Η Apple ποντάρει στην Jennifer Aniston και στο "The Morning Show" για το ντεμπούτο της στη streaming πλατφόρμα

Της Dawn Chmielewski

Η πρεμιέρα του "The Morning Show" είχε τα συνηθισμένα χαρακτηριστικά μιας χολιγουντιανής παραγωγής: οι σταρ Jennifer Aniston και Reese Witherspoon περπάτησαν σε ένα χαλί κατά μήκος της Lincoln Center Plaza, με τους φωτογράφους να απαθανατίζουν στιγμιότυπα της άφιξής τους και τους παρευρισκόμενους να αιχμαλωτίζουν κάθε κίνησή τους με μεγάλη προσοχή.

Ένα γιγάντιο φωτιζόμενο λογότυπο της Apple TV+ έδειχνε ότι το συγκεκριμένο συμβάν ήταν κάτι τελείως διαφορετικό από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Επιβεβαιώνει την είσοδο του τεχνολογικού γίγαντα στο πόλεμο του streaming περιεχομένου.

Η σειρά έκανε πρεμιέρα στην Apple TV+ την Παρασκευή, αποτελώντας μία από τις οκτώ πρωτότυπες παραγωγές της νέας συνδρομητικής τηλεόρασης. Η δραματική σειρά εξετάζει θέματα που πρόβαλε το κίνημα #MeToo, το οποίο τράβηξε την προσοχή στο φαινόμενο της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης των γυναικών στους τομείς της ψυχαγωγίας, του επιχειρείν και της πολιτικής, όπως και στον ηλικιακό ρατσισμό. Συγκεκριμένα, η Jennifer Aniston υποδύεται μια γνωστή τηλεοπτική δημοσιογράφο σε μια πρωινή εκπομπή, της οποίας ο συμπαρουσιαστής, τον οποίο υποδύεται ο Steve Carell, απολύεται έπειτα από τις κατηγορίες σε βάρος του για σεξουαλική παρενόχληση.

Μάλιστα, ήταν μία από τις πρώτες παραγωγές των Jamie Erlicht και Zack Van Amburg, επικεφαλής της Apple Worldwide Video. "Ξέραμε αμέσως ότι αυτή η σειρά ήταν μια μοναδική ευκαιρία", είπε ο Erlicht σε μια πρόσφατη δήλωσή του. "Ήταν ό,τι ελπίζαμε να κάνουμε, πρόκειται για κάτι αληθινό και με πρωταγωνίστριες τις Reese Witherspoon και Jennifer Aniston".

Το πρόβλημα ήταν πως δεν ήξεραν πώς να παραγγείλουν... συνδετήρες για το γραφείο, πόσο μάλλον να δημιουργήσουν μια νέα τηλεοπτική σειρά. Αρχικά, δεν υπήρχαν εργαζόμενοι, ούτε κεφάλαιο για την παραγωγή. Απαιτούνταν μια περίοδος τριών-τεσσάρων μηνών για να κλείσει η συμφωνία, είχε πει ο Erlich, με τα κόστη για κάθε επεισόδιο να προσεγγίζουν το κόστος των επεισοδίων της σειράς του HBO, "Game of Thrones", σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των οικονομικών της Apple TV+.

"Οι συζητήσεις για το 'The Morning Show' δεν ήταν καθόλου εύκολες. Αλλά για καμία σπουδαία παραγωγή δεν είναι εύκολες. Και αυτό είναι το 'The Morning Show'. Είναι μια σπουδαία σειρά", σημείωσε επίσης ο Erlicht.

Η σειρά αποτελεί την επιστροφή της Aniston στην τηλεόραση δεκαπέντε χρόνια αφότου είπε αντίο στον χαρακτήρα της "Rachel Green" από τη σειρά "Friends" ("Φιλαράκια"), για τον οποίο ρόλο μάλιστα είχε κερδίσει και βραβείο Emmy. Βέβαια, το αν η Aniston με τη Witherspoon και τον Steve Carell καταφέρουν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των θεατών θα είναι μια πρώτη δοκιμασία για την απόφαση της Apple να δημιουργήσει πρωτότυπο streaming πολυμεσικό περιεχόμενο.

Η πλατφόρμα Apple TV+ βρίσκεται απέναντι στις επίσης νέες Disney+, το HBO Max της WarnerMedia και το Peacock της NBCUniversal. Όλοι τους θέλουν να κερδίσουν από το φαινόμενο που ξεκίνησε το Netflix, το οποίο έχει συγκεντρώσει πάνω από 60 εκατ. συνδρομητές στις ΗΠΑ και ακόμη περισσότερους στον υπόλοιπο κόσμο.

Η συνδρομητική υπηρεσία της Apple, όπως και της Amazon, είναι στενά συνδεδεμένη με τα υπόλοιπα προϊόντα της. Η κατασκευάστρια εταιρεία των iPhone προσφέρει έναν χρόνο δωρεάν συνδρομής σε όσους αγοράσουν μια νέα συσκευή (ενώ προβλέπεται είσοδος μέσω του Apple TV app για 5 δολάρια τον μήνα).

