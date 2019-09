Έχασε τον έλεγχο της WeWork o συνιδρυτής της, Adam Neumann

Της Samantha Sharf

Ο συνιδρυτής της WeWork, Adam Neumann, παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντας συμβούλου της εταιρείας, μετά από έναν και πλέον μήνα προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κάποτε καλπάζουσα εταιρεία διαμοιρασμού χώρων εργασίας.

Η αποχώρηση του Neumann από τη θέση αυτή αποτελεί την τελευταία εξέλιξη -και πιο δραματική- μιας σειράς προσπαθειών σταθεροποίησης της 9χρονης εταιρείας μετά την αναταραχή που προκάλεσε η εγκατάλειψη του σχεδίου εισαγωγής της στο ταμπλό. Στις έξι εβδομάδες που ακολούθησαν από τη στιγμή που η The We Co., όπως είναι επισήμως γνωστή η εταιρεία, δημοσίευσε το ενημερωτικό δελτίο εισαγωγής, η WeWork βιωσε σημαντικές διοικητικές αλλαγές, που φέρονται να οδήγησαν στη μείωση της αποτίμησή της έως το χαμηλό των 15 δισ. δολαρίων και στην αναβολή της αρχικής δημόσιας προσφοράς της, που είχε προγραμματιστεί για τον τρέχοντα μήνα.

"Παρότι η δραστηριότητά μας είναι ισχυρότερη από ποτέ, τις τελευταίες εβδομάδας, οι επικρίσεις προς το πρόσωπό μου έχουν αναδειχθεί σε σημαντικό παράγοντα αποπροσανατολισμού, και ως εκ τούτου αποφάσισα ότι είναι προς το συμφέρον της εταιρείας να παραιτηθώ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου”, ανέφερε ο Neumann στην ανακοίνωσή του. Ωστόσο, ο ίδιος παραμένει στη θέση του μη εκτελεστικού προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. Ο οικονομικός διευθυντής, Artie Minson, και ο αντιπρόεδρος, Sebastian Gugginham, ανέλαβαν συν-διευθύνοντες σύμβουλοι της εταιρείας.

Ο Neumann και ο συνιδρυτής της εταιρείας Miguel McKelvey άνοιξαν τον πρώτο χώρο WeWork στο Σόχο του Μανχάταν το 2010. Ο Neumann έπεισε επενδυτές όπως η SoftBank, η Benchmark Capital και ο δισεκατομμυριούχος παράγοντας της αγοράς ακινήτων Mort Zuckerman, ότι το η εταιρεία θα μπορούσε να γίνει τόσο πολύτιμη όσο και οι κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας. Έως τον Ιανουάριο η αποτίμηση της εταιρείας είχε εκτιναχθεί στα 47 δισ. δολάρια.

Παρότι μάλιστα εδώ και καιρό είχαν εκφραστεί απορίες για το πώς μια εταιρεία ακινήτων μπορεί να αποτιμάται 26 φορές περισσότερο από το ύψος των εσόδων της, η WeWork φαινόταν να βαδίζει προς μια από τις μεγαλύτερες αρχικές δημόσιες προσφορές των τελευταίων ετών όταν τον Απρίλιο αποκάλυψε ότι κατέθεσε εμπιστευτικό αίτημα εισαγωγής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Μετά την πολυαναμενόμενη όμως διάθεση του ενημερωτικού δελτίου στα μέσα Αυγούστου, οι αρνητικές αντιδράσεις ήταν καταιγιστικές. Το δελτίο επιβεβαίωσε ότι το 2018 η WeWork εμφάνισε ζημίες ύψους 1,9 δισ. δολαρίων έχοντας έσοδα 1,8 δισ. δολαρίων και έδειξε ότι οι ζημιές συνέχισαν να διευρύνονται με ταχύ ρυθμό το πρώτο μισό του 2019. Τα νέα απογοήτευσαν του επενδυτές, που ούτως ή άλλως είχαν αρχίσει να δυσανασχετούν με τις πολλά υποσχόμενες startups που δεν εμφανίζουν όμως κερδοφορία.

