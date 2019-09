Οι πιο ακριβοπληρωμένοι hip-hop καλλιτέχνες

Του Zack O' Malley Greenburg

To 2007, ο Kanye West κυκλοφόρησε ένα τραγούδι με τίτλο "Big Brother" –μια ωδή στον Jay-Z. Πράγματι, η συνεργασία με την Roc-A-Fella Records του Jay-z πριν από δύο δεκαετίες σηματοδότησε τη μεγάλη του επιτυχία. Ο Jay-Z "έβαλε το χεράκι του" ακόμη και στο παρατσούκλι του West, "Yeezy", το οποίο φιγουράρει τώρα στην επώνυμη γραμμή παπουτσιών που λανσάρει με την Adidas.

"Η ιδέα να φτιάξω αθλητικά παπούτσια ήταν μια αναλαμπή", εξήγησε ο West σε συνέντευξή του στο Forbes τον Αύγουστο. "Μια αλλαγή αντίληψης. Σαν να είναι τα Yeezy το ίδιο ποθητά με τα Jordan".

Η Yeezy αναμένεται να ξεπεράσει τα 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις φέτος -ή περίπου το ήμισυ από αυτά που κερδίζουν τα Air Jordan της Nike- αυξάνοντας τα κέρδη προ φόρων του West στα 150 εκατομμύρια δολάρια κατά το τελευταίο έτος και καθιστώντας τον για πρώτη φορά τον πιο ακριβοπληρωμένο καλλιτέχνη της βιομηχανίας του hip-hop. Άλλη μια πρωτιά: ο West ξεπέρασε τον Jay-Z, ο οποίος βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 81 εκατομμύρια δολάρια, χάρη στα έσοδα της περιοδείας "On The Run II" που πραγματοποίησε με τη γυναίκα του Beyoncé. Ο Drake, ο καλλιτέχνης με τα περισσότερα downloads σε streaming, συμπληρώνει την κορυφαία τριάδα με 75 εκατομμύρια δολάρια.

Συνολικά, οι 20 εκπρόσωποι του hip-hop με τα υψηλότερα κέρδη συγκέντρωσαν 860 εκατομμύρια δολάρια, ποσό αυξημένο κατά 33% σε σύγκριση με τα 648 εκατομμύρια δολάρια πέρυσι. Το κόστος του "εισιτηρίου" για την χρυσή 20άδα ήταν 18 εκατομμύρια δολάρια, το υψηλότερο που έχει καταγραφεί.

O West δεν είναι το μόνο οικείο όνομα που διένυσε ένα επιτυχημένο έτος, ακόμη και μέσα στην ίδια του την οικογένεια. O Travis Scott, που μάλλον θα γίνει θείος των παιδιών του West, "κάλπασε" με την περιοδεία "Astroworld - Wish You Were Here" έως τα 58 εκατομμύρια δολάρια και το Νο. 5 της λίστας. Είναι δύο θέσεις πιο πάνω από τον DJ Khaled, ο οποίος έκανε προσωπικό ρεκόρ στα 40 εκατ. δολάρια φέτος, αφότου ξεπέρασε το φόβο του να πετάξει μετά τη γέννηση του γιου του -και επέκτεινε τις περιοδείες του αλλά και πρόσθεσε νέες συνεργασίες με τις Air Jordan και Luc Belaire.

"Ο Khaled είναι ο τύπος που θέλεις στην ομάδα σου", λέει ο DJ που αρέσκεται να μιλάει για τον εαυτό του σε τρίτο ενικό. "Ο Khaled είναι αυτός που ξέρει πώς να πετύχει γιατί έχει μια φοβερή κουλτούρα στη δουλειά. Η καρδιά του είναι εκεί που πρέπει. Μένει συγκεντρωμένος. Είναι μπροστά από την εποχή του".

Η ζωντανή μουσική, ωστόσο, δεν είναι ο μόνος δρόμος προς το κέρδος. Ο Diddy (Νο. 4, 70 εκατομμύρια δολάρια) οφείλει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών του στην προσοδοφόρα συμφωνία του με τη βότκα Ciroc της Diageo. Ο Birdman (Νο. 16, 20 εκατομμύρια δολάρια) οφείλει τα κέρδη του στη δισκογραφική του εταιρεία, που φέρει την εύστοχη ονομασία "Cash Money Records". Και ο Nas (Νο. 18, 19 εκατομμύρια δολάρια) επιστρέφει στη λίστα για δεύτερο συνεχόμενο έτος χάρη στα κέρδη πολλών εκατομμυρίων δολαρίων από τη ρευστοιποίηση επενδύσεων σε startups όπως οι PillPack και Lyft.

Υπάρχουν δύο νέα ονόματα στη φετινή λίστα. Το πιο ακριβοπληρωμένο από τα δύο είναι ο Donald Glover (No. 10, $35 εκατ.), ο οποίος "γέμισε τις τσέπες του" με το ρόλο του στη σειρά "Atlanta" και με την περιοδεία του "This Is America Tour" (ως Childish Gambino). Η Cardi B (No. 13, $28 εκατ.) ακολουθεί λίγο μετά—στην ηλικία των 26, είναι το νεότερο μέλος της φετινής λίστας- και μαζί με την Nicki Minaj (No. 12, $29 εκατ.) είναι οι μοναδικές γυναίκες στη λίστα, σε ένα ακόμη παράδειγμα του χάσματος στις αμοιβές ανδρών-γυναικών που μαστίζει επί μακρόν την βιομηχανία του hip-hop.

Αν και η Minaj ανακοίνωσε πρόσφατα τα σχέδιά της να αποσυρθεί, υπάρχουν πολλές νέες hip-hop καλλιτέχνιδες που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν τη θέση της στη λίστα. Μεταξύ αυτών που χρήζουν της προσοχής μας: η Meghan Thee Stallion, η Tierra Whack και η Rico Nasty, οι οποίες οικοδομούν τώρα τη βάση των φανς τους.



Αναλυτικά, οι 20 πιο ακριβοπληρωμένοι καλλιτέχνες hip-hop:

20. Pitbull ($18 εκατ.)

19. Wiz Khalifa ($18,5 εκατ.)

18. Nas ($19 εκατ.)

17. Future ($19,5 εκατ.)

16. Birdman ($20 εκατ.)

15. Meek Mill ($21 εκατ.)

14. Swizz Beatz ($23 εκατ.)

13. Cardi B ($28 εκατ.)

12. Nicki Minaj ($29 εκατ.)

11. J. Cole ($31 εκατ.)

10. Childish Gambino ($35 εκατ.)

9. Migos ($36 εκατ.)

8. Kendrick Lamar ($38,5 εκατ.)

7. DJ Khaled ($40 εκατ.)

6. Eminem ($50 εκατ.)

5. Travis Scott ($58 εκατ.)

4. Diddy ($70 εκατ.)

3. Drake ($75 εκατ.)

2. Jay-Z ($81 εκατ.)

1. Kanye West ($150 εκατ.)