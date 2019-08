Οι πιο ακριβοπληρωμένοι ηθοποιοί του 2019: Dwayne Johnson, Bradley Cooper και Chris Hemsworth

Ένας ηθοποιός που γεμίζει ταμεία εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο σίγουρα στοιχήματα του Hollywood, ακόμη κι αν το όνομά του δεν είναι Leonardo DiCaprio. Παρότι οι συμφωνίες τύπου 20-20 (20 εκατ. δολάρια προκαταβολικά και 20% των ακαθάριστων κερδών) που ίσχυαν για ηθοποιούς όπως ο Harrison Ford και ο Tom Cruise μπορεί λίγο-πολύ να μην ισχύουν πια, το Hollywood όμως εξακολουθεί να έχει προσοδοφόρα brands, ηθοποιούς που μπορούν να εξασφαλίσουν τέτοιο αριθμό θεατών που όχι μόνο δικαιολογεί τον 8ψήφιο μισθό τους αλλά πολύ περισσότερα.

Ο Dwayne Johnson, γνωστός επίσης και ως "Βράχος”, βρίσκεται στην κορυφή της λίστας του Forbes με τους 10 καλύτερα αμειβόμενους ηθοποιούς του κόσμου, με έσοδα 89,4 εκατ. δολαρίων για το διάστημα από 1 Ιουνίου 2018 έως 1 Ιουνίου 2019.

"Πρώτοι απ’ όλους έρχονται οι θεατές. Τι θέλουν, και ποιο είναι το καλύτερο δυνατό σενάριο που μπορούμε να τους προσφέρουμε ώστε να φύγουν ευχαριστημένοι”, είχε δηλώσει ο Johnson στο Forbes το 2018.

Ο ίδιος φαίνεται ότι ξέρει πώς να ευχαριστήσει το κοινό. Ο Johnson έχει εξασφαλίσει ένα συμβόλαιο που κινείται στο πλαίσιο των ανωτέρω συμφωνιών (20-20). Πρόκειται να εισπράξει μισθό έως 23,5 εκατ. δολαρίων -το υψηλότερο κασέ του μέχρι σήμερα- για την επικείμενη ταινία Jumanji: The Next Level. Επίσης, λαμβάνει έως 15% από τα έσοδα μιας "δεξαμενής” ιδιαίτερα επιτυχημένων blockbusters, μεταξύ των οποίων και το Jumanji: Welcome to the Jungle, το οποίο παγκοσμίως είχε εισπράξεις ύψους 962 εκατ. δολαρίων. Επιπλέον, πληρώνεται με 700.000 δολάρια για κάθε επεισόδιο του Ballers του HBO ενώ λαμβάνει και ένα επταψήφιο ποσό από τα δικαιώματα της σειράς ρούχων, παπουτσιών και ακουστικών που έχει λανσάρει σε συνεργασία με την Under Armour.

Παρότι το συμβόλαιο του Johnson είναι το υψηλότερο αυτή τη στιγμή στη βιομηχανία του θεάματος, δεν είναι ο μόνος που έχει εξασφαλίσει μια ιδιαίτερα προσοδοφόρα συμφωνία. O Robert Downey Jr. έχει μισθό της τάξης των 20 εκατ. δολαρίων ενώ λαμβάνει και περίπου 8% των εσόδων από τον ρόλο του ως Iron Man, ποσό το οποίο ανήλθε στα περίπου 55 εκατ. δολάρια για τη συμμετοχή του στην ταινία Avengers: Endgame, η οποία είχε εισπράξεις ύψους 2,796 δισ. δολαρίων.

Το ύψος των ακαθάριστων εσόδων της ταινίας ήταν τόσο υψηλό που εκτός από τον Downey εξασφάλισαν μια θέση στη φετινή λίστα με τους πλέον καλοπληρωμένους ηθοποιούς, και οι Chris Hemsworth, Bradley Cooper και Paul Rudd, οι οποίοι συμμετείχαν επίσης στην ταινία, με το σύνολο των εσόδων τους να φτάνει τα 284 εκατ. δολάρια.

"Ονόματα όπως ο Downey και η Scarlett Johansson έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν τεράστια ποσά από τα στούντιο που επενδύουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε σειρές ταινιών, όπως οι "Avengers", αναφέρει στο Forbes ο δικηγόρος David Chidekel της Early Sullivan Wright Gizer & McRae που ασχολείται με τον χώρο του θεάματος.

Σε ό,τι αφορά τον Cooper, από το σύνολο των 57 εκατ. δολαρίων που έλαβε πέρυσι, μόνο το 10% προήλθε από την ταινία Avengers, όπου δάνεισε τη φωνή του στον χαρακτήρα Rocket Raccoon. Το 70% των εσόδων του προήλθε από την ταινία A Star Is Born, το μουσικό δράμα όπου συμπρωταγωνίστησε με την Lady Gaga. Ο Cooper ανέλαβε την παραγωγή της ταινίας, έκανε τη σκηνοθεσία ενώ συμμετείχε και στη συγγραφή του σεναρίου. Επρόκειτο για ένα στοίχημα, το οποίο όμως κέρδισε, καθώς η ταινία στοίχισε μόλις 36 εκατ. δολάρια αλλά είχε ακαθάριστα έσοδά ύψους 435 εκατ. δολαρίων παγκοσμίως, αφήνοντας στον Cooper εκτιμώμενα κέρδη 40 εκατ. δολαρίων.

Ακολουθεί η πλήρης λίστα με τους 10 πιο καλοπληρωμένους ηθοποιούς παγκοσμίως. Τα εκτιμώμενα κέρδη των ηθοποιών βασίζονται σε στοιχεία από τις Nielsen, ComScore, Box Office Mojo και IMDB, καθώς και από συνεντεύξεις με ανθρώπους της βιομηχανίας του θεάματος. Τα ποσά είναι προ φόρων, ενώ δεν έχουν αφαιρεθεί τα έξοδα πρακτορείων, managers και δικηγόρων (τα οποία σε γενικές γραμμές ανέρχονται σε 10%, 15% και 5% αντίστοιχα).

Ακολουθεί το top 10 της κατάταξης σε εκατομμύρια δολάρια:

1. Ντουέιν Τζόνσον (89,4 εκατομμύρια)

2. Κρις Χέμσγουορθ (76,4 εκατομμύρια)

3. Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ (66 εκατομμύρια)

4. Ακσάι Κουμάρ (65 εκατομμύρια)

5. Τζάκι Τσαν (58 εκατομμύρια)

6. Μπράντλεϊ Κούπερ (57 εκατομμύρια)

7. 'Ανταμ Σάντλερ (57 εκατομμύρια)

8. Κρις 'Εβανς (43,5 εκατομμύρια)

9. Πολ Ραντ (41 εκατομμύρια)

10. Γουίλ Σμιθ (35 εκατομμύρια)

