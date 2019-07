Διάνα Βουτυράκου: Από τη ρομποτική στη βιοϊατρική

Η ροµποτική µπήκε στη ζωή της 24χρονης Διάνας Βουτυράκου στα 12 χρόνια της. Λίγο αργότερα έβαλε στη ζωή της και την επιστήµη της ιατρικής. Αυτήν τη στιγµή βρίσκεται στη Γερµανία και το αντικείµενό της είναι η βιοϊατρική, όπου ασχολείται µε τη µείωση σφαλµάτων στη χρήση της επαυξηµένης πραγµατικότητας σε επεµβάσεις που υλοποιούνται µε τη βοήθεια της ροµποτικής χειρουργικής.

Ωστόσο, τα σχέδιά της περιλαµβάνουν την επιστροφή της στην Ελλάδα το επόµενο διάστηµα. Όραµά της είναι να ασχοληθεί ερευνητικά µε τη ροµποτική χειρουργική, για την οποία ονειρεύεται ότι θα µπορέσει να καταστεί προσβάσιµη σε όλους ως εφόδιο που θα σώζει όλο και περισσότερες ζωές.

Οι διακρίσεις της Διάνας είναι πολυάριθµες: 5 πανελλήνιοι διαγωνισµοί ροµποτικής, συµµετοχή σε Παγκόσµιες Ολυµπιάδες ροµποτικής µε υψηλότερη θέση την ολυµπιακή διάκριση στην Κόστα Ρίκα το 2017, δύο δεύτερες θέσεις σε πανευρωπαϊκούς διαγωνισµούς ροµποτικής, ενώ το καλοκαίρι του 2018 έλαβε την πρώτη θέση στην Παγκόσµια Έκθεση Νεανικής Επιστήµης και Τεχνολογίας στην Κίνα. Επίσης, έχει κερδίσει το βραβείο Greek International Women Award στην κατηγορία Young Star, το τιµητικό βραβείο Education Leaders Award, είναι G(irls)20 Ambassador για την ενσωµάτωση περισσότερων νέων γυναικών στις STEM επιστήµες, ενώ είναι µία από τις 9 γυναίκες στον κόσµο που επιλέχθηκαν στο global initiative Rising Women at the Table από το The NewNow.

Πέραν των άλλων, η Διάνα τον Νοέµβριο του 2016 ίδρυσε τη Unique Minds, τον πρώτο ΜΚΟ που παρέχει ακαδηµαϊκό προσανατολισµό σε µαθητές, ανοίγοντας σχολές και πανεπιστήµια. Έως τώρα ο οργανισµός διαθέτει πάνω από 600 εθελοντές φοιτητές και έχει βοηθήσει σχεδόν 11.000 µαθητές µε live δράσεις που πραγµατοποιεί.

Mεθοδολογία: Από τις συνολικά 100 αρχικές υποψηφιότητες που έλαβε το "Forbes" –είτε μέσω αιτήσεων των ίδιων των ενδιαφερομένων είτε μέσω προτάσεων από ιδρύματα και σχετικούς φορείς–, η συντακτική ομάδα έκανε μια πρώτη διαλογή και κατέληξε σε 50. Η κριτική επιτροπή, η οποία αποτελούνταν από τους κ. Σπύρο Θεοδωρόπουλο (διευθύνοντα σύμβουλο της Chipita), Νίκο Καραμούζη (πρώην πρόεδρο της Eurobank και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, πρόεδρο της Grant Thornton), Μιχάλη Μπλέτσα (διευθυντή Πληροφορικής στο Media Lab του MIT), Θεοχάρη Φιλιππόπουλο (πρόεδρο του Capital.gr, πρόεδρο των Αττικών Εκδόσεων), βαθμολόγησε τις 50 υποψηφιότητες με βαθμολογίες από το 1 (χαμηλότερο) έως το 4 (υψηλότερο), με βάση τις οποίες προέκυψαν οι "30". Σε ό,τι αφορά τη σειρά δημοσίευσης, είναι αλφαβητική, ενώ έχει ομαδοποιηθεί με βάση τη βαθμολογία.