Αυτό όμως που μάλλον προβλημάτισε περισσότερο τους υποψήφιους επενδυτές στο ενημερωτικό δελτίο ήταν ο ασυνήθιστος τρόπος εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρείας και το ιδιοκτησιακό της καθεστώς - όπως η αναλογία δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων (με τον Neumann να διατηρεί 20 δικαιώματα για κάθε ένα που θα παραχωρούσε η εταιρεία) αλλά και η ρήτρα που περιελάμβανε και η οποία θα επέτρεπε στη σύζυγό του, Rebekah, να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επιλογή διευθύνοντος συμβούλου σε περίπτωση που ο ίδιος δεν κάλυπτε τη θέση. Ένα μήνα αργότερα, ωστόσο, η We δημοσίευσε ένα τροποποιημένο ενημερωτικό δελτίο, το οποίο μεταξύ άλλων αλλαγών προέβλεπε τον περιορισμό των δικαιωμάτων ψήφου του Neumann κατά το ήμισυ (10 προς 1) και ξεκαθάριζε ότι ο διάδοχος του Neumann, όταν θα ερχόταν αυτή η ώρα, θα οριζόταν από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Προφανώς όμως οι αλλαγές αυτές δεν ήταν αρκετές. Έντεκα ημέρες αργότερα ο Neumann δεν βρίσκεται πλέον στο τιμόνι της εταιρείας. Παρότι όμως δεν είναι πλέον διευθύνων σύμβουλος, η περιουσία του είναι στενά συνδεδεμένη με την εταιρεία.

Σύμφωνα με το τελευταίο ενημερωτικό δελτίο, ο Neumann και ο McKelvey από κοινού κατέχουν περισσότερες από 114 εκατ. μετοχές της εταιρείας μέσω της WE Holdings LLC, ενώ ο Neumann κατέχει επιπλέον 2,4 εκατ. μετοχές ο ίδιος. Με την παραίτησή του πάντως φαίνεται ότι παραιτείται από το bonus υπό τη μορφή μετοχών που θα ελάμβανε και θα του εξασφάλιζε επιπλέον 42,5 εκατ. μετοχές κατά την επόμενη δεκαετία. Η Wall Street Journal αναφέρει ωστόσο ότι τα δικαιώματα ψήφου του έχουν πλέον μειωθεί στο 3 προς 1 από 10 προς 1 προηγουμένως, γεγονός που σημαίνει ότι πλέον δεν κατέχει τον πλειοψηφικό έλεγχο της εταιρείας.

Δεδομένου ότι στην παρούσαν φάση δεν μπορεί να αποτιμηθεί επακριβώς η εταιρεία, δεν είναι ξεκάθαρο πώς επηρεάζουν όλες οι ανωτέρω αλλαγές το ύψος της περιουσίας του Neumann. Το Forbes επί του παρόντος εκτιμά την περιουσία του στα 2,2 δισ. δολάρια, αρκετά χαμηλότερα από τα 4 και πλέον δισ. δολάρια που υπολογιζόνταν κατά τον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης της εταιρείας. Εξάλλου, με την πάροδο των ετών, ο Neumann έχει πωλήσει μέρος των μετοχών ενώ έχει εξασφαλίσει και μια πιστωτική γραμμή ύψους 500 εκατ. δολαρίων ενεχυριάζοντας το ποσοστό του στην WeWork. Επιπλέον, έχει λάβει τρεις φορές δάνειο από την εταιρεία.

Βέβαια, πέρα από το ποσοστό που κατέχει στην We, o Neumann διαθέτει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δύο κατοικίες στο κέντρο του Μανχάταν και μία ακόμη έξω από το Σαν Φρανσίσκο (που έχει σχεδιαστεί σε σχήμα κιθάρας), καθώς και τέσσερα εμπορικά ακίνητα στα οποία η WeWork μισθώνει χώρους.