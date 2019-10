Οι πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες του NBA- 9ος ο Αντετοκούνμπο με $45,8 εκατ.

Οι απολαβές των παικτών του NBA έχουν εκτιναχθεί σε δυσθεώρητα ύψη τα τελευταία χρόνια, με τα μεγαλύτερα αστέρια του αθλήματος ωστόσο να κερδίζουν στην παρούσα φάση της καριέρας τους περισσότερα χρήματα από τα εκτός γηπέδων συμβόλαιά τους, παρά από τις επιδόσεις τους στο τερέν. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του LeBron James, που βρίσκεται στην κορυφή των πιο καλοπληρωμένων παικτών του NBA για τη σεζόν 2019-2020, οι απολαβές από χορηγίες είναι υπερδιπλάσιες από τον μισθό ύψους 270 εκατ. δολαρίων που έχει λάβει στα 16 χρόνια της καριέρας του. Το ίδιο ισχύει και για τον Kevin Durant, καθώς τα έσοδα 187 εκατ. δολαρίων από την εντός γηπέδων παρουσία του, υπολείπονται σημαντικά σε σχέση με το τρέχον 10ετές συμβόλαιο που έχει υπογράψει με τη Nike, ύψους 275 εκατ. δολαρίων.

Με 92 εκατ. δολάρια απολαβές, συμπεριλαμβανομένων του μισθού και των χορηγιών, ο James αναδείχθηκε και φέτος ως ο καλύτερα αμειβόμενος παίκτης του NBA για έκτη διαδοχή χρονιά. Αποτελεί σερί-ρεκόρ για έναν εν ενεργεία παίκτη του μπάσκετ. Η Nike είναι ο σημαντικότερος υποστηρικτής του LeBron, με την εταιρεία μάλιστα να δίνει το όνομά του στο νέο της ερευνητικό κέντρο στο Beaverton του Όρεγκον. Εν τω μεταξύ, τον προηγούμενο μήνα κυκλοφόρησε στα καταστήματα η 17η σειρά των παπουτσιών της Nike που φέρουν την υπογραφή του, τα "LeBron XVII”.

Ο τέσσερις φορές αναδειχθείς ως πολυτιμότερος παίκτης του NBA (MVP) όμως πρόσθεσε το 2019 δύο ακόμα σημαντικά συμβόλαια στο χαρτοφυλάκιό του, με την εταιρεία ειδών ταξιδίου Rimowa και με την αλυσίδα λιανεμπορίου Walmart, οι οποίες προστέθηκαν στους σταθερούς χορηγούς του που ακούν στα ονόματα Coca-Cola, Beats By Dre, Blaze Pizza και NBA 2K. Ο ίδιος εν τω μεταξύ είναι ιδιοκτήτης της εκκολαπτόμενης εταιρείας ψηφιακών μέσων Uninterrupted, καθώς και της εταιρείας παραγωγής ταινιών SpringHill Entertainment, η οποία πρόκειται να κυκλοφορήσει το σίκουελ της ταινίας "Διαστημικά Καλάθια” (Space Jam) του 1996, με πρωταγωνιστή τότε τον Michael Jordan, σε συνεργασία με την Warner Bross. Η ταινία πρόκειται να βγει στις αίθουσες το 2021. Από αυτές τις εκτός γηπέδων δραστηριότητές του ο James υπολογίζεται ότι είχε την τρέχουσα σεζόν έσοδα ύψους 55 εκατ. δολαρίων.

