Προς απαγόρευση μεγάλου μέρους των υγρών ηλεκτρονικού τσιγάρου στις ΗΠΑ

Της Lisette Voytko

Την πιθανότητα να απαγορεύσει όλα τα υγρά ηλεκτρονικού τσιγάρου τα οποία έχουν άρωμα που δεν θυμίζει καπνό σε όλη την επικράτεια των ΗΠΑ εξετάζει η κυβέρνηση Τραμπ, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας την Τετάρτη, μετά την ανακοίνωση από πλευράς των ομοσπονδιακών αρχών Υγείας ότι αντιμετωπίζουν περί τα 450 περιστατικά εκδήλωσης ασθενειών ή και θανάτων, τα οποία πιθανότατα συνδέονται με τη χρήση των συγκεκριμένων προϊόντων.

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) φέρεται να ετοιμάζει εισήγηση για την απαγόρευση όλων των υγρών με αρωματικά στοιχεία - πλην εκείνων που έχουν καπνική γεύση - από την αγορά.

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ εξέφρασε μέσω Twitter τη Δευτέρα την ανησυχία της για τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής, σημειώνοντας: "Είμαι ιδιαίτερα ανήσυχη για την διογκούμενη χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου από παιδιά. Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να προστατεύσουμε το κοινό από τις συνδεόμενες με το κάπνισμα - άτμισμα ασθένειες και τον θάνατο".

Data shows a high usage of flavored e-cigarettes among our youth. It's our responsibility as parents to understand the dangers that come from vaping. Our Administration supports the removal of flavored e-cigarettes from stores until they're approved by @US_FDA. #BeBest pic.twitter.com/02O5waTgIj