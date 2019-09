Δισεκατομμυριούχοι που εκδιώχθηκαν από τις ίδιες τις εταιρείες τους

Του Abram Brown

Σε μια μάχη, ποιος κερδίζει: ο έξυπνος ή ο τρελός;

Ο Masayoshi Son, διευθύνων σύμβουλος της SoftBank, έθεσε αυτή την ερώτηση στον Adam Neumann, τον δισεκατομμυριούχο συνιδρυτή της WeWork, πριν από μερικά χρόνια, λίγο αφότου οι δυό τους έκλεισαν μια συμφωνία που αποτίμησε τότε τη startup εταιρεία διαμοιρασμού χώρων εργασίας στα 20 δισ. δολάρια. Ο Neumann σκέφτηκε λίγο την ερώτηση του Son και απάντησε: "Ο τρελός”. "Σωστά”, είπε ο Masa, "αλλά εσύ… δεν είσαι αρκετά τρελός”.

Αυτά τα λόγια μοιάζουν τραγική ειρωνία σήμερα, αν σκεφτεί κανείς την κατάσταση την οποία αντιμετωπίζει ο Neumann. Η αποτυχημένη αρχική δημόσια προσφορά της WeWork, του "κόλλησε” την εικόνα του απερίσκεπτου, εκκεντρικού CEO και τον ανάγκασε να παραιτηθεί από τη θέση του. Πρόκειται για ένα σκληρό μάθημα που πήραν περισσότεροι του ενός δισεκατομμυριούχοι ιδρυτές εταιρειών (όπως δείχνει και η λίστα που ακολουθεί): Όσο πιο ψηλά είσαι, τόσο πιο απότομη η πτώση…

Micky Arison

Περιουσία: 8,3 δισ. δολάρια

Εταιρεία: Carnival cruises

Η "έξοδος”: "We R Not OK". "Ship Happens”. Αυτά ήταν δύο από τα μηνύματα που κάλυπταν το κατάστρωμα του Carnival Triumph καθώς τα ρυμουλκά οδηγούσαν το δυναμικότητας 3.143 επιβατών πλοίο στην αποβάθρα του Μόμπαϊλ της Αλαμπάμα. Ήταν η τελευταία πράξη μιας σειράς δυσάρεστων συμβάντων που τερμάτισαν την πορεία του Arison στο "πηδάλιο” της εταιρείας που δημιούργησε ο πατέρας του, της Carnival Cruises, τον Ιούλιο του 2013.

Ο Arison ήταν ο τύπος του CEO που του άρεσε να γυρίζει τον κόσμο με το γιοτ του και να παρακολουθεί του αγώνες των Miami Heat (ομάδα μπάσκετ της οποίας ήταν ιδιοκτήτης) από τις πρώτες θέσεις. Και ήταν σε μεγάλο βαθμό απών όταν τα μέσα ενημέρωσης έστρεψαν την προσοχή τους στα προβλήματα που αντιμετώπιζε η εταιρεία του, όπως η ανατροπή του Costa Concordia στις ιταλικές ακτές τον Ιανουάριο του 2012 που στοίχισε τη ζωή σε 32 ανθρώπους και αρκετά άλλα προβλήματα που άφηναν ακυβέρνητα τα πλοία του, ένα εκ των οποίων μάλιστα κινδύνευσε ακόμα και να δεχθεί επίθεση από πειρατές.

Τελευταία λόγια: "Πρέπει να δούμε ξανά τι έχει σημασία. Είναι οι διακοπές, η διασκέδαση”.

Jack Dorsey

Περιουσία: 3,9 δισ. δολάρια

Εταιρεία: Twitter, Square

Η "έξοδος” (σε δύο προτάσεις): Ίδρυσε το κοινωνικό μέσο δικτύωσης με τον Evan Williams, έχασε στην κόντρα για τη θέση του CEO εν μέσω της εκρηκτικής αύξησης της δημοφιλίας του μέσου (που οδήγησε σε πτώση των servers!). Επέστρεψε στο "τιμόνι” της εταιρείας 7 χρόνια αργότερα.

Τελευταία λόγια: "Το πιο αποτελεσματικό μέσο διάδοσης μιας ιδέας σήμερα είναι μια εταιρική δομή, πριν από 200 χρόνια ήταν πιθανόν κάτι άλλο, μετά από 100 χρόνια θα είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Αλλά όλα έχουν ως στόχο να υπηρετήσουν την ιδέα”.