Ωστόσο, τα σχόλια του σταρ των Los Angeles Lakers σχετικά με το θέμα που έχει προκύψει με το NBA και την Κίνα αναδεικνύει πόσο επισφαλής είναι θέση των παικτών, τη στιγμή μάλιστα που οι πολιτικές αναταραχές στο Χονγκ Κονγκ δεν παρουσιάζουν σημάδια εξομάλυνσης. Η 74η σεζόν του πρωταθλήματος ξεκινά εξάλλου με το NBA να συνταράσσεται από την αναταραχή που προκάλεσε το tweet του γενικού διευθυντή των Houston Rockets, Daryl Morey, ο οποίος τάχθηκε υπέρ των φιλοδημοκρατικών διαδηλωτών στο Χονγκ Κονγκ. Ο κομισάριος του NBA, Adam Silver υποστήριξε το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης του Morey, όχι όμως και κάποιοι από τους παίκτες, συμπεριλαμβανομένου του James, ο οποίος δήλωσε ότι ο Morey "έχει παραπληροφορηθεί ή δεν έχει επαρκώς ενημερωθεί” για την κατάσταση. "Αγαπάμε την Κίνα”, δήλωσε από τη μεριά του ο παίκτης των Rockets, James Harden.

Επρόκειτο για ένα σπάνιο "στραβοπάτημα" που έκαναν οι δύο αυτοί παίκτες, οι οποίοι μάλιστα γνωρίζουν πολύ καλά πως λειτουργεί ο χώρος των media, καθώς έχουν στενούς δεσμούς με την Κίνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Adidas, της οποίας ο Harden αποτελεί το πρόσωπο της εταιρείας στον χώρο του μπάσκετ, πραγματοποίησε πέρυσι περισσότερα έσοδα στην Κίνα σε σχέση με τη Βόρεια Αμερική, αφού οι Rockets αποτελούν την πιο δημοφιλή ομάδα στην Κίνα μετά την ένταξη στο δυναμικό της το 2002 του Κινέζου Yao Ming.

Σε ό,τι αφορά τη Nike, τα έσοδα της από την Κίνα άγγιξαν τα 6 δισ. δολάρια στην τελευταία οικονομική χρήση, με τη χώρα να αποτελεί την κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξη της φίρμας. Ο James μάλιστα εκπροσώπησε την εταιρεία σε συνολικά 15 ταξίδια στην Κίνα, αφού ο γίγαντας των αθλητικών ειδών καταβάλει το ποσό των 30 εκατ. δολαρίων ετησίως στον αστέρα του NBA για να προωθεί τα προϊόντα του σε όλο τον πλανήτη. Το ενδεχόμενο λοιπόν η εταιρεία να απολέσει την ώθηση που λαμβάνει από την Κίνα θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες και για την ομάδα.

Επιστρέφοντας στα του πρωταθλήματος, πρέπει να σημειωθεί ότι η ανοδική πορεία που καταγράφουν οι μισθοί των παικτών οφείλεται και στην ισχυρή χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει ο φορέας διοργάνωσης του πρωταθλήματος. Μάλιστα, το ύψος των μισθών που καταβάλλουν οι ομάδες αυξάνεται, αντλώντας "καύσιμα” από το 9ετές συμβόλαιο τηλεοπτικών δικαιωμάτων, ύψους 24 δισ. δολαρίων, που έχει υπογράψει η Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης των ΗΠΑ (NBA) με τα δίκτυα ESPN και TNT από το 2014. Οι παίκτες του NBA δικαιούνται το 51% των συνολικών εισοδημάτων της Ομοσπονδίας που σχετίζονται με το μπάσκετ. Ως εκ τούτου, μετά το εν λόγω συμβόλαιο τηλεοπτικών δικαιωμάτων και τα έσοδα από τις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες, 46 παίκτες αναμένεται να λάβουν μισθό τουλάχιστον 25 εκατ. δολαρίων αυτή τη σεζόν, σύμφωνα με την Spotrac, καθώς το ύψος του μισθού τους καθορίζεται μεταξύ άλλων και από τα χρόνια που μετέχουν στο πρωτάθλημα. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι πριν από πέντε χρόνια το ποσό αυτό δεν το λάμβανε κανένας παίκτης του πρωταθλήματος.

