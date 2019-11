Το πιο ακριβό ρολόι στον κόσμο - Το Patek Philippe που δημοπρατήθηκε έναντι 31 εκατ. δολαρίων

Το μοναδικό στο είδος του Patek Philippe Grandmaster Chime 6300A πωλήθηκε πρόσφατα την τιμή των 31 εκατ. ελβετικών φράγκων (περίπου 31 εκατ. δολαρίων) στη δημοπρασία Only Watch, μια φιλανθρωπική εκδήλωση που διοργανώνεται στη Γενέβη και στην οποία οι κορυφαίες φίρμες της ωρολογοποιίας δωρίζουν ειδικές εκδόσεις των ρολογιών τους.

Το προηγούμενο ρεκόρ για το ακριβότερο ρολόι χειρός στον κόσμο κατείχε το Paul Newman Rolex Daytona που είχε φορέσει ο Πολ Νιούμαν, το οποίο είχε πωληθεί έναντι 17,7 εκατ. ευρώ σε μια δημοπρασία του οίκου Phillips το 2017, ενώ ευρύτερα στον χώρο της ωρολογοποιίας το ρεκόρ του πολυτιμότερου ρολογιού στον πλανήτη κατείχε μέχρι πρότινος επίσης ένα δημιούργημα της Patek Philippe, το ρολόι τσέπης Henry Graves Jr. Supercomplication κατασκευής 1920, το οποίο είχε πωληθεί από τον οίκο Sotheby’s έναντι 24 εκατ. δολαρίων το 2014.

Το Patek Philippe Grandmaster Chime 6300A-010 δημιουργήθηκε αποκλειστικά για να διατεθεί στη φιλανθρωπική δημοπρασία Only Watch, και είναι το μόνο που έχει κατασκευαστεί αποκλειστικά από ανοξείδωτο χάλυβα. Διαθέτει δύο όψεις, η μία με καντράν σε ροζ χρυσό που φέρει τη σήμανση "The Only One” και μία με μαύρο καντράν, ενώ προσφέρει συνολικά 20 λειτουργίες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται αέναο ημερολόγιο, δεύτερη ζώνη ώρας, ένδειξη ημέρας/νύχτας, ημερομηνία/ώρα. Επίσης διαθέτει λειτουργία ηχητικής σήμανσης, που "χτυπά” την ώρα αναπαράγοντας την πλήρη τονική ακολουθία του λεπτοδείκτη - πρόκειται για μια λειτουργία που δεν έχει ενσωματωθεί ποτέ άλλοτε σε ένα ρολόι χειρός. Για την αποφυγή ζημιών από ακούσιους χειρισμούς, το ρολόι ενσωματώνει ένα σύστημα απομόνωσης της ροής ενέργειας μεταξύ των διαφόρων μηχανισμών του ή μπλοκάρει συγκεκριμένες λειτουργίες όταν άλλες είναι ενεργές.

Η Patek Philippe παρουσίασε για πρώτη φορά τη σειρά Grandmaster Chime το 2014, λανσάροντας επτά ρολόγια, στο πλαίσιο του εορτασμού της 175ης επετείου της. Το συγκεκριμένο ρολόι ωστόσο είναι το πιο πολύπλοκο που έχει κατασκευάσει ποτέ η εταιρεία.

Το ποιος είναι ο κάτοχος του μοναδικού αυτού κομψοτεχνήματος δεν αποκαλύφθηκε.

Σημειώνεται ότι η δημοπρασία Only Watch, η οποία φέτος διοργανώθηκε από τον οίκο Christie’s, λαμβάνει χώρα κάθε δύο χρόνια αρχής γενομένης από το 2005, ενώ το 100% των εσόδων που συγκεντρώνει κατευθύνονται στη χρηματοδότηση της έρευνας για τη μυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne, μια γενετική εκφυλιστική διαταραχή που εμφανίζεται σε παιδιά. Μέχρι σήμερα, η φιλανθρωπική αυτή πρωτοβουλία έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 40 εκατ. δολάρια.

Ο θεσμός της Only Watch ξεκίνησε από τον Luc Pettavino όταν έμαθε ότι ο γιος του, Paul, προσβλήθηκε από τη συγκεκριμένη ασθένεια. Ο Paul έχασε τη μάχη με τη ζωή το 2016. Ο Luc Pettavino έλαβε το βραβείο της Ειδικής Κριτικής Επιτροπής στο Grand Prix d'Horlogerie de Genève πριν από δύο ημέρες.