Steve Jobs

Περιουσία (πριν τον θάνατό του): 7 δισ. δολάρια

Εταιρεία: Apple, Pixar

Η "έξοδος”: Η απόφαση της Apple να απολύσει τον Jobs το 1985 αποτελεί, ίσως, την πιο διάσημη απόλυση στην ιστορία. Αφού είχαν ήδη φέρει, λίγα χρόνια νωρίτερα, στην εταιρεία τον τότε CEO της Pepsi, John Sculley, να κάνει τη "νταντά” του Jobs, η εταιρεία αποφάσισε να βγάλει τον Jobs από επικεφαλής του τμήματος που είχε την ευθύνη για την ανάπτυξη της δεύτερης γενιάς Mac ενώ στη συνέχεια τον απέπεμψε και από πρόεδρο. "Δεν θεωρείτο καλός για τη θέση εκείνη την εποχή", είχε πει ο Sculley το 2013. Ο Jobs έκανε πίσω, γιάτρεψε τις πληγές του και ίδρυσε δύο νέες εταιρείες (την εταιρεία υπολογιστών NeXT και την Pixar) προτού επιστρέψει, βέβαια, και πάλι στην Apple το 1996 και θέσει τα θεμέλια για την μετεξέλιξη της εταιρείας στον τεχνολογικό κολοσσό των 980 δισ. δολαρίων που είναι σήμερα. "Έμαθε πολλά εκείνα τα δύσκολα χρόνια”, είχε πει ο Sculley, που τον έκαναν "τον σπουδαίο Steve Jobs που γνωρίζουμε σήμερα ως τον σπουδαιότερο, ίσως, διευθύνοντα σύμβουλο στον κόσμο, σίγουρα της εποχής μας".

Τελευταία λόγια: "Στα 30 μου, βρέθηκα εκτός. Και αυτό έλαβε μεγάλη δημοσιότητα. Αυτό που αποτελούσε το επίκεντρο ολόκληρης της ενήλικης ζωής μου είχε εξαφανιστεί, και αυτό ήταν καταστροφικό".

Travis Kalanick

Περιουσία: 3,5 δισ. δολάρια

Εταιρεία: Uber

Η "έξοδος”: Κοιτάζοντας τη διολίσθηση της Uber -με τον Kalanick πίσω από το τιμόνι- ήταν σαν να βλέπεις κωμωδία, σαν αυτοκίνητο-καρτούν που χάνει τον έλεγχο. Πώς ξεκίνησε; Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016, ο Kalanick θεωρούνταν ακόμη μια από τις σατανικές ιδιοφυίες της Silicon Valley -ναι, ήταν θρασύς και τρελός, αλλά άλλαζε τον κόσμο!-, μέχρι τον Φεβρουάριο του 2017. Τότε ήταν που βγήκαν στο φως οι κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση, όπως και ένα βίντεο που δείχνει τον Kalanick να τσακώνεται με έναν οδηγό της Uber. Η εταιρική κουλτούρα της Uber είχε πληγεί, με την εταιρεία να βιώνει την απόρριψη του κόσμου και τη γελοιοποίηση. (Στη συνέχεια, οι New York Times αποκάλυψαν ότι η Uber είχε παραπλανήσει μεθοδικά τις ρυθμιστικές -και όχι μόνο- αρχές για χρόνια καθώς επεκτεινόταν "σπάζοντας τα κοντέρ” σε νέες αγορές). Η Uber απέλυσε μερικούς υπαλλήλους -περίπου 20- αλλά έως το τέλος Ιουνίου εκείνου του έτους, πέντε μεγάλοι επενδυτές απαιτούσαν ήδη να φύγει ο Kalanick. Έτσι, και ενώ μάλιστα έλειπε με άδεια λόγω του θανάτου της μητέρας του, ο Kalanick αναγκάστηκε να παραιτηθεί.

Τελευταία λόγια: "Λατρεύω την Uber περισσότερο από οτιδήποτε στον κόσμο και σ’ αυτή τη δύσκολη στιγμή στην προσωπική μου ζωή, δέχτηκα το αίτημα των επενδυτών να αποχωρήσω ώστε η Uber να μπορέσει να εστιάσει στην ανάπτυξή της αντί να αναλωθεί σε μια άλλη μάχη".