Η κατάταξη της αφρόκρεμας των παικτών του NBA καθορίζεται όμως κυρίως από τα εκτός γηπέδων έσοδά τους, με τα συμβόλαια παπουτσιών θα αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των απολαβών τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Forbes, φέτος υπάρχουν 10 ενεργοί παίκτες που αναμένεται να έχουν έσοδα τουλάχιστον 10 εκατ. δολαρίων από συμβόλαια παπουτσιών.

Στη δεύτερη θέση της φετινής λίστας των πιο ακριβοπληρωμένων παικτών, πίσω από τον LeBron James, βρίσκεται ο Stephen Curry, που για τη σεζόν αναμένεται να εμφανίσει έσοδα 85 εκατ. δολαρίων, εκ των οποίων τα 45 εκατ. αφορούν έσοδα εκτός γηπέδου, με σχεδόν το ήμισυ να προέρχεται από το συμβόλαιό του με την Under Armour. Τα υπόλοιπα 40,2 εκατ. ευρώ του Curry προέρχονται από τον μισθό που λαμβάνει από τους Golden State Warriors, που είναι ο υψηλότερος στην ιστορία του NBA. Σημειώνεται ότι ο Curry διανύει την τρίτη σεζόν του στο πρωτάθλημα, ενώ έχει υπογράψει πενταετές συμβόλαιο, το 2017, με τους Golden State Warriors, ύψους 201 εκατ. δολαρίων. Εν τω μεταξύ, η εταιρεία παραγωγή που διαθέτει, η Unanimous Media, έχει υπογράψει συμφωνία συνεργασίας με τη Sony Pictures. Σημειώνεται ότι η πρώτη ταινία της εταιρείας, με τον τίτλο Breakthrough κυκλοφόρησε τον Απρίλιο, με τον Curry να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθησή της, αποφέροντας έσοδα 50 εκατ. δολαρίων ενώ το κόστος της κυμάνθηκε στα 14 εκατ. δολάρια.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Kevin Durant, με συνολικά έσοδα 73,2 εκατ. δολαρίων. Ο Durant έχει υπογράψει το δεύτερο υψηλότερο ετήσιο συμβόλαιο παπουτσιών, μετά τον James, εκτιμώμενου ύψους 26 εκατ. δολαρίων για την τρέχουσα σεζόν, με τη Nike να πουλά περισσότερα παπούτσια με την υπογραφή του στην Κίνα από ό,τι στη Βόρεια Αμερική, σύμφωνα με τον εταίρο του Durant, Rich Kleiman. Παράλληλα, όπως ο James και ο Curry, ο Durant έχει επίσης τη δική του εταιρεία παραγωγής, η οποία έχει αναλάβει τη συμπαραγωγή μια νέας δραματικής τηλεοπτικής σειράς με τον τίτλο Swagger, η οποία βασίζεται στην δική του νεανική πορεία στον χώρο του μπάσκετ, και η οποία θα βγει στον "αέρα" της συνδρομητικής υπηρεσίας AppleTV.

Συνολικά, οι 10 καλύτερα αμειβόμενοι παίκτες του NBA αναμένεται να εμφανίσουν συνολικά έσοδα 600 εκατ. δολαρίων φέτος, εκ των οποίων τα 250 εκατ. δολάρια προέρχονται από χορηγίες, εμφανίσεις, προώθηση εμπορευμάτων κ.ά.

Το top-10

Νο1. LeBron James

Ομάδα: Los Angeles Lakers

Σύνολο εσόδων: 92,4 εκατ. δολάρια

Ο James υπέγραψε ένα χορηγικό συμβόλαιο με τη Walmart το τρέχον έτος, στο πλαίσιο του οποίου συνδράμει στις δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας του γίγαντα του λιανεμπορίου. Ειδικότερα, συμμετέχει στην πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της πείνας καθώς και στο πρόγραμμα "επιστροφή στα σχολεία” που υλοποιεί η εταιρεία. Επίσης, συμμετέχει σε ένα επενδυτικό σχήμα που έχει τα δικαιώματα franchise 19 εστιατορίων Blaza Pizza στο Ιλινόις και στη Φλόριντα.

