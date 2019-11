"Ο Ιρλανδός" και πώς το Netflix αλλάζει την ιστορία του σινεμά

Του Jeff Ewing

"Ο Ιρλανδός" του Martin Scorsese είναι από όλες τις απόψεις ένα φανταστικό ταξίδι τρισήμισι ωρών, μια επική ταινία εγκλήματος που περιστρέφεται γύρω από την καλλιτεχνική δεινότητα του ίδιου του σκηνοθέτη και στα ζητήματα που τον έχουν απασχολήσει. Η ταινία είναι επίσης ένα θαύμα και στον τεχνικό τομέα, καθώς έχει χρησιμοποιηθεί η πρωτοποριακή τεχνολογία VFX, χάρη στην οποία εξασφαλίζεται ρεαλιστική-ζωντανή εικόνα. Μια ταινία με κόστος 159 εκατ. δολ., που αναλαμβάνει πλήρως το Netflix.

Βασισμένη στο βιβλίο "I Heard You Paint Houses", η ταινία με την κεντρική ιστορία να περιστρέφεται γύρω από τη ζωή του Jimmy Hoffa εμπλουτίζεται με πλήθος ταλαντούχων ηθοποιών και έναν πανίσχυρο σκηνοθέτη. Παρ' όλα αυτά, το υψηλό κόστος της ταινίας σε συνδυασμό με τη διάρκειά της σίγουρα θα ανησυχούσε οποιοδήποτε στέλεχος της βιομηχανίας του Χόλιγουντ - είτε πρόκειται για αριστούγημα είτε όχι. Μια τέτοιου προϋπολογισμού παραγωγή ταιριάζει μόνο στο προφίλ μιας εταιρείας, του Netflix. Η υποστήριξη του Netflix στον Scorsese προκειμένου να πραγματοποιήσει το όνειρό του υπογραμμίζει τη συνεισφορά της πλατφόρμας στην ιστορία του κινηματογράφου.

Μετά την απόφασή της το 2016 να δημιουργήσει πρωτότυπες παραγωγές, το Netflix σταδιακά έχει αναδειχθεί σε σοβαρό διεκδικητή βραβείων, με αποκορύφωμα τα βραβεία που κέρδισε πέρυσι το "Roma". Πώς το κατάφερε αυτό; Το Netflix προσέγγισε τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες και τους έδωσε λευκή επιταγή να δημιουργήσουν το κινηματογραφικό πρότζεκτ που θέλουν. Τέτοια παραδείγματα είναι οι συνεργασίες με τους Coen Brothers (The Ballad of Buster Scruggs), Cuarón (Roma), Scorsese (The Irishman), και Noah Baumbach (The Meyerowitz Stories, Marriage Story). Το κλειδί αυτών των συνεργασιών είναι πως το Netflix δεν παρεμβαίνει καθόλου στη δουλειά των σκηνοθετών, προσφέροντας συνεχώς την αμέριστη στήριξή του.

Ο Scorcese, για παράδειγμα, έχει δηλώσει για τη συνεργασία του με το Netflix: "Ήταν πολύ σημαντικό να έχουμε μια εταιρεία που να λέει 'δεν θα μπλεχτώ καθόλου στα πόδια σου, κάνε την ταινία όπως εσύ νομίζεις καλύτερα'. Βέβαια, το γεγονός ότι η ταινία θα προβληθεί μέσω streaming, με μια περιορισμένη κινηματογραφική διάθεση προηγουμένως, είναι κάτι καινούργιο, ένα ρίσκο που πρέπει να πάρουμε".

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο βραβευμένος με Όσκαρ Guillermo del Toro, ο οποίος συνεργάζεται με το Netflix για να δημιουργήσει μια δική του εκδοχή του "Πινόκιο":

"Έχω γυρίσει όλα τα στούντιο του Χόλιγουντ και τους ζητούσα να γυρίσω τον 'Πινόκιο'. Όλοι έλεγαν όχι. Όποιος συμφωνήσει λοιπόν θα συνεργαστώ μαζί του, και το ίδιο νομίζω ισχύει για τους Cohen με την ταινία 'The Ballad of Buster Scruggs' αλλά και για τον Alfonso με το 'Roma'. Η αγορά του κινηματογράφου αλλάζει άρδην. Όλο και περισσότεροι στρέφονται στο streaming περιεχόμενο και θα υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Ολόκληρη τη ζωή μου βλέπω ταινίες και γνωρίζω πώς, όταν ο ομιλών και έγχρωμος κινηματογράφος ήρθαν, πολλοί έλεγαν ότι ήρθε το τέλος των ταινιών. Όταν ήρθε η τηλεόραση πάλι έλεγαν ότι ήρθε το τέλος των ταινιών. Δεν πρόκειται για τέλος, όμως. Πρόκειται για αλλαγή. Έχουμε καθήκον να λέμε ιστορίες, και το πιο σημαντικό είναι η ελευθερία που έχουμε για να τις λέμε".

Με την τολμηρή στρατηγική του, δηλαδή να υποστηρίζει τα όνειρα των σκηνοθετών και να τους δίνει την πλήρη ελευθερία κινήσεων, το Netflix αλλάζει το τοπίο του κινηματογράφου και δίνει το κίνητρο στους σκηνοθέτες να καινοτομήσουν και να πάρουν ρίσκα.

Έτσι, λοιπόν, ο Scorsese μπορεί να πει την ιστορία του "Ιρλανδού" όπως την έχει φανταστεί ο ίδιος και να μας προσφέρει μια μακρόσυρτη επική ταινία όπως ακριβώς ο σκηνοθέτης-συγγραφέας επιθυμεί. Βλέπουμε τα αριστουργήματά τους και τα μηνύματά τους όπως ακριβώς αυτοί θέλουν να τα δούμε και να τα αντιληφθούμε. Παρόλο που μια απεριόριστη διάθεση στις κινηματογραφικές αίθουσες είναι το ιδανικό, το γεγονός ότι θα προβάλλεται σε συγκεκριμένα "κανάλια" αυξάνει τις πιθανότητες να μεταδοθεί το συναισθηματικό, καλλιτεχνικό φορτίο που κουβαλούν τέτοιες ταινίες.

Τα επόμενα βραβεία Όσκαρ δεν διαφέρουν από τα προηγούμενα. Το Netflix σίγουρα θα διακριθεί για κάποιες παραγωγές του και θα προκαλέσει πλήθος σχολίων. Το θέμα όμως είναι πως η κίνηση του Netflix θα εμπνεύσει και άλλους σκηνοθέτες δίνοντας στους πιο ταλαντούχους από αυτούς τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους αλλά και να μεταδίδονται αυτά στους προσωπικούς χώρους οικιακής ψυχαγωγίας σε όλο τον κόσμο. Αυτή την προσέγγιση έχουν ανάγκη οι σύγχρονες εταιρείες του κινηματογράφου, και όσo περισσότερa στούντιο στρέφονται στο streaming τόσο το καλύτερο για τους τηλεθεατές.