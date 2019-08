Θέµης Δρακωνάκης: Ο 26χρονος δημιουργός εφαρμογών που κάνουν θραύση μεταξύ των φοιτητών

Εφαρμογές οι οποίες σκοπεύουν να αλλάξουν τον τρόπο επικοινωνίας των φοιτητών έχει αναπτύξει ο 26χρονος Θέµης Δρακωνάκης. Τέτοια είναι η επιτυχία τους, µάλιστα, που θα περάσουν τα τείχη των ελληνικών πανεπιστηµίων και στο τέλος Αυγούστου θα βρεθούν στα χέρια φοιτητών των αµερικανικών Πανεπιστηµίων Berkeley και Stanford.

Ο Θέµης µπήκε στον χώρο των startups µε το project "Self’it" στα 22 του, οπότε και κατάφερε να κερδίσει τον διαγωνισµό Famous for a Reason µαζί µε ένα χρηµατικό έπαθλο. Παρά τη διάκριση, το project δεν κατάφερε ποτέ να προσεγγίσει επενδυτικό ενδιαφέρον.

Ωστόσο, ο Θέµης µπόρεσε να µεταφράσει την αποτυχία σε "µάθηµα" και, χωρίς να χάσει χρόνο, προχώρησε στη δηµιουργία του UNIpad, µιας εφαρµογής live επικοινωνίας µεταξύ φοιτητών που παρακολουθούν κοινά µαθήµατα, αφού παρατήρησε ότι υπάρχει µεγάλο κενό στις υπηρεσίες που εξυπηρετούν αποκλειστικά το συγκεκριµένο ηλικιακό κοινό. Το συγκεκριµένο app τράβηξε το ενδιαφέρον του WHAT’S UP της Cosmote, ενώ πρόσφατα ήταν η 3η πιο πολυκατεβασµένη educational εφαρµογή στο Appstore. Ταυτόχρονα, µε την ίδια οµάδα που έφτιαξε το UNIpad δηµιούργησε το Nup, µια εφαρµογή κοινωνικής δικτύωσης που συνδέει τους φοιτητές ανώνυµα. Το Nup αυξάνεται µε ταχύτατους ρυθµούς, ενώ έχει χρήστες που ανοίγουν την εφαρµογή 20 φορές την ηµέρα, ανταλλάσσοντας πάνω από 1,5 εκατοµµύριο µηνύµατα τον µήνα. Πρόσφατα ήταν στο Νo 9 των δηµοφιλέστερων social εφαρµογών του Google Play (πίσω από τα Instagram, Facebook και Snapchat). To Νup επιλέχθηκε από το Athens Center of Entrepreneurship and Innovation µε σκοπό την επέκτασή του σε χώρες του εξωτερικού.

Mεθοδολογία: Από τις συνολικά 100 αρχικές υποψηφιότητες που έλαβε το "Forbes" –είτε μέσω αιτήσεων των ίδιων των ενδιαφερομένων είτε μέσω προτάσεων από ιδρύματα και σχετικούς φορείς–, η συντακτική ομάδα έκανε μια πρώτη διαλογή και κατέληξε σε 50. Η κριτική επιτροπή, η οποία αποτελούνταν από τους κ. Σπύρο Θεοδωρόπουλο (διευθύνοντα σύμβουλο της Chipita), Νίκο Καραμούζη (πρώην πρόεδρο της Eurobank και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, πρόεδρο της Grant Thornton), Μιχάλη Μπλέτσα (διευθυντή Πληροφορικής στο Media Lab του MIT), Θεοχάρη Φιλιππόπουλο (πρόεδρο του Capital.gr, πρόεδρο των Αττικών Εκδόσεων), βαθμολόγησε τις 50 υποψηφιότητες με βαθμολογίες από το 1 (χαμηλότερο) έως το 4 (υψηλότερο), με βάση τις οποίες προέκυψαν οι "30". Σε ό,τι αφορά τη σειρά δημοσίευσης, είναι αλφαβητική, ενώ έχει ομαδοποιηθεί με βάση τη βαθμολογία.

