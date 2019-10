Τι δείχνει η κατάθεση του Ζούκερμπεργκ για τη στρατηγική του κρυπτονομίσματος Libra

Του Michael del Castillo

Χθες το πρωί (ώρα ΗΠΑ), ο CEO του Facebook, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ήταν ο μόνος μάρτυρας που κατέθεσε ενώπιον της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων σχετικά με το ρόλο που διαδραματίζει στην ανάπτυξη του libra, ενός κρυπτονομίσματος υποστηριζόμενο από ένα καλάθι σταθερών διεθνών περιουσιακών στοιχείων και σχεδιασμένο να μπορεί να δαπανηθεί οπουδήποτε στον κόσμο. Όμως, όπως συνηθίζεται σε τέτοιες ακροάσεις, υποβλήθηκε εκ των προτέρων μια πλήρης γραπτή κατάθεση, έτσι ώστε τα μέλη του Κογκρέσου και άλλοι να μπορέσουν να προετοιμάσουν τις ερωτήσεις τους.

Καθώς οι κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες παλεύουν να κατανοήσουν το τι θα σήμαινε να έχουν ένα παγκόσμιο νόμισμα που να υποστηρίζεται από τα δικά τους περιουσιακά στοιχεία, κατά κάποιο τρόπο οι παρατηρήσεις του Ζούκερμπεργκ ήταν απογοητευτικά προβλέψιμες. Αλλά καθώς τα τρία νομοσχέδια που εισήχθησαν στο Κογκρέσο κατά τις ημέρες που προηγούνταν της κατάθεσης θα μπορούσαν να τινάξουν στον αέρα τα σχέδια του Facebook, μια πιο προσεκτική ανάλυση των σχολίων του Ζούκερμπεργκ ρίχνει φως στην ευρύτερη στρατηγική του κοινωνικού μέσου.

Η υποβληθείσα γραπτή κατάθεση χωρίζεται σε πέντε ενότητες: εισαγωγή, περίληψη του Libra Project, καταπολέμηση των διακρίσεων, δέσμευση για την ποικιλομορφία και συμπέρασμα.

Η εισαγωγή είναι ενδιαφέρουσα για τρεις λόγους. Πρώτον, ο Ζούκερμπεργκ σχεδιάζει να εισαγάγει το Libra σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο ως αντίδραση στα σχέδια της Κίνας να κυκλοφορήσει ένα παρόμοιο κρυπτονόμισμα που θα διατίθεται οπουδήποτε στον κόσμο και θα διανέμεται μέσω μιας κοινοπραξίας κρατικών εταιρειών. Ενώ το Facebook έχει τονίσει προηγουμένως ότι το κρυπτονόμισμα libra θα υποστηριζόταν από ένα καλάθι διεθνών νομισμάτων, προσφέροντας πιθανότατα σε μια ευρύτερη ομάδα ανθρώπων ένα κομμάτι από την πίτα αυτής της τεχνολογίας, ο Ζούκερμπεργκ χρησιμοποιεί το ακροατήριο των εκλεγμένων αξιωματούχων των ΗΠΑ για να επαναφέρει την εστίαση του σχεδίου του στις αμερικανικές ρίζες του.

"Το Libra θα υποστηριχθεί κυρίως από δολάρια και πιστεύω ότι θα επεκτείνει την οικονομική ηγετική θέση της Αμερικής", ανέφερε ο Ζούκερμπεργκ. "Καθώς και τις δημοκρατικές μας αξίες και την εποπτεία ανά τον κόσμο. Αν η Αμερική δεν καινοτομήσει, η οικονομική μας ηγεσία δεν είναι εγγυημένη".

Η εισαγωγή είναι επίσης αξιοσημείωτη για το γεγονός ότι δίνει εξαιρετική προσοχή στα ζητήματα της ποικιλομορφίας και των ατομικών δικαιωμάτων, θέματα στα οποία είχε αναφερθεί προηγουμένως μπροστά από το Κογκρέσο αλλά τα οποία σχετίζονται ελάχιστα με το Libra. Το τελευταίο έχει σχεδιαστεί για να υπηρετεί την κατηγορία ανθρώπων που δεν διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό, αποτελούμενη κυρίως από υποεκπροσωπούμενες ομάδες. Ο Ζούκερμπεργκ ολοκληρώνει την κατάθεσή του προσπαθώντας να κάνει επίκληση στα θρησκευτικά αισθήματα ορισμένων εκλεγμένων αξιωματούχων και Αμερικανών ψηφοφόρων. "Αισθάνομαι ευλογημένος που βρίσκομαι σε θέση από την οποία μπορούμε κάνουμε τη διαφορά στη ζωή των ανθρώπων", αναφέρει.

