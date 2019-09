Πώς η Netflix των 129 δισ. δολ. παραλίγο να πουληθεί στην Amazon για… 16 εκατ. δολάρια

Της Hayley C. Cuccinello

Η Netflix έχει 151 εκατ. συνδρομητές παγκοσμίως, ωστόσο οι περισσότεροι εξ αυτών δεν έχουν ακούσει ποτέ το όνομα του Marc Randolph, του πρώτου CEO και συνιδρυτή της εταιρείας. Ο Randolph παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου το 1999 -αντικαταστάθηκε από τον έταιρο συνιδρυτή της Netflix, Reed Hastings- για να στραφεί στην ανάπτυξη προϊόντων, ενώ αποχώρησε από την εταιρεία το 2003, έναν χρόνο μετά την αρχική δημόσια προσφορά της (IPO).

"Είμαι άγνωστος”, λέει. Όμως, ο Randolph δεν έχει πρόβλημα με αυτό, ούτε και με την απόφασή του να αποχωρήσει από την εταιρεία πριν η Netflix εξελιχθεί στον γίγαντα του streaming περιεχομένου που είναι σήμερα.

Στα απομνημονεύματά του, "That Will Never Work: The Birth of Netflix and the Amazing Life of an Idea”, εξιστορεί το ταξίδι της Netflix από την ίδρυσή της το 1997, όταν είχε μόλις 8 εργαζομένους. Τότε που τα DVDs έκαναν την είσοδό τους στην αγορά των ΗΠΑ. Η πιο "ζωντανή” του ανάμνηση: μια κρίσιμη στιγμή το 1998 όταν οι Hastings και Randolph σκέφτηκαν να πουλήσουν τη Netflix στην Amazon.

Το "δίδυμο” είχε συναντηθεί με τον Jeff Bezos στο Σιάτλ, όπου ο ιδρυτής της Amazon τους πρόσφερε ένα ποσό "πιθανώς μεταξύ 14 και 16 εκατ. δολαρίων”, σύμφωνα με την εκτίμησή του, για τη Netflix. Η εταιρεία είχε διανύσει μόλις τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της και η προσφορά φαινόταν λογική στον Randolph. Αλλά ο Hastings την απέρριψε.

Στην πτήση της επιστροφής στη Σάντα Κρουζ, ανέλυσαν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της πώλησης στην Amazon: Οι πωλήσεις DVD απέφεραν κέρδος, αλλά οι ενοικιάσεις συνεισέφεραν μόλις το 3% των εσόδων με αποτέλεσμα η Netflix να εμφανίζει ζημιές. Το σημαντικότερο όμως ήταν ότι αν δεν συμφωνούσαν, σύντομα η Netflix θα καλούνταν να ανταγωνιστεί την Amazon στις πωλήσεις DVD.

"Η πώληση τώρα θα δώσει λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα - ή τουλάχιστον θα τα μεταφέρει σε μια μεγαλύτερη εταιρεία με βαθύτερες τσέπες", γράφει ο Randolph. "Αλλά... ήμασταν επίσης στα πρόθυρα να πετύχουμε κάτι. ...Δεν φαινόταν σωστό να τα παρατήσουμε εκείνη τη στιγμή", συνεχίζει.

Αποφάσισαν λοιπόν να απορρίψουν την πρόταση εξαγοράς. Συνέχισαν διπλασιάζοντας την τιμή ενοικίασης των DVD και κλείνοντας το τμήμα πωλήσεων, αφού η Amazon θα κέρδιζε τη μάχη σε αυτό το μέτωπο ούτως ή άλλως όταν θα έμπαινε στην αγορά των DVD.

Η επιλογή τους δικαίωσε. Η κεφαλαιοποίηση της Netflix ανέρχεται σήμερα στα 129 δισ. δολάρια. Η περιουσία του Hastings, που κατέχει περίπου το 2,5% της εταιρείας, φτάνει τα 3,3 δισ. δολάρια. Όσο για τον Randolph, το ποσοστό που κατείχε την εποχή που πραγματοποιήθηκε η IPO της εταιρείας θα άξιζε σήμερα περίπου 250 εκατ. δολάρια, αλλά πιθανότατα έχει πουλήσει το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών του. (Στα απομνημονεύματά του γράφει ότι παραιτήθηκε από πρόεδρος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου ώστε να μπορεί να πουλήσει τις μετοχές του χωρίς να τρομάξει τους άλλους μετόχους: "Οι τράπεζες και οι επενδυτές συνήθως δεν βλέπουν θετικά την κίνηση ενός υψηλόβαθμου στελέχους μιας εταιρείας να πουλά μαζικά τις μετοχές του). Ωστόσο, τα οικονομικά του Randolph σήμερα, του επιτρέπουν να κάνει αυτό που θέλει: να περνά χρόνο με την οικογένειά του και να καθοδηγεί (mentoring) άλλους επιχειρηματίες.

"Έχω πολλούς στόχους ακόμα που θέλω να επιτύχω” λέει ο Randolph. "Υπάρχουν ακόμα πράγματα που θέλω να μάθω, αλλά τώρα πρόκειται για τα δικά μου θέλω", συμπληρώνει.