Sean Parker

Περιουσία: 2,7 δισ. δολάρια

Εταιρεία: Napster, Facebook

Η "έξοδος”: Εκδιωχθής όχι μόνο μία φορά. Η πρώτη εκδίωξη του Parker έγινε από το Napster, λίγο πριν την αγωγή που ασκήθηκε εναντίον της εταιρείας από τη μουσική βιομηχανία και η οποία την οδήγησε στο "λουκέτο” το 2001. Στη συνέχεια, εκδιώχθηκε από τη startup Plaxo, το κοινωνικό δίκτυο που και ο ίδιος βοήθησε να δημιουργηθεί το 2004. Ένας από τους συνιδρυτές της Plaxo περιγράφει τη συνεισφορά του Parket ως εξής: "Ήταν ο τύπος που δεν ερχόταν στη δουλειά και αν το έκανε, ερχόταν στις 11, όχι όμως για να κάνει δουλειά αλλά για να φέρει καμιά κοπέλα και να της δείξει ότι είναι ο ιδρυτής μιας εταιρείας".

Η πιο "ατιμωτική” εκδιώξή του ωστόσο ήταν από το Facebook. Ανακάλυψε το Facebook, έγινε φίλος με τον Mark Zuckerberg, βοήθησε την εταιρεία να εξασφαλίσει την αρχική της χρηματοδότηση, έγινε ο πρώτος πρόεδρός της και στη συνέχεια παραιτήθηκε όταν η αστυνομία της Βόρειας Καρολίνας ανακάλυψε κοκαΐνη σε ένα παραθαλάσσιο σπίτι που είχε ενοικιαστεί στο όνομά του. Και όλα αυτά συνέβησαν σε διάστημα μόλις 12 και κάτι μηνών. Στη συνέχεια μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, όπου βρήκε παρηγοριά στην παρέα του επί πολλά χρόνια φίλου του John Perry Barlow, στιχουργού του συγκροτήματος Grateful Dead.

Τελευταία λόγια: "Όταν κάποιος σου ζητάει να πας παρατεταμένες διακοπές, ουσιαστικά προαναγγέλλει την απόλυσή σου".

Mark Pincus

Περιουσία: 1,3 δισ. δολάρια

Εταιρεία: Zynga (βιντεοπαιχνίδια)

Η "έξοδος”: Για κάποιο χρονικό διάστημα, το παιχνίδι FarmVille θεωρήθηκε "η γη της Επαγγελίας” για το διαδίκτυο, καθώς βρέθηκε στο επίκεντρο της αυξανόμενης τότε τάσης για "παιχνίδι" μέσω κοινωνικών δικτύων. Η μητρική του εταιρεία ωστόσο, η Zynga, και ο συνιδρυτής της και CEO, Pincus, έμαθαν πολύ γρήγορα μια αλήθεια γνωστή από τον καιρό του Αδάμ και της Εύας: Είναι δύσκολο να βγάζεις συνεχώς πολλά χρήματα από μια "φάρμα” και έτσι δύο χρόνια μετά την IPO της Zynga το 2011, ο Pincus έφτιαξε βιαστικά τις βαλίτσες του και τη θέση του CEO ανέλαβε ο βετεράνος της Microsoft, Dan Mattrick. Ο Pincus επανήλθε στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου το 2015, προτού την εγκαταλείψει και πάλι ένα χρόνο αργότερα.

Τελευταία λόγια: "Υπάρχουν πολύ λίγοι θησαυροί στο διαδίκτυο."

Richard Schulze

Περιουσία: 3,8 δισ. δολάρια

Εταιρεία: Best Buy

Η "έξοδος”: Ο Schulze έπεσε θύμα των επιλογών του. Ο Brian Dunn, διευθύνων σύμβουλος της Best Buy, ήταν ο "άνθρωπός του” -πρώην υπάλληλος του τμήματος πωλήσεων της λιανεμπορικής εταιρείας. Επιλέχθηκε από τον Schulze να αναλάβει τη θέση του CEO το 2009. Δύο χρόνια αργότερα, αποκαλύφθηκε ότι ο Schulze είχε αποκρύψει από το διοικητικό συμβούλιο ότι ο Dunn είχε συνάψει ερωτική σχέση με μια 29χρονη υπάλληλο της εταιρείας. Ο Dunn απολύθηκε και ο Schulze αναγκάστηκε να τον ακολουθήσει στην πόρτα της εξόδου. Ο Schulze σκέφθηκε τότε εν θερμώ να επιχειρήσει την εξαγορά της εταιρείας, αλλά το μετάνιωσε. Και έπραξε ορθά. Παραμένει ακόμη επίτιμος πρόεδρος και από τους βασικούς επενδυτές της Best Buy, ενώ το ποσοστό εξαπλασιάστηκε από το ναδίρ όπου βρισκόταν τον Δεκέμβριο του 2012.