Η δεύτερη ενότητα των παρατηρήσεων του Ζούκερμπεργκ στο Κογκρέσο περιγράφει σε μεγάλο βαθμό τις ήδη γνωστές έννοιες της Libra Association που ιδρύθηκε από την Facebook, του κρυπτονομίσματος libra, και του Calibra, του πορτοφολιού της Facebook για την αποθήκευση κρυπτονομισμάτων, με μια μικρή αλλαγή. Από όταν ο επικεφαλής του τομέα κρυπτονομισμάτων της Facebook, David Marcus, κατέθεσε ενώπιον του Κογκρέσου τον Ιούλιο, τέσσερις νομοθέτες των ΗΠΑ έστειλαν επιστολή σε μέλη της ένωσης ζητώντας τους να μην συμμετάσχουν στην ομάδα και στη συνέχεια ακολούθησε η έξοδος των μεγάλων χρηματοπιστωτικών "παικτών", συμπεριλαμβανομένων των PayPal, MasterCard και Visa. Δεν αντέδρασαν όλοι οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι τόσο σκληρά, με τον γερουσιαστή των ΗΠΑ Mike Rounds της Νότιας Ντακότα να αποκαλεί τη δυσαρέσκεια των συναδέλφων του "απογοητευτική" και να εκφράζει την υποστήριξή του για την οικονομική καινοτομία. Αυτή η ενότητα ολοκληρώνεται με τη διάκριση του πορτοφολιού κρυπτονομισμάτων του Facebook, Calibra, από τα κρυπτονομίσματα libra και την αποσαφήνιση της πρόθεσης του Facebook να μην πουλήσει δεδομένα για τους χρήστες πορτοφολιών Calibra σε τρίτους. Η ενότητα επαναλαμβάνει επίσης την επιθυμία του Facebook να κάνει το libra το εργαλείο των ΗΠΑ στον παγκόσμιο οικονομικό ανταγωνισμό. "Αν δεν το κάνει η Αμερική, θα το κάνει άλλος" αναφέρεται στα σχόλια. "Ξένες εταιρείες ή χώρες ενδέχεται να ενεργήσουν χωρίς την ίδια ρυθμιστική εποπτεία ή δέσμευση για διαφάνεια".

Τα τμήματα τρία και τέσσερα αφορούν πρακτικά το ίδιο θέμα, αυτό της καταπολέμησης των διακρίσεων. Με μια πιο προσεκτική ματιά όμως, οι παρατηρήσεις θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν δύο στόχους αναφορικά με το libra. Πρώτον, επικεντρώνονται σε ορισμένες από τις θετικές αλλαγές που πραγματοποίησε πρόσφατα η Facebook, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας μιας ομάδας κρούσης για τα ατομικά δικαιώματα, η οποία μπορεί να προκαλέσει θετικές εντυπώσεις στα μέλη του Κογκρέσου, την ίδια ώρα που τόσα αρνητικά νέα για το Facebook κυκλοφορούν στα πρωτοσέλιδα. Δεύτερον, τα άτομα που αναφέρονται συνήθως σε αυτές τις εκστρατείες πολιτικών δικαιωμάτων, γυναίκες και άλλες υποεκπροσωπούμενες ομάδες, είναι μεταξύ των ίδιων ανθρώπων που το Facebook έχει αναγνωρίσει δημοσίως ως τους χρήστες-στόχους του για τα κρυπτονομίσματα, όσους έχουν δηλαδή περιορισμένη πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες.

Το συμπέρασμα στοχεύει σε μεγάλο βαθμό στην επανάληψη της πρόθεσης που είχε δηλώσει προηγουμένως το Facebook να μην λανσάρει το νόμισμα χωρίς ρυθμιστική υποστήριξη, το οποίο μοιάζει δύσκολη υπόθεση. Από τις αρχές της περασμένης εβδομάδας υπήρξαν 21 νομοσχέδια σχετικά με το blockchain που βρίσκονται σε διαφορετικό στάδιο επεξεργασίας. Αλλά την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου εισήχθησαν τρία νέα νομοσχέδια με στόχο να υπονομεύσουν τις προσπάθειες του Facebook. Μια ενημερωμένη έκδοση του νομοσχεδίου "Keeping Big Tech Out of Finance Act" φαίνεται ότι στοχεύει κυρίως να κρατήσει το Facebook μακριά από τα κρυπτονομίσματα, σύμφωνα με τον Jason Brett, Διευθύνοντα Σύμβουλο της συμβουλευτικής εταιρείας Value Technology. Το νομοσχέδιο "Stablecoins are Securities" θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε εταιρείες όπως η Gemini, Circle και Coinbase, οι οποίες έχουν ήδη δημιουργήσει stablecoins παρόμοια με το libra αλλά υποστηριζόμενα από διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία. Το "To Prohibit The Listing of Certain Securities”, φαίνεται να επιδιώκει να αποτρέψει στα stablecoins όπως το libra, από το να εισχωρήσουν στο χώρο των κεφαλαιαγορών, σύμφωνα με τον Brett.

"Εάν τα τρία νομοσχέδια πράγματι ψηφιστούν, καμία μεγάλη τεχνολογική εταιρία δεν θα μπορεί να προσφέρει κρυπτονομίσματα, όλα τα stablecoins θα αντιμετωπιστούν ως αξιόγραφα και κάθε εταιρεία ή στελέχη της που θα επωφεληθούν από ένα stablecoin θα έρθουν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της διαγραφής από το χρηματιστήριο".