No.2 Stephen Curry

Ομάδα: Golden State Warriors

Σύνολο εσόδων: 85,2 εκατ. δολάρια

Ο δύο φορές αναδειχθείς ως πολυτιμότερος παίκτης του πρωταθλήματος αγόρασε τον Ιούνιο ένα σπίτι αξίας 31 εκατ. δολαρίων στο Atherton της Καλιφόρνια, μαζί με τη σύζυγό του Ayesha. Επιπλέον, το καλοκαίρι προέβη σε μια δωρεά 7ψήφιου ποσού στο πανεπιστήμιο Howard για την έναρξη ενός προγράμματος γκολφ και πρόσφατα υπέγραψε μια συμφωνία χορηγίας με την εταιρεία Callaway Golf. Ο Curry έγινε επίσης ο μόνος παίκτης του πρωταθλήματος που έχει αναδειχθεί ομόφωνα MVP όταν κέρδισε το 2016 για δεύτερη διαδοχική χρονιά τον τίτλο.

No.3 Kevin Durant

Ομάδα: Brooklyn Nets

Σύνολο εσόδων: 73,2 εκατ. δολάρια

Ο Durant είναι πιθανό να χάσει όλη την τρέχουσα σεζόν, καθώς αναρρώνει μετά τον τραυματισμό που υπέστη τον Ιούνιο, κατά τη διάρκεια των τελικών του NBA, στον αχίλλειο τένοντα. Ωστόσο, αναμένεται να λάβει τον πρώτο πλήρη ετήσιο μισθό του από τους Brooklyn Nets, στο πλαίσιο του τετραετούς συμβολαίου ύψους 164 εκατ. δολαρίων που υπέγραψε τον Ιούλιο. Έχει επενδύσεις σε περισσότερες από 30 startup εταιρείες, μεταξύ των οποίων είναι η Postmates και η Acorns.

No.4 Russell Westbrook

Ομάδα: Houston Rockets

Σύνολο εσόδων: 56,5 εκατ. δολάρια

Το πενταετές συμβόλαιο που έχει υπογράψει ο Westbrook με τους Houston Rockets, ύψους 207 εκατ. δολαρίων, είναι το υψηλότερο αυτή τη στιγμή στο NBA. Ο οκτώ φορές κάτοχος του τίτλου All Star ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Nike για το brand Jordan το 2017 για άλλα 10 χρόνια, ενώ το 2018 έλαβε και το πρώτο παπούτσι με την υπογραφή του, το Why Not Zero.

No.5 James Harden

Ομάδα: Houston Rockets

Σύνολο εσόδων: 55,2 εκατ. δολάρια

Ο πολυτιμότερος παίκτης του NBA για το 2018 απέκτησε το καλοκαίρι μειοψηφικό ποσοστό στην ποδοσφαιρική ομάδα Houston Dynamo έναντι 15 εκατ. δολαρίων, ενώ παράλληλα κατέχει ποσοστό και στις εταιρείες BodyArmor, Stance και Art of Sport. Ο μισθός του από τους Houston Rockets και Το 2018 NBA MVP αγόρασε μερίδιο μειοψηφίας στο Houston Dynamo του MLS αυτό το καλοκαίρι για $ 15 εκατομμύρια. Harden κατέχει επίσης συμμετοχές μετοχών στο BodyArmor, Stance κάλτσες και τέχνη του αθλητισμού. Ο μισθός του από τους Rockets αυξήθηκε κατά 8 εκατ. δολάρια αυτή τη σεζόν, στο πλαίσιο της ανανέωσης του συμβολαίου που υπέγραψε το 2017.