Τελευταία λόγια: "Όταν ξεκίνησα την επιχείρηση, βασίστηκα στη δική μου γνώση και εμπειρία, αλλά σύντομα συνειδητοποίησα ότι οι εργαζόμενοι, εάν ενθαρρυνθούν, μπορούν να διευρύνουν τους επιδιωκόμενους στόχους, πολύ περισσότερο από τις δικές μου προσδοκίες”.

Chip Wilson

Περιουσία: 4,2 δισ. δολάρια

Εταιρεία: Lululemon

Η "έξοδος”: Ακόμη και η εμπειρία του καλύτερου γιόγκι στον κόσμο δεν θα μπορούσε να βοηθήσει τον Wilson να αντιμετωπίσει τον σάλο που προκάλεσαν τα αδιάκριτα σχόλιά του μετά την καταστροφική για την εταιρεία απόσυρση ρούχων γιόγκα τον Νοέμβριο του 2013. Αντί να απολογηθεί για τη διαφάνεια των συγκεκριμένων ρούχων, ο Wilson σχολίασε απλώς "ότι δεν κάνουν για όλα τα γυναικεία σώματα”. Είχε αποχωρήσει από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλιο δύο χρόνια νωρίτερα. Ένα μήνα μετά τα παραπάνω σχόλια όμως παραιτήθηκε και από πρόεδρος. "Ο Chip είχε το μυαλό να αντιληφθεί ότι δεν είναι φτιαγμένος για τη θέση του CEO", είχε δηλώσει στο Forbes το 2012 η τότε διευθύνουσα σύμβουλος της Lululemon. Μάλλον όμως δεν ήταν έτσι. Ο Wilson τα επόμενα χρόνια προσπάθησε με διάφορους τρόπους να αναλάβει και πάλι το "τιμόνι” της Lululemon, φτάνοντας ακόμη και στο σημείο να εξετάσει την επιθετική εξαγορά της.

Τελευταία λόγια: "Έπαιζα για να κερδίσω, ενώ τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας που εγώ ίδρυσα έπαιζαν για να μη χάσουν".

Steve Wynn

Περιουσία: 3,1 δισ. δολάρια

Εταιρεία: Wynn Resorts (καζίνο)

Η "έξοδος”: Τον Ιανουάριο του 2018 ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal αποκάλυψε ότι δεκάδες άνθρωποι είχαν υποστηριξεί ότι δέχθηκαν σεξουαλική παρενόχληση από τον Wynn, διευθύνοντα σύμβουλο και μεγαλύτερο μέτοχο της Wynn Resorts. Ο ίδιος αρνήθηκε τους ισχυρισμούς - μεταξύ των όποιων και ότι εξανάγκασε τη μανικουρίστα του να κάνει σεξ μαζί του- και τους απέδωσε στην προσπάθεια δυσφήμισής του από την πρώην σύζυγό του, Elaine. Αυτό όμως δεν τον έσωσε. Σε λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά το δημοσίευμα της WSJ, αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Και μέσα σε περίπου ένα μήνα πούλησε το σύνολο των μετοχών που κατείχε στη Wynn Resorts.

Τελευταία λόγια: "Έχω βρεθεί στο επίκεντρο μιας χιονοστιβάδας αρνητικής δημοσιότητας. Όπως έχω επισημάνει πρόκειται για κατασκευασμένες κατηγορίες -αλλά καθώς η ανάγκη για συμπεράσματα νικά τα πάντα, συμπεριλαμβανομένων των πραγματικών γεγονότων- κατέληξα στο συμπέρασμα ότι δεν μπορώ να συνεχίσω να είμαι αποδοτικός στα τρέχοντα καθήκοντά μου".