"Είναι ένα δώρο στους πελάτες μας, και από επιχειρηματικής άποψης είμαστε υπερήφανοι για το περιεχόμενο", είπε την Τετάρτη στη διάσκεψη με τους επενδυτές ο CEO της Apple, Tim Cook. "Θέλουμε να δουν το Apple TV+ όσον το δυνατόν περισσότεροι, γιατί αυτό θα μας επιτρέψει να αυξήσουμε τη συνδρομητική μας βάση. Είναι μια τολμηρή κίνηση".

Η Morgan Stanley προβλέπει πως η Apple TV+ θα μπορούσε να γίνει μια επιχείρηση 9 δισ. δολαρίων έως το 2025, με την προϋπόθεση ένας στους δέκα πελάτες της Apple να αποκτήσει συνδρομή στη νέα πλατφόρμα. Αυτό, στη συνέχεια, θα ενισχύει την κερδοφορία και την ανάπτυξη του τεχνολογικού γίγαντα, ο οποίος τον Σεπτέμβριο κατέγραψε έσοδα 12,5 δισ. δολ.

Η Apple δουλεύει το σχέδιο της συνδρομητικής streaming πλατφόρμας εδώ και δύο χρόνια, και όλα ξεκίνησαν με την πρόσληψη των Erlicht και Van Amburg, οι οποίοι όσο ήταν στη Sony Pictures Television δημιούργησαν μια μεγάλη λίστα τηλεοπτικών επιτυχιών όπως τα "Better Call Saul", "Breaking Bad", "The Crown" και "The Shield". Ωστόσο, η πρώτη παραγωγή της Apple, το "Planet of the Apps", στο οποίο επιχειρηματίες παρουσίαζαν τις ιδεες τους σε celebrity επενδυτές (όπως οι Jessica Alba, Gwyneth Paltrow) έλαβε απογοητευτικές κριτικές όπως "βαρετή" και "άνευρη".

Τότε, λοιπόν, οι Erlicht και Van Amburg ξεκίνησαν να αναζητούν ιδέες για πρωτότυπες και καινοτόμες παραγωγές που βασίζονταν στο δημοφιλές μότο της Apple "Think Different”.

"Πιστεύουμε πολύ στη δύναμη της δημιουργικότητας", είχε πει πέρυσι σε μια εκδήλωση ο Cook, κατά την οποία παρουσιάστηκε το Apple TV+. "Τα προϊόντα μας βοηθούν τους ανθρώπους να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους και να πουν τις ιστορίες τους, γιατί οι σημαντικές ιστορίες μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τέτοιες ιστορίες μπορούν να μας παρακινήσουν, να μας εμπνεύσουν".

Αυτό το φθινόπωρο η Apple διέλυσε τα σχέδια για μια ιδέα που θα μπορούσε να είναι υψηλού κύρους, ονόματι "Bastards". Σε αυτή την παραγωγή θα πρωταγωνιστούσε ο Richard Gere, υποδυόμενος έναν βετεράνο του πολέμου στο Βιετνάμ, ο οποίος όμως θα εκδικούνταν μαζί έναν άλλο βετεράνο όσους ευθύνονταν για τον θάνατο της αγαπημένης του γυναίκας. Πηγές του "The Hollywood Reporter" ανέφεραν πως η Apple ανησύχησε για το θέμα της "απονομής δικαιοσύνης" και ζήτησε ένα σενάριο που θα μιλά για τη φιλία των βετεράνων.

Ο ίδιος ο Cook, μάλιστα, αποφάσισε το 2016 να ακυρώσει το πρώτο πρότζεκτ της Apple, το Vital Signs, μια αυτοβιογραφική ιστορία του Dr. Dre, η οποία περιλάμβανε σκηνές χρήσης ναρκωτικών, πυροβολισμών και σκληρές σεξουαλικές εικόνες.

Αυτό όμως συνέβη προτού οι Erlicht και Van Amburg έλθουν στην Apple και αποφασίσουν να παρουσιάσουν ένα ολοκαίνουργιο προϊόν στο Χόλιγουντ, το οποίο όμως όλο αυτόν τον καιρό χαρακτηριζόταν από άκρα μυστικότητα.

Υπήρξαν, φυσικά, περιστασιακά σφάλματα.

Ακόμη και στην παρουσίαση της νέας πλατφόρμας σε αστέρες, σκηνοθέτες και ηθοποιούς του Χόλιγουντ τον Μάρτιο, η Apple κράτησε τις λεπτομέρειες της νέας υπηρεσίας σαν επτασφράγιστο μυστικό. Αν και η εταιρεία έκανε ένα σημαντικό βήμα ανοίγματος σε έναν τελείως άγνωστο χώρο, το Χόλιγουντ, αποφάσισε να κρατήσει απόλυτα ελεγχόμενη την παρουσίαση του νέου προϊόντος - όπως έκανε δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια για τις τεχνολογικές δημιουργίες της.

Παρά την εμμονή της και τα εμπόδια, όμως, η Apple κατάφερε να προσελκύσει μεγάλα ταλέντα που θα εμπλουτίσουν τις παραγωγές της.