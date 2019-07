Για πρώτη φορά η Netlfix χάνει 100.000 συνδρομητές

Της Rachel Sandler

Με "βουτιά" άνω του 10% αντέδρασε η μετοχή της Netflix στην ανακοίνωση της γνωστής υπηρεσίας streaming ότι έχασε περισσότερους από 100.000 συνδρομητές στις ΗΠΑ και δεν επαλήθευσε τις προβλέψεις για αύξηση της συνδρομητικής της βάσης διεθνώς στο β' τρίμηνο.

Καθαρή αύξηση των συνδρομητών: 2,7 εκατομμύρια. Η Netflix είχε υπολογήσει 5 εκατομμύρια

Αμερικανοί συνδρομητές: Απώλεια 126.000, ενώ η Netflix ανέμενε αύξηση κατά 300.000

Καθαρή αύξηση των ξένων συνδρομητών: 2,8 εκατομμύρια έναντι εκτιμήσεων της Netflix για αύξηση κατά 4,7 εκατομμύρια.

Έσοδα β' τριμήνου: 4,92 δισ. δολάρια, όταν η Netflix ανέμενε 4,93 δισ. δολάρια. Το μέγεθος είναι αυξημένο κατά 26% σε σχέση με τα 3,907 εκατ. που είχε συγκεντρώσει το β' τρίμηνο του 2018.

Κέρδη ανά μετοχή β' τριμήνου (GAAP): 0,60 δολάρια έναντι εκτιμήσεων της Netflix για 0,55 δολάρια

Σε επιστολή προς τους μετόχους, η εταιρεία ανέφερε πως το πιο αδύναμο περιεχόμενο και οι αυξήσεις των τιμών ενδεχομένως να συνέβαλαν στην απώλεια συνδρομητών. Αλλά με τις σειρές "Stranger Things", "The Crown" και την τελευταία σεζόν του "Orange Is The New Black, η Netflix προβλέπει ότι ο συνολικός αριθμός συνδρομών θα ανακάμψει και θα αυξηθεί κατά 7 εκατομμύρια.

Έξτρα: Στην επιστολή προς τους μετόχους, η Netflix επισημαίνει ότι περισσότερα από 30 εκατομμύρια νοικοκυριά παρακολούθησαν τη σειρά "Dead To Me", στην οποία πρωταγωνιστούν η Christina Applegate και η Linda Cardellini, τον πρώτο μήνα μετά την κυκλοφορία της. Περισσότερα από 25 εκατομμύρια νοικοκυριά είδαν το "When They See Us" της Ava DuVernay τον πρώτο του μήνα.

Το "Murder Mystery", με πρωταγωνιστές τον Adam Sandler και την Jennifer Aniston, είναι η πιο δημοφιλής ταινία του Sandler στο Netflix μέχρι σήμερα, με 73 εκατομμύρια προβολές τις πρώτες τέσσερις εβδομάδες. To "Always Be My Maybe" της Ali Wong προβλήθηκε 32 εκατομμύρια φορές τον πρώτο μήνα.