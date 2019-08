Θοδωρής Σωτηρίου: Μεταφέροντας τεχνογνωσία από το πανεπιστήμιο στη βιομηχανία

Με... παράσηµο από την Google "κυκλοφορεί" η Parky, η startup που ίδρυσε ο Θοδωρής µαζί µε τη Μαρία-Ζωή Παπαϊωάννου και η οποία έχει αποσπάσει σηµαντικές διακρίσεις. Η αρχή έγινε το 2016, όταν µε την ίδρυσή της η ηλεκτρονική πλατφόρµα Parky, η οποία βοηθά τους Αθηναίους να βρουν πάρκινγκ, κατέκτησε το Athens Startup Weekend, αλλά και τον επιχειρηµατικό διαγωνισµό της ΑΣΟΕΕ. Ακολούθησαν κι άλλες σηµαντικές βραβεύσεις, ενώ τον Απρίλιο του 2017 ήρθε για την Parky η σηµαντική διάκριση από την Google, η οποία για πρώτη φορά επέλεξε ελληνική startup σε ένα σύνολο 8 startups της Κεντροανατολικής Ευρώπης για συµµετοχή στη θερµοκοιτίδα Google Launchpad Start.

Ο Θοδωρής συνέχισε µε νίκη στον επιχειρηµατικό διαγωνισµό του LSE και ESS στο Λονδίνο, αλλά και στον τελικό του London School of Economics - Entrepreneur of the Year το καλοκαίρι του 2018.

Το επόµενο βήµα του Θοδωρή ήταν (µαζί µε τον Άγι Καρζή και τον Στέλιο Αρχοντάκη) η BioCoS, µια B2B Biotech που λύνει το πρόβληµα της νοθείας τροφίµων. Σε συνεργασία µε Έλληνες επιστήµονες στο κοµµάτι της βιοπληροφορικής, αποφάσισαν να µεταφέρουν την τεχνογνωσία από το πανεπιστήµιο στη βιοµηχανία. Η εν λόγω κίνηση έφερε γρήγορη ανάπτυξη µε πελάτες στην Αµερική, υποστήριξη από το The Hellenic Initiative, κατάκτηση του Eureka Fest 2018 στην Καλιφόρνια. Η BioCoS έκανε ντεµπούτο και στην Ελλάδα µε λύση για το ελαιόλαδο, οδηγώντας σε αυξανόµενο πελατολόγιο µε τους µεγαλύτερους παραγωγούς, ενώ τα επόµενα πλάνα της startup εστιάζουν στο κοµµάτι του καφέ. Ως επόµενο βήµα αναµένεται να ανακοινώσει χρηµατοδότηση seed το επόµενο τρίµηνο.

Mεθοδολογία: Από τις συνολικά 100 αρχικές υποψηφιότητες που έλαβε το "Forbes" –είτε μέσω αιτήσεων των ίδιων των ενδιαφερομένων είτε μέσω προτάσεων από ιδρύματα και σχετικούς φορείς–, η συντακτική ομάδα έκανε μια πρώτη διαλογή και κατέληξε σε 50. Η κριτική επιτροπή, η οποία αποτελούνταν από τους κ. Σπύρο Θεοδωρόπουλο (διευθύνοντα σύμβουλο της Chipita), Νίκο Καραμούζη (πρώην πρόεδρο της Eurobank και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, πρόεδρο της Grant Thornton), Μιχάλη Μπλέτσα (διευθυντή Πληροφορικής στο Media Lab του MIT), Θεοχάρη Φιλιππόπουλο (πρόεδρο του Capital.gr, πρόεδρο των Αττικών Εκδόσεων), βαθμολόγησε τις 50 υποψηφιότητες με βαθμολογίες από το 1 (χαμηλότερο) έως το 4 (υψηλότερο), με βάση τις οποίες προέκυψαν οι "30". Σε ό,τι αφορά τη σειρά δημοσίευσης, είναι αλφαβητική, ενώ έχει ομαδοποιηθεί με βάση τη βαθμολογία.

