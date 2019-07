Μέσα σε μία εβδομάδα το Netflix έχασε 26 δισ. δολάρια

Του Noah Kirsch

Το Netflix πάγωσε.

Μια εβδομάδα μετά την ανακοίνωση κακών εταιρικών αποτελεσμάτων για το δεύτερο τρίμηνο του 2019, η μετοχή της εταιρείας μειώθηκε σχεδόν κατά 20%, με απώλειες αξίας 26 δισ. δολαρίων. Η περιουσία του ιδρυτή, Reed Hastings, ο οποίος κατέχει περίπου το 2,5% των μετοχών της Netflix, υποχώρησε κατά 850 εκατ. δολάρια την περίοδο αυτή, στα 3,4 δισ. δολάρια.

Η κάμψη έρχεται σε μια κατά τα άλλα θετική χρονιά. Οι μετοχές αυξήθηκαν κατά 35% μεταξύ 01/01 - 17/07. Την ίδια ημέρα, η Netflix δημοσίευσε τα τριμηνιαία αποτελέσματα, τα οποία παρουσίασαν πτώση 126.000 Αμερικανών συνδρομητών, σε σύγκριση με ένα αναμενόμενο κέρδος 300.000. Σε παγκόσμιο επίπεδο, πρόσθεσε 2,7 εκατ. συνδρομητές, αριθμός πολύ μικρότερος από τις προβλέψεις της για 5 εκατ. συνδρομητές.

Ωστόσο, δήλωσε ότι αναμένει να προσθέσει 7 εκατ. συνδρομητές κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου. "Οι καταναλωτές σε όλο τον κόσμο συνεχίζουν να κινούνται από τη συμβατική τηλεόραση, στην ψυχαγωγία μέσω Διαδικτύου, με αξιοσημείωτο ρυθμό", ανέφερε στην έκθεσή της η εταιρεία.

Το Netflix διαθέτει σήμερα πάνω από 150 εκατ. χρήστες σε όλο τον κόσμο.

Ο Hastings, 58 ετών, πήγε στη Silicon Valley μέσω... Καρδίτσας. Σπούδασε μαθηματικά στο Bowdoin College και έπειτα εστάλη με τα ειρηνευτικά σώματα στη Σουαζιλάνδη. Μετά την επιστροφή του, ολοκλήρωσε ένα πρόγραμμα μάστερ στην τεχνητή νοημοσύνη στο Στάνφορντ.

Ο Hastings ίδρυσε το Netflix το 1997, με τον Marc Randolph, ο οποίος εγκατέλειψε την εταιρεία το 2004. Αρχικά λειτουργούσε ως υπηρεσία online ενοικίασης DVD, πριν προσθέσει βίντεο streaming το 2010. Το επόμενο έτος, ο Hastings ανακοίνωσε σχέδια για διαχωρισμό των DVD και streaming επιχειρήσεων, κάτι που προκάλεσε εξέγερση των πελατών. Η μετοχή της Netflix μειώθηκε 74% σε πέντε μήνες, αν και οι χρήστες τελικά έκαναν την αλλαγή.

Τους τελευταίους μήνες, η εταιρεία έχει δημιουργήσει μεγάλες επιτυχίες. Το When They See Us, για παράδειγμα, παρακολουθήθηκε από 25 εκατ. νοικοκυριά κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα του διαδικτύου.

Ωστόσο, ο ανταγωνισμός στον χώρο του streaming ανεβαίνει. Οι Amazon και Hulu παραμένουν σημαντικοί ανταγωνιστές, ενώ οι γίγαντες ψυχαγωγίας όπως η Disney και η NBCUniversal σχεδιάζουν να αποκαλύψουν τις δικές τους πλατφόρμες. Στο τέλος του 2020, η Netflix θα χάσει ένα από τα πιο δημοφιλή της προγράμματα, The Office, ελέω NBCUniversal, η οποία κατέχει τα δικαιώματα της σειράς.