Η αποχώρηση από τη Netflix και η ενασχόληση με το mentoring ήταν αλληλένδετες επιλογές. Έχασε βέβαια τις "στιγμές έντασης” που ζούσε στη Netflix - το brainstorming μέσα στο Toyota Avalon του Hastings, τις ατελείωτες ώρες δουλειάς και την έξαψη της επιτυχίας ή των δυσκολιών.

"Όσο μεγαλώνεις, αν είσαι τυχερός, συνειδητοποιείς δύο πράγματα: τι θέλεις, αλλά και σε τι είσαι καλός”, λέει ο Randolph, 61 ετών σήμερα. "Η απάντηση και στα δύο [για μένα] είναι οι εταιρείες πρώιμου σταδίου. Μου αρέσει το χάος. Μου αρέσει το γεγονός ότι δουλεύουμε πάνω σε εκατοντάδες πράγματα ταυτόχρονα", σημειώνει.

Το mentoring προσφέρει στον Randolph τον ενθουσιασμό που διαπνέει τον κόσμο των νεοφυών επιχειρήσεων χωρίς τη δέσμευση "24 ώρες την ημέρα / 7 ημέρες την εβδομάδα”. Αρχικά, ξεκίνησε ως σύμβουλος επιχειρήσεων, αλλά σύντομα συνειδητοποίησε ότι πολλοί ήθελαν απλώς να συμπεριλάβουν το όνομά του στις επιχειρηματικές παρουσιάσεις τους, κάτι που ήταν απογοητευτικό. Του πήρε μερικά χρόνια για να καταλάβει τι ήθελε ο ίδιος να κάνει και ποιες ήταν οι ανάγκες των νέων επιχειρηματιών: 30% επιχειρηματικές συμβουλές και 70% προσωπικές συμβουλές.

"O ρόλος που καλείσαι να παίξεις για αυτούς τους ανθρώπους δεν είναι να τους πεις αν πρέπει να δανειστούν ή να χρησιμοποιήσουν ίδια κεφάλαια, ή να βγουν στην αγορά", λέει. "Είσαι ένας από τους λίγους ανθρώπους που μπορούν να απευθυνθούν όταν το χρειαστούν", σημειώνει.

Συνήθως καθοδηγεί δύο έως τρεις ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων παράλληλα, προκειμένου να τους γνωρίζει καλά τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. "Θα σε καλέσουν στις δύο το πρωί σε κατάσταση πανικού", λέει ο Randolph. "Όταν αντιμετωπίζουν μια κρίση, πρέπει να τρέξεις και να τους βοηθήσεις επειδή είστε φίλοι", σημειώνει.

Ο Randolph έχει ως κανόνα όμως να μην επενδύει ποτέ χρήματα σε νέους επιχειρηματίες που καθοδηγεί - "Το μότο μου είναι ‘Μπορείς να έχεις τα χρήματά μου ή τον χρόνο μου, αλλά όχι και τα δύο”, λέει - ωστόσο έκανε μια αξιοσημείωτη εξαίρεση. Διετέλεσε μέντορας των συνιδρυτών της startup εταιρείας επιχειρηματικού λογισμικού Looker, από την ίδρυσή της το 2012. Όμως, παράλληλα ο Randolph επένδυσε και στον γύρο αρχικής χρηματοδότησης της εταιρείας, ενώ ήταν και ο πρώτος υπάλληλός της. Ο τίτλος της θέσης του ήταν ABC (Anything But Coding).

Πριν από ενάμιση χρόνο βγήκε από το μισθολόγιο της εταιρείας, αλλά παρέμεινε ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου, και τον προηγούμενο Ιούνιο η Alphabet ανακοίνωσε ότι θα εξαγοράσει τη Looker έναντι 2,6 δισ. δολαρίων. (Ο Randolph αρνήθηκε να αποκαλύψει το ποσοστό του στην εταιρεία). Ο ίδιος επισημαίνει πάντως ότι οι περισσότερες από τις νεοφυείς εταιρείες που στηρίζει διαφέρουν πολύ από τη Looker. "Είναι μέρος του παιχνιδιού", λέει όσον αφορά την πιθανότητα αποτυχίας.

Όσον αφορά τα σφάλματα που κάνουν οι νέοι επιχειρηματίες, σύμφωνα με τον Randolph, τα δύο σημαντικότερα είναι ότι αναλύουν υπερβολικά τα πράγματα και αδυνατούν να τα ιεραρχήσουν. Επίσης, συχνά πρέπει ο ίδιος να μετριάσει τις προσδοκίες τους για φήμη και πλούτο.

"Οι άνθρωποι βλέπουν την ταινία ‘The Social Network’, και αυτό που τους μένει είναι ο πλούτος, τα πάρτι και ο ενθουσιασμός, δεν συνειδητοποιούν το μόχθο και την απογοήτευση που απαιτείται”, σημειώνει. "Αν δεν το συνειδητοποιείς, είσαι σε λάθος δρόμο", καταλήγει.