθύνεται σε στοχευμένο τηλεοπτικό κοινό. Επειδή οι άνθρωποι μπορούν να επιλέξουν από μια πληθώρα συσκευών για να απολαμβάνουν το streaming περιεχόμενο, προκύπτουν πάρα πολλές ευκαιρίες μέσω μιας τέτοιας εφαρμογής.

Όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να παρακολουθούν όλες τις streaming εφαρμογές που εμφανίζονται κατά καιρούς, για να επιλέξουν εκείνες που θα στοχεύσουν ένα συγκεκριμένο κοινό και θα αποδώσουν οικονομικά βάσει στρατηγικών συνεργασιών.

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα video streaming app, πρέπει να προσέξετε τα εξής:

Η βιομηχανία του VOD

Το VOD, ή video on demand, είναι η υπηρεσία που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να επιλέξουν από μια μεγάλη γκάμα βίντεο όποτε το θελήσουν. Η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει εξελιχθεί και διακρίνεται σε υποκατηγορίες: το TVOD (transactional video on demand) είναι το video on demand βάσει συναλλαγών, το SVOD (subscription) βάσει συνδρομής και το AVOD (advertisement) βάσει διαφημίσεων.

TVOD: Σε αυτήν την κατηγορία VOD δεν χρειάζεται να κάνεις εγγραφή, αφού πληρώνεις ό,τι αγοράζεις (ή νοικιάζεις). Τα Vudu και iTunes είναι παραδείγματα transactional video on demand.

SVOD: Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης/χρήστης καταβάλλει ένα αντίτιμο για να έχει πρόσβαση σε μια γκάμα περιεχομένου. Το Netflix είναι ένα τέτοιο παράδειγμα.

AVOD: Αυτό το μοντέλο VOD δίνει στους χρήστες δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο, αλλά παρεμβάλλονται διαφημιστικές καταχωρίσεις και προωθητικά μηνύματα. Το YouTube είναι ένα τέτοιο μοντέλο AVOD.

Πώς θα ξεκινήσετε μια streaming πλατφόρμα

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια streaming εφαρμογή σαν το Netflix, θα πρέπει να επικεντρωθείτε στο μοντέλο SVOD. Οι άνθρωποι συχνά πληρώνουν συνδρομές επειδή θέλουν να απολαμβάνουν ποιοτικές παραγωγές σε φθηνότερο κόστος από την καλωδιακή τηλεόραση. Να πώς θα το πετύχετε.

1. Εξοικονομήστε κεφάλαια (και προσελκύστε επενδυτές)

Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσο κοστίζει για να ξεκινήσετε μια υπηρεσία video streaming; Βάσει της εμπειρίας μου, μπορείτε να υπολογίζετε ως κόστος για ένα startup ξεκίνημα περίπου στα 200.000 δολάρια. Επίσης, υπάρχουν εφαρμογές που αντιγράφουν το μοντέλο του Netflix και σας επιτρέπουν, με πολύ μικρότερο κόστος, θα δημιουργήσετε τη δική σας συνδρομητική πλατφόρμα.

2. Επικεντρωθείτε στο κοινό στο οποίο θα απευθυνθείτε

Οι πλατφόρμες SVOD πρέπει να είναι συντονισμένες σε αυτό που θέλει το κοινό τους. Ούτως ή άλλως, χωρίς κοινό δεν υπάρχει η επιχείρηση. Πρέπει ακόμη να γνωρίζετε επακριβώς το κοινό σας για να προσαρμόσετε το περιεχόμενό σας στους συγκεκριμένους χρήστες.

Ο καλύτερος τρόπος για να το καταφέρετε αυτό είναι με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media). Ανοίξτε διαύλους επικοινωνίας με το κοινό σας. Μάθετε τι τους αρέσει και χρησιμοποιήστε τα social media για να ενημερώνετε τους εν δυνάμει πελάτες σας για τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο που προσφέρετε, αλλά και γιατί αυτό είναι διαφορετικό-καλύτερο από των ανταγωνιστών. Συγκεντρώστε όσο περισσότερο υλικό γίνεται για το κοινό σας προτού λανσάρετε την υπηρεσία σας.

3. Αναπτύξτε ένα κλιμακωτό σύστημα πληρωμών

Ο στόχος του SVOD είναι να προσελκύσει συνδρομητές που θα καταβάλλουν κάποιο αντίτιμο, αλλά αυτό είναι δύσκολο όταν το κοινό δεν γνωρίζει τίποτα για την πλατφόρμα σας. Για να το ξεπεράσετε αυτό, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα υβριδικό σύστημα πληρωμών με διαφορετικές κλίμακες χρέωσης για τους συνδρομητές.

Μια δωρεάν συνδρομή με διαφημίσεις θα χρησιμεύσει ώστε οι χρήστες να γνωρίσουν την υπηρεσία σας, δημιουργώντας έσοδα από διαφημίσεις. Καθώς οι χρήστες θα εξοικειώνονται με όσα προσφέρετε, θα γίνουν συνδρομητές για να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενό σας.

4. Να είστε έτοιμοι να προσαρμοστείτε

Θα πρέπει συνεχώς να παρακολουθείτε συνεχώς τα θέλω και τις απαιτήσεις των χρηστών της υπηρεσίας σας. Ο δείκτης της παρακολούθησης των βίντεο, δηλαδή ποια βίντεο βλέπουν από την αρχή ως το τέλος οι χρήστες, θα καθορίσει το πλάνο του περιεχομένου που θα πρέπει να ενσωματώσετε στην υπηρεσία σας για να γίνει πιο ανταγωνιστική και να αυξήσει τους συνδρομητές.

5. Να παρέχετε πρωτότυπο περιεχόμενο τακτικά

Για να πετύχετε θα πρέπει να προσφέρετε όσο πιο συχνά γίνεται ανανεωμένο περιεχόμενο. Αυτό θα μπορούσε να είναι πρωτότυπο, ή δημιούργημα άλλων, ή και ο συνδυασμός των προηγουμένων. Πρέπει σε τακτική βάση να προσθέτετε στην υπηρεσία σας καινούργιο περιεχόμενο για να κρατάτε αμείωτο το ενδιαφέρον των συνδρομητών σας.