Ποια είναι τα "χρυσά" συμβόλαια παπουτσιών στο ΝΒΑ: Πόσα κερδίζει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Του Kurt Badenhausen

Ο Michael Jordan δεν έχει παίξει σε παιχνίδι NBA εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, αλλά το παιχνίδι για τους οπαδούς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με το ποιος είναι ο "μεγαλύτερος όλων των εποχών" καλά κρατεί, και τροφοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από τη λαμπρότητα του LeBron James. Ο James πέρασε τον Jordan, τον Μάρτιο, στη λίστα με τους περισσότερους πόντους και έχει εννέα παρουσίες σε τελικούς ΝΒΑ. Ο Kobe Bryant είναι μπροστά και από τους δύο παίκτες στο σκοράρισμα και είχε πέντε δαχτυλίδια NBA, πριν αποσυρθεί. Ο γενικός διευθυντής των Χιούστον Ρόκετς, Daryl Morey, υποστήριξε αυτό το μήνα, ότι ο James Harden είναι καλύτερος σκόρερ από τον Jordan.

Αλλά όταν μιλάμε για αθλητικά παπούτσια, κανείς δεν μπορεί να τον πλησιάσει.

Τα έσοδα από τις χονδρικές πωλήσεις της μάρκας Jordan, που είναι θυγατρική της Nike, έφτασαν τα 3,14 δισ. δολάρια, για το δημοσιονομικό έτος που έληξε τον Μάιο του 2019, σημειώνοντας αύξηση 10% από το 2018. Η ετήσιες απολαβές του MJ υπολογίζονται σε 130 εκατ. δολάρια, τέσσερις φορές πάνω από αυτές του James, τον Νο2 στη λίστα, με κέρδη 32 εκατ. δολάρια. Αναμφισβήτητα, 16 χρόνια αφότου ο Jordan φόρεσε για τελευταία φορά τα παπούτσια του μέσα στο παρκέ πωλούνται περισσότερα αθλητικά παπούτσια με τη δική του επωνυμία, παρά των άλλων παικτών. Όλων μαζί.

"Η 'Jordan' επεκτείνεται περισσότερο ως lifestyle brand", λέει ο αναλυτής της Cowen & Co., John Kernan. "Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες. Μπορεί να είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια μάρκα αξίας 3 δισ. δολαρίων". Ο Kernan παραθέτει τα δυνατά σημεία του Jordan στην ικανότητά του να δημιουργεί νέους χρωματικούς συνδυασμούς, να αναζωογονεί τα προϊόντα και να διαχειρίζεται την εξίσωση προσφοράς και ζήτησης ώστε να διατηρούνται υψηλές οι τιμές. Η μάρκα έχει προχωρήσει πέρα ​​από το μπάσκετ, μέσω συνεργασιών με τον γαλλικό ποδοσφαιρικό σύλλογο Paris Saint-Germain και το κολέγιο του Michigan.

Οι συμφωνίες για παπούτσια είναι η μεγαλύτερη υποστήριξη για τους περισσότερους παίκτες του ΝΒΑ και τυπικά αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των κερδών εκτός παρκέ.

Το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο είναι τα μόνα αληθινά παγκόσμια ομαδικά αθλήματα, και γι' αυτό τα brands όπως η Nike, η Adidas και η Under Armor είναι πρόθυμα να πληρώσουν τόσο μεγάλα ποσά στα αστέρια σε κάθε άθλημα. Οι παίκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εκστρατείες μάρκετινγκ σε όλο τον κόσμο.

Η Κίνα έχει 300 εκατομμύρια ανθρώπους που παίζουν μπάσκετ, σύμφωνα με το NBA, και είναι μια κρίσιμη αγορά για τις μάρκες παπουτσιών. Ο James, ο Stephen Curry και άλλοι αστέρες κάνουν ταξίδια στην Κίνα, σχεδόν κάθε καλοκαίρι, για εμφανίσεις και συγκεντρώσεις στις πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα. Τα ταξίδια είναι το τίμημα για να κερδίσει κάποιος μία ετήσια συμφωνία περί τα 10 εκατ. δολάρια για παπούτσια. Η Κίνα είναι μια αγορά 7 δισ. δολαρίων για τη Nike και αντιπροσώπευε το 40% της αύξησης των πωλήσεων της εταιρείας πέρυσι.

Σχεδόν τα τρία τέταρτα των παικτών του NBA μπήκαν στο παρκέ με παπούτσια της Nike ή της Jordan την περασμένη σεζόν. Η Puma είναι "πρωτο-επανεμφανιζόμενη" στην κατηγορία, έχοντας μπει εκ νέου στην επιχείρηση μπάσκετ, το περασμένο καλοκαίρι.

