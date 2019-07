Ποια είναι η γυναίκα που μήνυσε την Bank of America για 1,1 δισ.

Του Will Yakowicz

Η "Alex and Ani", η εταιρεία κατασκευής βραχιολιών-φυλαχτών με έδρα το Rhode Island που ίδρυσε η πολυεκατομμυριούχος Carolyn Rafaelian, ισχυρίζεται με αγωγή που κατέθεσε ότι η Bank Of America, ένας από τους μεγαλύτερους πιστωτές της, παραβιάζει τον ομοσπονδιακό νόμο κάνοντας διάκριση φύλων σε βάρος της ελεγχόμενης από γυναίκες εταιρείας.

Η αγωγή, που κατατέθηκε στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης την Πέμπτη, διεκδικεί 1,1 δισ. δολάρια για βλάβες και ισχυρίζεται ότι η έμφυλη διάκριση και απληστία της Bank of America δημιουργεί "υπαρξιακή απειλή" για την επιχείρηση της "Alex and Ani".

Σύμφωνα με την αγωγή, η Bank of America ανακοίνωσε ψευδώς τον Δεκέμβριο του 2018 ότι η "Alex and Ani" πτώχευσε εξαιτίας δανείου ύψους 170 εκατ. δολαρίων, το οποίο προοριζόταν για αγορά εργοστασίου και στη συνέχεια διέκοψε την πρόσβαση της εταιρείας σε μια ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή 50 εκατ. δολαρίων. Η "Alex and Ani" πράγματι δεν κατάφερε να πληρώσει το δάνειο κάποιες φορές, αλλά η Bank of America προκάλεσε τη χρεοκοπία και τροποποίησε τη συμφωνία τους, ισχυρίζεται η εταιρεία (ένας πιστωτής και ένας δανειολήπτης μπορούν να συνάψουν μια συμφωνία για να αποφευχθεί η χρεοκοπία).

"Εδώ και πάνω από έξι μήνες, η Bank of America οδηγεί την Alex and Ani στην χρεοκοπία και την 'αρμέγει' για κυριολεκτικά δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε προμήθειες", αναφέρεται στην αγωγή. "To φινάλε είναι ξεκάθαρο: η Bank of America θέλει οι γυναίκες να μην έχουν εξουσία στην Alex and Ani. Θέλει να επαναφέρει τις παλιές καλές ημέρες, όταν ένας άνδρας οικονομικός διευθυντής επέτρεπε στην τράπεζα να χρεώνει ό,τι ήθελε για τις δήθεν υπηρεσίες της".

Ο Bill Halldin, εκπρόσωπος της Bank of America, αρνείται τους ισχυρισμούς περί διακρίσεων λόγω φύλου. Λέει ότι η BoA ενεργούσε ως εκπρόσωπος επτά τραπεζών για την πιστωτική διευκόλυνση της εταιρείας και ότι οι τράπεζες πήραν τα κατάλληλα μέτρα για να εφαρμόσουν τους όρους αυτής της συμφωνίας.

Η "Alex and Ani" ισχυρίζεται στην καταγγελία ότι από όταν της έκοψε την ανακυκλούμενη πίστωση, η Bank of America άρχισε να χρεώνει την εταιρεία κάθε μήνα προμήθειες για μια ανακυκλούμενη πίστη που δεν χρησιμοποιούσε. Ταυτόχρονα αύξησε τα επιτόκια όλων των δανείων και ζήτησε από την εταιρεία να προσλάβει και να πληρώσει για έναν υπεύθυνο αναδιάρθρωσης, ο οποίος θα ήταν άνδρας. Όλα αυτά κόστισαν στην "Alex and Ani" πάνω από 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε έξοδα, ενώ έχασε έσοδα και χρηματιστηριακή αξία, όπως ισχυρίζεται.

Η αγωγή αναδεικνύει επίσης και μια πρόσθετη εξήγηση για τα οικονομικά δεινά της εταιρείας που μοιάζει με θεωρία συνωμοσίας: ο Warren Buffet, η Berkshire Hathaway του οποίου είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της Bank of America, φέρεται να επένδυσε, σύμφωνα με την καταγγελία, σε κινεζική εταιρεία κοσμημάτων που αντιγράφει τα προϊόντα της "Alex and Ani".

Η 52χρονη Rafaelian, ξεκίνησε την εταιρεία βραχιολιών με γούρια "Alex και Ani" από το εργοστάσιο κοσμημάτων του πατέρα της -όπου ο πατέρας της έφτιαχνε καρφίτσες με την αμερικανική σημαία και κοσμήματα για κουστούμια- στην πρωτεύουσα Providence του Rhode Island το 2004.

Η εταιρία κοσμημάτων, που πήρε το όνομά της από τις δύο μεγαλύτερες κόρες της Rafaelian, απασχολεί 1.500 άτομα και διαθέτει τα προϊόντα της μέσω των 100 δικών της φυσικών καταστημάτων, καθώς και σε πολυκαταστήματα όπως το Neiman Marcus και το Nordstrom. Η εταιρεία, η οποία δοκιμαζόταν τα τελευταία χρόνια, έχει επικεντρωθεί στις ηλεκτρονικές πωλήσεις το τελευταίο διάστημα. Το Forbes εκτιμά ότι οι πωλήσεις μειώθηκαν από 550 εκατομμύρια δολάρια το 2017 σε 500 εκατομμύρια δολάρια το 2018. Για το ημερολογιακό έτος 2019 τα έσοδα αναμένεται να μειωθούν στα 420 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την εταιρεία. Η καθαρή αξία της Rafaelian έχει επίσης καταρρεύσει. Το Forbes είχε εκτιμήσει την περιουσία της στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια πριν από ένα χρόνο. Τώρα την υπολογίζουμε στα 450 εκατομμύρια δολάρια ή λιγότερο από το ήμισυ αυτού, με βάση τις πτωτικές πωλήσεις. Η καθαρή της αξία πιθανότατα θα μειωθεί περαιτέρω καθώς οι πωλήσεις συνεχίζουν να μειώνονται.

