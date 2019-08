Οι Βρετανοί είναι πιο χαρούμενοι και ξοδεύουν περισσότερα, αλλά ανησυχούν για το μέλλον της οικονομίας

Της Isabel Togoh

Οι δαπάνες των νοικοκυριών του Ην. Βασιλείου βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενώ ο πλούτος και το κατά κεφαλήν εισόδημα έχουν αυξηθεί –Παρολ’αυτά ένας ολοένα και αυξανόμενος αριθμός πολιτών αναμένουν ότι η οικονομία θα επιδεινωθεί το επόμενο έτος, καθώς πλησιάζει το Brexit.

Τα μέτρα οικονομικής ευημερίας, όπως το διαθέσιμο εισόδημα, οι δαπάνες και ο καθαρός οικονομικός πλούτος αυξήθηκαν από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο, σύμφωνα με νέα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας της χώρας (ONS). Ο κατά κεφαλήν καθαρός οικονομικός πλούτος αυξήθηκε κατά 3% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αυτό αποδίδεται στην αύξηση της αξίας των ιδίων μετοχών και των μετοχών των επενδυτικών funds αλλά και των προγραμμάτων συνταξιοδότησης.

Συνολικά, η ευημερία εμφανίστηκε ελαφρώς βελτιωμένη από 7,52 μονάδες στις 7,56 μονάδες σε κλίμακα 10 μονάδων, αλλά υπήρξαν ελάχιστες αλλαγές σε άλλα μέτρα προσωπικής ευημερίας όπως η ικανοποίηση από την ζωή, το άγχος και η αίσθηση ότι τα πράγματα στη ζωή αξίζουν τον κόπο. Περίπου 4,4 εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να αναφέρουν χαμηλά επίπεδα ευτυχίας.

Οι άνθρωποι ανησυχούν τώρα περισσότερο για την ανεργία από ό, τι ανησυχούσαν τα τελευταία πεντέμισι χρόνια, παρά την ισχυρή αγορά εργασίας και το ιστορικά χαμηλό ποσοστό ανεργίας του 3,9% - το χαμηλότερο επίπεδο από το 1974.

Η αισιοδοξία για το μέλλον της οικονομίας επίσης φθίνει. Ενώ οι καταναλωτές αισθάνονται θετικοί για τα προσωπικά τους οικονομικά, αναμένουν ότι η ευρύτερη οικονομία θα συρρικνωθεί τους επόμενους 12 μήνες. Οι προσδοκίες για την ευρύτερη οικονομία βρίσκονται είναι πλέον οι χειρότερες από το 2011.

Παρά ταύτα, οι δαπάνες ανά νοικοκυριό αυξήθηκαν για ένατο διαδοχικό τρίμηνο. Περίπου το 43% αυτού οφείλεται στην αύξηση των δαπανών για ασφάλειες ζωής. Αντίθετα, οι καταναλωτές δαπάνησαν 1,7% λιγότερα σε εστιατόρια και καφέ από ό, τι το τελευταίο τρίμηνο.

Σύμφωνα με το ONS, οι υψηλότερες δαπάνες για ασφάλειες ζωής και οι χαμηλότερες δαπάνες για δραστηριότητες αναψυχής, όπως οι καφετέριες και τα εστιατόρια, συνδέονται με τη χαμηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή και αυτό ενδέχεται να αντικατοπτριστεί στις έρευνες για τη μελλοντική ευημερία.

Ξεχωριστά, ο βασικός μισθός των εργαζομένων αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό σε μια δεκαετία, ενώ ο μέσος ετήσιος μισθός αυξήθηκε κατά 3,9% μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου. Απρόσμενο γεγονός: Παρά τα θετικά στοιχεία του εν λόγω τριμήνου, οι μέσοι μισθοί του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι λαμβάνουν υπόψιν τον αντίκτυπο του πληθωρισμού, εξακολουθούν να μην έχουν ανακάμψει στα επίπεδα της κρίσης πριν τη χρηματοδότηση, αφήνοντας τα νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος πιο ευάλωτα σε περίπτωση ύφεσης, σύμφωνα με το Ίδρυμα Resolution.

Yπόβαθρο: Η προοπτική ενός Brexit χωρίς συμφωνία είναι πιθανό να έχει δηλητηριάσει το όποιο θετικό συναίσθημα για την οικονομία, λένε οι αναλυτές. "Με το no deal Brexit να παραμονεύει, η βρετανική οικονομία βρίσκεται αναμφίβολα στο πιο κρίσιμο σταυροδρόμι της τελευταίας δεκαετίας και δεν προκαλεί έκπληξη που οι άνθρωποι αισθάνονται λιγότερο ασφαλείς για τη δουλειά τους και το οικονομικό μέλλον", λέει η Amanda Mackenzie, στέλεχος της Business in The Community.

Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου συρρικνώθηκε κατά 0,2% μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου, για πρώτη φορά μετά το 2012, σύμφωνα με στοιχεία της ONS την περασμένη εβδομάδα. Οι ανησυχίες για την αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ χωρίς συμφωνία έχουν πολλαπλασιάσει τις προειδοποιήσεις για μια ύφεση, με την Τράπεζα της Αγγλίας να προειδοποιεί για την πιθανότητα να διολισθήσει το Ηνωμένο Βασίλειο σε ύφεση έως το 2020 ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων του Brexit.

Εν τω μεταξύ, οι λιανοπωλητές της high street συνεχίζουν να αναφέρουν μειωμένους αριθμούς πελατών, με την κίνηση να συνεχίζει να μειώνεται με πτώση 2,7% το δεύτερο τρίμηνο. Περίπου το 10% των εμπορικών χώρων ήταν άδειο τον περασμένο μήνα, το υψηλότερο ποσοστό από το 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία της British Retail Consortium.