Υπάρχουν 14 νυν ή πρώην αστέρια του NBA που κερδίζουν τουλάχιστον 9 εκατ. δολάρια από τις συμφωνίες παπουτσιών σύμφωνα με τη μέτρηση του Forbes, που βασίζεται σε συνομιλίες με πηγές από τον χώρο του μπάσκετ. Σε αυτά τα ονόματα ξεκινάμε από τον Jordan (130 εκατ. δολάρια) και φτάνουμε στον Klay Thompson (9 εκατ. δολάρια). Στις συμφωνίες για τα παπούτσια περιλαμβάνονται και ατομικά μπόνους για πωλήσεις, ατομικά βραβεία και απόδοση της ομάδας. Οι ετήσιες εκτιμήσεις των συμβολαίων μας βασίζονται στους παίκτες που είναι All-Star, ή συμμετέχουν στα playoff. Τα μπόνους για βραβεία MVP και τίτλους NBA κάνουν τα κέρδη ακόμη μεγαλύτερα.

Η Nike, συμπεριλαμβανομένου του Jordan, έχει 9 από αυτούς τους 14 παίκτες με συμβόλαιο, γεγονός που τη βοήθησε να φτάσει το 86% της αμερικανικής αγοράς μπάσκετ για το 2019, σύμφωνα με τον αναλυτή της NPD, Matt Powell. Η Under Armour (6.9%) και η Adidas (5,5%) "τρώγονται" μεταξύ τους για τα "αποφάγια" της Nike. Η Adidas έχει τρεις μεγάλες συμφωνίες στο NBA, ενώ η Under Armor, η Anta και η Li-Ning έχουν όλες από έναν παίκτη, που αποφέρει τουλάχιστον 9 εκατ. δολάρια.

Οι παρακάτω είναι οι "βασιλιάδες" των παπουτσιών:

Κλέι Τόμπσον (Anta) | 9 εκατομμύρια δολάρια

Ο "εκτελεστής" των Warriors άφησε τη Nike για να υπογράψει με την Anta, την περίοδο 2014-15 και υπέγραψε μια 10ετή επέκταση το 2017 με την κινεζική μάρκα. Οι καλοκαιρινές επισκέψεις του Tόμπσον, για περιοδεία στην Κίνα, ήταν hit στα κοινωνικά δίκτυα και δημιούργησαν το hashtag #ChinaKlay.

Ντέμιεν Λίλαρντ (Adidas) | 10 εκατομμύρια δολάρια

Το Adidas Dame ήταν το πιο δημοφιλές παπούτσι εκτός Nike/Jordan για τους παίκτες της NBA πέρυσι. Η Adidas έκλεισε τον Λίλαρντ με 10ετή συμφωνία, το 2014, δύο χρόνια μετά την απόκτησή του ως ντραφτ από το Portland. Έχει μπει στην πρώτη ή τη δεύτερη καλύτερη 5άδα του ΝΒΑ, τα 3 από τα 4 τελευταία χρόνια.

Γιάννης Αντετοκούνμπο (Νike) | 10 εκατομμύρια δολάρια

Ο MVP του ΝΒΑ για το 2019, είδε μία γερή αύξηση στις απολαβές του από τη Nike, όταν υπέγραψε ξανά με την εταιρεία στα τέλη του 2017. Η προηγούμενη συμφωνία του έδινε περίπου 20.000 δολάρια ετησίως. Το πρώτο παπούτσι του "Greek Freak" παρουσιάστηκε τον Ιούνιο.

Ντέρικ Ρόουζ (Adidas) | 11 εκατομμύρια δολάρια

Ο MVP του ΝΒΑ για το 2011, έκανε μία "comeback year" πέρσι, με τη Μινεσότα, μετά από τραυματισμούς που καθυστέρησαν την καριέρα του από τότε που έπαθε ρήξη προσθίου χιαστού, το 2012, όταν ήταν στους Chicago Bulls. Ωστόσο, οι πωλήσεις για τη δική του signature brand με την Adidas παραμένουν χλιαρές, δεδομένου ότι η γερμανική μάρκα, τον υπέγραψε με 13ετές συμβόλαιο το 2012 (η προηγούμενη συμφωνία του απέφερε 1 εκατ. δολάρια ετησίως). Το D Rose 10, που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο, σημάδεψε το δέκατο παπούτσι με την υπογραφή του.

Κάιρι Ίρβινγκ (Nike) | 11 εκατομμύρια δολάρια

Τα παπούτσια του νέου πόιντ γκαρντ των Brooklyn Nets, είναι από αυτά με τις καλύτερες πωλήσεις στο NBA, από τότε που παρουσιάστηκαν σχεδόν πριν από πέντε χρόνια. Η Nike ξεκίνησε μια συνεργασία το φετινό καλοκαίρι με τη Nickelodeon για μια συλλογή SpongeBob SquarePants x Kyrie. Ο Irving είναι τεράστιος φαν του συγκεκριμένου καρτούν και οι αποχρώσεις των παπουτσιών του εμπνέονται από τους χαρακτήρες.

Ράσελ Ουέστμπρουκ (Jordan) | 12 εκατομμύρια δολάρια

Ο οκτώ φορές All-Star, επεξέτεινε τη συμφωνία του με τη Jordan, το 2017, για άλλα δέκα χρόνια. Ο Ουέστμπρουκ έλαβε το πρώτο του signature παπούτσι, το Why Not Zer0, πέρυσι.