Η αγωγή αναφέρει ότι η σχέση μεταξύ "Alex and Ani" και Bank of America ήταν "άνετη" μεταξύ Ιανουαρίου 2016 και Δεκεμβρίου 2017, δηλαδή το διάστημα που ο οικονομικός διευθυντής ήταν άνδρας. Υπό τον άνδρα CFO, ο οποίος έμεινε στο πόστο του μόνο έναν χρόνο, η Bank of America "έκανε επιδρομή" στην "Alex and Ani" επιβαρύνοντας την με διογκωμένες προμήθειες και "παράλογες" συμβουλευτικές χρεώσεις, ενώ έδινε παράταση στις πιστωτικές της γραμμές, σημειώνεται στην αγωγή.

Τον Δεκέμβριο του 2017, η Andrea Ruda, μια 26χρονη γυναίκα, έγινε οικονομική διευθύντρια και άρχισε να περικόπτει τα κόστη και να επαναδιαπραγματεύεται τις συμβάσεις προκειμένου να βοηθήσει την "Alex and Ani" να εξοικονομήσει κεφάλαια. Τότε η σχέση έγινε "εκδικητική, εμμονική και μικροπρεπής", ισχυρίζεται η εταιρεία.

Τον Δεκέμβριο του 2018, η Bank of America, η οποία ενεργούσε ως εκπρόσωπος μιας ομάδας επτά τραπεζών που παρέχει δάνεια στην "Alex and Ani", έστειλε στην εταιρεία επιστολή για να την ενημερώσει ότι αθέτησε πληρωμή για το δάνειό της. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2019, η Bank of America έστειλε μια ακόμη επιστολή που περιέγραφε με ποιο τρόπο ανεβάζει τα επιτόκια, διακόπτει την ανακυκλούμενη πιστωτική της γραμμή και απαιτεί η Alex and Ani να προσλάβει εξωτερικούς συμβούλους να τη βοηθήσουν στην αναδιάρθρωση.

Κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης τον Μάρτιο του 2019 ανάμεσα στην ομάδα της Bank of America, η οποία απαρτιζόταν μόνο από άνδρες και την ηγετική ομάδα της "Alex and Ani", που απαρτίζεται μόνο από γυναίκες, οι τραπεζίτες φέρονται να γελούσαν χαιρέκακα όταν η 28χρονη Ruda εξηγούσε πώς είχε εμπειρία ως CFO. Σύμφωνα με την Ruda, οι τραπεζίτες τη διέκοψαν: "Ίσως αυτό να ισχύει, αλλά εάν έπρεπε να κάνετε χειρουργική επέμβαση, θα προτιμούσατε γιατρό που την έχει κάνει κάποιες φορές ή γιατρό που την κάνει πολλά χρόνια;"

Η Ruda λέει επίσης ότι ο σύμβουλος αναδιάρθρωσης την αντιμετώπιζε σαν γραμματέα και της ζητούσε να κάνει δουλειές όπως εκτύπωση εγγράφων και κρατήσεις. "Ήταν συγκλονιστικό, δεδομένου του ρόλου μου", δήλωσε η Ruda στο Forbes.

Από όταν η Bank of America τερμάτισε την ανακυκλούμενη πίστωση της εταιρείας τον Ιανουάριο, η "Alex and Ani" δεν μπορούσε να αγοράσει εποχιακό απόθεμα, γεγονός που έχει μειώσει σημαντικά τα έσοδά της μέχρι στιγμής, ενώ η εταιρεία δεν μπορούσε επίσης να πληρώσει τους υφιστάμενους προμηθευτές, σύμφωνα με την αγωγή. Η εταιρεία λέει πως η απώλεια της γραμμής πίστωσης είχε αρνητική επίδραση 80 εκατ. δολαρίων στις πωλήσεις, ενώ η αποτίμησή της συρρικνώθηκε κατά 9 ψηφία.

Ο εκπρόσωπος της Bank of America, Hallidin, ανέφερε σε μια δήλωση: "Όπως επισημαίνει η ίδια η αγωγή, η εταιρεία αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές προκλήσεις εδώ και σχεδόν δύο χρόνια. Οι τράπεζες συνεργάστηκαν στενά με την εταιρεία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Το ιστορικό της Bankof America στην υποστήριξη διαφοροποιημένων επιχειρήσεων είναι γνωστό και αναγνωρίζεται ευρέως. "

Η δικηγόρος της Alex and Ani, Harmeet Dhillon, διαφωνεί, υποστηρίζοντας ότι τα στελέχη της εταιρείας αντιμετωπίστηκαν διαφορετικά επειδή είναι γυναίκες. "Αυτός είναι το είδος συμπεριφοράς που έχουν βιώσει οι γυναίκες σε σχεδόν κάθε κλάδο στην Αμερική και έχουμε 2019 και έχει έρθει ο καιρός αυτό να γίνει παρελθόν", λέει η Dhillon.