No.6 Kyrie Irving

Ομάδα: Brooklyn Nets

Σύνολο εσόδων: 51,7 εκατ. δολάρια

Ο Irving την τρέχουσα σεζόν παίζει με τους Brooklyn Nets, την τρίτη ομάδα του τα τελευταία τέσσερα χρόνια, με την οποία υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο ύψους 136 εκατ. δολαρίων, που προβλέπει επίσης bonus απόδοσης 4,3 εκατ. δολαρίων. Μια διαφημιστική καμπάνια της Pepsi όπου ο Irving υποδύεται τον χαρακτήρα του θείου Drew τελικά οδήγησε στην παραγωγή μιας ταινίας μεγάλου μήκους το 2018, που βασίζεται στον συγκεκριμένο χαρακτήρα, μέρος των δικαιωμάτων του οποίου έχει ο παίκτης. Ο Irving είναι επίσης ένας από τους επενδυτές της Beyond Meat.

No.7 Klay Thompson

Ομάδα: Golden State Warriors

Σύνολο εσόδων: 47,7 εκατ. δολάρια

Ο προπονητής του Thompson, Steve Kerr, λέει ότι ο παίκτης είναι πιθανό να χάσει ολόκληρη τη σεζόν λόγω του τραυματισμού που υπέστη κατά τη διάρκεια των τελικών του NBA τον Ιούνιο. Ωστόσο, θα λάβει κανονικά το μισθό του από την ομάδα, ύψους 32,7 εκατ. δολαρίων, σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με πέρυσι, κάτω διανύει την πρώτη σεζόν του πενταετούς συμβολαίου ύψους 190 εκατομμυρίων δολαρίων που υπέγραψε τον Ιούλιο. Ο Thompson είναι το πρόσωπο της κινεζικής μάρκας αθλητικών παπουτσιών μπάσκετ Anta.

No.8 Chris Paul

Ομάδα: Oklahoma City Thunder

Σύνολο εσόδων: 46,5 εκατ. δολάρια

Μόνο ο Curry θα λάβει περισσότερα για την παρουσία του στα γήπεδα την τρέχουσα σεζόν από τον από τον Paul, ο οποίος εντάχθηκε στο δυναμικό της Oklahoma City Thunder τον Ιούλιο. Ο Paul ήταν από τους πρώτους επενδυτές και "πρεσβευτής” της εταιρείας Beyond Meat, η μετοχή της οποίας έχει τετραπλασιαστεί από την αρχική δημόσια προσφορά της τον Μάιο.

No.9 Giannis Antetokounmpo

Ομάδα: Milwaukee Bucks

Σύνολο εσόδων: 45,8 εκατ. δολάρια

O "Greek Freak" πρόκειται να υπογράψει πενταετή ανανέωση του συμβολαίου του με του Milwaukee Bucks το προσεχές καλοκαίρι, έναντι αντιτίμου 248 εκατ. δολαρίων. Θα είναι το υψηλότερο συμβόλαιο στην ιστορία του αθλήματος. Τον Ιούνιο, η Nike αποκάλυψε το πρώτο παπούτσι με την υπογραφή του πολυτιμότερου παίκτη του NBA για το 2019, το Zoom Freak 1.

No.10 Damian Lillard

Ομάδα: Portland Trail Blazers

Σύνολο εσόδων: 43,8 εκατ. δολάρια

Ο Lillard υπέγραψε τετραετή ανανέωση του συμβολαίου του με τους Portland Trail Blazers τον Ιούλιο, έναντι 196 εκατ. δολαρίων τον Ιούλιο, το οποίο θα ξεκινήσει από τη σεζόν 2021-2022. Το τελευταίο έτος ο μισθός του θα ανέλθει 54,25 εκατ. δολαρίων για τον NBA Rookie του 2013 και τέσσερις φορές κάτοχο του τίτλου All-Star. Το συμβόλαιο παπουτσιού που έχει υπογράψει με την Adidas είναι της τάξης των 10 εκατ. δολαρίων ετησίως.