Ντουέιν Ουέιντ (Li-Ning) | 12 εκατομμύρια δολάρια

Ο Wade προσχώρησε την κινεζική Li-Ning το 2012, αφού φορούσε Converse και Jordan στο ξεκίνημα της καριέρας του. Ο τρεις φορές πρωταθλητής NBA υπέγραψε μια συμφωνία για όλη τη διάρκεια της ζωής του, για τη γραμμή "Way of Wade" με την Li-Ning πέρυσι, πριν από την τελική σεζόν του.



Ζάιον Ουίλιαμσον (Jordan) | 13 εκατομμύρια δολάρια

Ο Ουίλιαμσον είναι ήδη ένας από τους πιο δημοφιλείς παίκτες στο Instagram πριν ακόμα καρφώσει για πρώτη φορά στο NBA. Έχει 4,1 εκατ. οπαδούς στο συγκεκριμένο κοινωνικό μέσο. Η Nike "έκλεισε" τον νικητή του 2019 Naismith Trophy ως τον πιο σπουδαίο παίκτη του κολλεγιακού μπάσκετ μετά από έναν σκληρό αγώνα με την Adidas και την Puma.

Τζέιμς Χάρντεν (Adidas) | 14 εκατομμύρια δολάρια

Η επέκταση του Χάρντεν με την Adidas το 2015, καλύπτει 13 χρόνια και αξίζει μέχρι και 200 ​​εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων και των μπόνους. Έδωσε μια "πρόγευση" του επόμενου παπουτσιού του, αυτή την εβδομάδα, όταν εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια προπόνησης, να φορά το Harden Vol.4.

Κόμπε Μπράιαντ (Νίκη) | 16 εκατομμύρια δολάρια

Η Mamba Day ήταν το περασμένο Σαββατοκύριακο και γιορτάζεται ετησίως στις 24 Αυγούστου, ημερομηνία που συνδυάζει τους δύο αριθμούς φανέλας του Κόμπε, 8 και 24. Η Nike συνέχισε την τάση αυτό το καλοκαίρι, τρία χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή του, με μια σειρά limited-edition παπουτσιών. Ο Μπράιαντ παραμένει άκρως δημοφιλής στην Κίνα, όπου τα παπούτσια του είναι ένα hot εμπόρευμα.

Στέφεν Κάρι (Under Armour) 20 εκατομμύρια δολάρια

Η Under Armour χρησιμοποίησε τον Κάρι ως το κύριο ατού της για να μπει στην αγορά του μπάσκετ όταν τον υπέγραψε το 2013. Ήταν καλό timing για την εταιρεία του Kevin Plank. Ο Curry δεν ήταν τότε All-Star, αλλά από τότε αναδείχθηκε MVP του ΝΒΑ και κέρδισε τρεις τίτλους NBA. Ο Κάρι έσπρωξε την Under Armor να βγάλει το παπούτσι του και σε κοριτσίστικα μεγέθη, αφού μία νεαρή φαν συνέστησε την κίνηση. Ο Curry παρέδωσε στην 9 μηνών Riley Morrison, το πρώτο Curry 6, στο μέγεθος της, τον Μάρτιο.

Κέβιν Ντουράντ (Nike) | 26 εκατομμύρια δολάρια

Ο επιχειρηματικός εταίρος του Durant, Rich Kleinman λέει ότι η Nike πωλεί περισσότερα παπούτσια KD στην Κίνα από ό,τι στη Βόρεια Αμερική. Το franchise, Durant Nike αυξήθηκε με διψήφιο αριθμό το 2019, σύμφωνα με τον Cowen.

ΛεΜπρον Τζέιμς (Nike) | 32 εκατομμύρια δολάρια

Ο James υπέγραψε μια συμφωνία για όλη του τη ζωή με τη Nike στα τέλη του 2015, που ο συνεργάτης του, Maverick Carter, είπε στο GQ, ότι αξίζει περισσότερο από 1 δισ. δολάρια. Ο Τζέιμς θα πρέπει να συνεχίσει να προωθεί το προϊόν πολύ μετά τη συνταξιοδότησή του, για να φτάσει το 1 δισ. δολάρια, στο πλαίσιο της συμφωνίας. Η πρώτη του συμφωνία στη Nike ήταν για 90 εκατ. δολάρια για επτά χρόνια.

Μάικλ Τζόρνταν (Τζόρνταν) | 130 εκατομμύρια δολάρια

Πάει πολύς καιρός από το μακρινό 1984, όταν η Nike τον υπέγραψε, παίρνοντάς τον από την UNC, σε μια συμφωνία πενταετούς διάρκειας αξίας 500.000 δολαρίων ετησίως. Το Air Jordan XXXIII που κυκλοφόρησε το περασμένο φθινόπωρο, ήταν το πρώτο Jordan που δεν έχει κορδόνια και χρησιμοποιεί ένα ειδικό λάστιχο με σύστημα σύσφιξης του παπουτσιού.