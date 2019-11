"Εκτός λειτουργίας" Facebook και Instagram την Ημέρα των Ευχαριστιών

Της Isabel Togoh

Οι ανά τον κόσμο χρήστες του Instagram και του Facebook αντιμετώπισαν προβλήματα κατά την είσοδο στις δημοφιλείς πλατφόρμες την Πέμπτη, με τους Αμερικανούς ειδικότερα να είναι απογοητευμένοι που δεν μπορούν να αναρτήσουν ευχές και φωτογραφίες για την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Me rushing to twitter to check if Instagram is down or if it’s just mine #instagramdown pic.twitter.com/y15vulIKal